День Якова Студеного 22 октября: Почему не стоит ходить на свидания и начинать новых дел, народные приметы
Согласно народному календарю, 22 октября на Руси отмечали день Якова Студеного. Свое «холодное» имя праздник получил неспроста: с этой поры ударяли первые морозцы, и крестьяне спешили заготовить дрова на предстоящую зиму. А вот в православной традиции эта дата посвящена апостолу Иакову Алфееву — одному из двенадцати ближайших учеников Христа. Какие обычаи, приметы и запреты наших предков связаны с этим днём — читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святой апостол Иаков Алфеев был одним из двенадцати ближайших учеников Христа и приходился родным братом евангелисту Матфею. До своего призвания Иаков, как и его брат, был сборщиком подати (мытарем), но, услышав призыв Спасителя, всё оставил и последовал за Ним. Он стал свидетелем земных страданий, крестной смерти и славного Воскресения Господа, а после сошествия Святого Духа отправился на проповедь.
Апостол Иаков с ревностью нёс Слово Божие по городам Иудеи, Самарии и Эдессы, а затем отправился в дальние страны, включая египетский город Острацин. Его проповедь сопровождалась чудесами и многими скорбями, но он мужественно их переносил, обращая язычников к истинной вере. По церковному преданию, свой подвиг апостол Иаков завершил мученически: он был распят на кресте за исповедание Христа в Египте. Верующие обращаются к нему с молитвой об укреплении веры, даровании мужества и помощи в обращении ко Христу ближних.
Традиции дня
Главной практической традицией дня была заготовка дров на зиму. Это была сугубо мужская работа, от которой зависело благополучиье семьи в холодные месяцы. Также в некоторых регионах в этот день начинали молоть пшеницу и просо для приготовления каш и выпечки. Считалось, что все тяжелые работы, выполненные в этот день, спорились легко и быстро.
Еще одной важной заботой было приготовление первой муки из нового урожая. Мужчины начинали молоть пшеницу и ячмень. Из свежей муки пекли пироги, а главным блюдом дня была сытная и густая каша на молоке или масле. Чем она была вкуснее, тем более благополучным ожидался следующий год.
Собирали последние дары леса и готовили лекарства. Если погода позволяла, ходили в лес за последними грибами (сыроежками, опятами) и целебными растениями. Собранные коренья и травы сушили на зиму, чтобы использовать их для лечения в холодное время года. Особое внимание уделяли коре дуба и ольхи, считавшейся особенно целебной.
Народные запреты на Якова Студеного
Чтобы не навлечь на себя неприятности, в этот день старались соблюдать ряд запретов:
- Не растрачивать силы. Считалось, что напрасная трата энергии в этот день может надолго унести с собой и здоровье.
- Не начинать новых дел. Даже завершив запланированное, не следовало браться за что-то новое, иначе оно могло не удаться.
- Не заводить романы и не ходить на свидания. Считалось, что новые любовные связи, начатые в этот день, принесут лишь разочарования и будут сопряжены с множеством преград.
- Не ссориться с близкими. Конфликт в этот день, по поверьям, мог перерасти в длительную «войну» и привести к полному разрыву отношений.
Преметы погоды
- Крупный снег, выпавший и не растаявший в этот день, сулил теплую зиму и урожайное лето.
- Мелкий и колючий снег, напротив, предвещал суровую, морозную зиму.
- Дождь сулил богатый урожай в следующем году.
- Прилет снегирей предсказывал, что в ближайшие дни снег уже ляжет плотным покровом.