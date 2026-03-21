День Жаворонка 22 марта: почему нельзя брать в руки иглу, давать деньги в долг и прогонять пернатых гостей, народные приметы

Согласно народному календарю, 22 марта отмечается день Жаворонка, или Сорок сороков. Такое название появилось потому, что, по представлениям наших предков, именно к этому времени из теплых краев возвращались первые перелетные птицы — жаворонки, неся на своих крыльях долгожданную весну. Православная церковь в этот день чтит память сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших смерть за веру. О истории этого удивительного переплетения языческих и церковных традиций, а также о том, что обязательно нужно сделать 22 марта, чтобы весь год был счастливым, читайте в материале «Радио 1».




История праздника

В 320 году в армянском городе Севастии произошло событие, ставшее одним из самых почитаемых в христианском мире. Сорок воинов-каппадокийцев, входивших в состав римского легиона, отказались принести жертву языческим богам. Их полководец Агриколай, ревностный сторонник язычества, приказал пытать храбрых солдат, а затем раздеть и заставить всю ночь простоять в ледяной воде горного озера. Рядом, на берегу, была растоплена теплая баня — чтобы соблазнить малодушных. Но никто из сорока не пожелал предать веру. Лишь один не выдержал и побежал к бане, но как только он переступил порог, тут же упал замертво. А сверху на страждущих воинов сошел небесный свет, растопивший лед. Увидев это чудо, римский воин Аглаий, охранявший мучеников, сбросил с себя одежду и присоединился к ним, став сороковым, чтобы не оставлять их без поддержки. Наутро всех их сожгли, а останки бросили в реку.

Для простого крестьянина, жившего на Руси, эта трагическая история наложилась на древний, дохристианский культ прилета птиц. Число «сорок» стало символическим, а день гибели воинов нередко совпадал с днем весеннего равноденствия. Так в народном сознании подвиг мучеников слился с ожиданием пробуждения природы. Считалось, что души святых воинов превратились в птиц, которые спешат на помощь весне и людям в их нелегком труде.

Традиции и обряды дня

День Сорока мучеников был наполнен магическими ритуалами, направленными на ускорение прихода тепла, обеспечение богатого урожая и благополучия в семье. Это был не просто день, а целый комплекс мероприятий встречи весны, который наши предки соблюдали неукоснительно.

Главным событием дня, безусловно, была выпечка обрядового печенья — «жаворонков». Хозяйки с вечера ставили тесто, а утром, помолившись, начинали готовить. Птичек лепили из постного теста, делая им крылышки, хохолки и глазки из изюма или ягод. Выпечка становилась не просто едой, а сакральным символом. Часто в одно из печений запекали какой-нибудь предмет — монетку, ягодку или зёрнышко. Кому достанется такая «счастливая» птичка, того ждёт удача и богатство целый год.

С этими жаворонками дети и молодёжь выходили на улицы, взбирались на крыши сараев и пригорки, чтобы заклинать весну. Они подбрасывали птичек вверх и пели особые песни-веснянки: «Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!». Считалось, что чем громче и дружнее кричать, тем быстрее откликнутся птицы и тёплые ветра. После обряда закликания печенье не ели просто так. Его либо скармливали домашней скотине, чтобы она была здорова, либо крошили птицам, привлекая их к своим полям и огородам.

Существовал и особый обряд для девушек на выданье — «сороки». Они должны были разломить печенье-жаворонка пополам и бросить через левое плечо, приговаривая слова на привлечение суженого.

Также в этот день было принято «ломать» зиму. Дети символически разбивали сорок палочек или разрывали сорок ниточек, тем самым как бы разрывая оковы холода. А чтобы защитить дом от злых сил, хозяин обходил избу по кругу, стуча палкой по стенам, прогоняя зимнюю нечисть, которая ещё могла таиться по углам.

Чего нельзя делать 22 марта

Этот день считался пограничным, рубежным, а потому был окружен множеством запретов. Нарушение их могло, по мнению предков, навлечь беду на семью или отсрочить приход весны.

  • Нельзя работать в тяжком труде. Запрещалось шить, вязать, прясть, делать ремонт и заниматься уборкой. Считалось, что, занимаясь рукоделием, можно «зашить» поток удачи и доходов семьи;
  • 22 марта строго-настрого запрещалось одалживать деньги, хлеб или соль. Вместе с ними можно было отдать из дома семейное благополучие и достаток, а чужая нужда могла «прилипнуть» к вашему порогу на весь год;
  • Нельзя ссориться и сквернословить. Считалось, что любой злой звук в этот день не рассеивается, а возвращается бумерангом и притягивает беды. День был посвящен радости и светлому ожиданию;
  • Увидев птицу, севшую во дворе или на подоконник, ее нельзя было гнать. Это считалось плохой приметой — отказать самому вестнику весны.

Приметы

  • Какая погода на Сороки, такая будет и еще сорок дней (до самого Вознесения). Если день теплый — весна будет дружной и затяжных холодов можно не ждать. Холодный день сулил затяжную весну с ночными заморозками;
  • Если на Сороки выпал снег — жди холодную Пасху. Снег в этот день предвещал, что Светлое Христово Воскресенье будет ветреным и прохладным;
  • Теплый ветер — к дождливому лету. Если ветер дул с юга и был ласковым, значит, лето будет богато на грозы и осадки, но хлеба уродятся хорошо;
  • Если жаворонки прилетели раньше срока — к ранней и теплой весне. Хотя праздник считается днем их массового прилета, если птиц было видно уже с утра — холода отступали окончательно;
  • Морозное утро — к урожаю проса. Если 22 марта ударит легкий морозец, значит, просо уродится на славу. Также считалось, что если утренние заморозки продержатся до обеда, гречка будет «хороша».

Елена Генералова

