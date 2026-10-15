15 октября 2026, 09:38

Фото: Istock/ ACH-DP

Согласно народному календарю, 16 октября отмечается День Дениса Позимнего. Название родилось из наблюдений крестьян: к этому времени осень уже сбрасывала последние краски, а дыхание зимы становилось всё ощутимее. В деревнях говорили: «Денис позёмку тянет» — имели в виду первые низовые метели и холодные туманы, стелющиеся над землёй. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ muhorin

Традиции дня

Фото: Istock/ gorchittza2012

Народные запреты

Категорически нельзя было подолгу держать окна открытыми. Вместе с холодом в дом могли проникнуть духи болезней. На подоконник для защиты клали чеснок, лук, полынь или чертополох. По той же причине не следовало одеваться слишком легко, даже если день выдавался тёплым — можно было в тело «впустить» простуду;

Вместе с холодом в дом могли проникнуть духи болезней. На подоконник для защиты клали чеснок, лук, полынь или чертополох. По той же причине не следовало одеваться слишком легко, даже если день выдавался тёплым — можно было в тело «впустить» простуду; Не выбрасывали мусор вечером — это грозило неудачами на весь дом;

— это грозило неудачами на весь дом; Запрещалось долго смотреться в зеркало, посещать парикмахерские и салоны красоты. Любые перемены во внешности в этот день, по поверьям, могли повлиять на судьбу, а стрижка — «укоротить жизнь»;

Любые перемены во внешности в этот день, по поверьям, могли повлиять на судьбу, а стрижка — «укоротить жизнь»; Нельзя было произносить слово «нет», особенно в разговоре с близкими. Считалось, что отказ или резкое слово приведёт к долгой ссоре и отчуждению.

Считалось, что отказ или резкое слово приведёт к долгой ссоре и отчуждению. Женщинам не рекомендовалось долго стоять на пороге — можно было попасть в поле зрения нечистой силы;

— можно было попасть в поле зрения нечистой силы; Избегали контактов с незнакомцами и старались не встречаться с ними взглядом. Предки верили: в этот день нечисть может обернуться человеком, а встреча с ней не сулит ничего доброго.

Приметы

Фото: Istock/ gorchittza2012