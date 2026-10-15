Денис Позимний 16 октября: почему нельзя смотреть в зеркало, стоять на пороге и говорить близким «нет», народные приметы
Согласно народному календарю, 16 октября отмечается День Дениса Позимнего. Название родилось из наблюдений крестьян: к этому времени осень уже сбрасывала последние краски, а дыхание зимы становилось всё ощутимее. В деревнях говорили: «Денис позёмку тянет» — имели в виду первые низовые метели и холодные туманы, стелющиеся над землёй. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПрозвище «Позимний» святой Дионисий получил не случайно. К середине октября крестьяне чувствовали дыхание зимы: первые заморозки, холодные ветры, свинцовое небо. Осень «позимела» — становилась на порог холодов. В этом слове слышится и «позёмка», и «зима», и что-то древнее, языческое.
С приходом православия языческие обряды переплелись с почитанием святого, чья память как раз приходилась на эти дни. Священномученик Дионисий Ареопагит жил в Афинах. Он получил блестящее эллинское образование, изучал астрономию в Египте и был избран членом ареопага — верховного суда города. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, Дионисий услышал его слово и принял крещение. Три года он был сподвижником Павла, а затем сам стал епископом Афинским.
По преданию, Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. Он писал апостолу Павлу о том, что пережил невыразимый восторг, увидев Матерь Божию. После кончины Павла Дионисий отправился с проповедью на запад — в Рим, Германию, Испанию, Галлию. Там его схватили и обезглавили. Произошло это около 96 года, во время гонений при императоре Домициане.
Церковное предание говорит, что обезглавленное тело святого поднялось, взяло свою главу и прошло с нею до храма. Позже Дионисию Ареопагиту приписывали авторство знаменитого корпуса богословских сочинений — «Ареопагитик», оказавших огромное влияние на христианскую мистику.
16 октября верующие молятся Дионисию Ареопагиту об укреплении веры, о защите от болезней и злых людей. К святому обращаются при трудностях в воспитании детей, просят помощи в преодолении жизненных испытаний. Именины в этот день отмечают люди с именами Денис, Иван, Павел, Петр и Феодосия.
Традиции дняДень Дениса Позимнего на Руси считался опасным. «На Дениса дурного глаза берегись», — говорили старики. По поверьям, с этого времени по земле начинали ходить «осенние лихорадки» — злые духи, насылающие болезни. Чтобы уберечься, люди носили с собой осиновую кору или небольшую палочку. Осина издавна считалась деревом-оберегом, способным отогнать нечисть. В доме держали осиновое полено: если где-то заболит, к тому месту его и прикладывали.
Чтобы защитить жилище от порчи и сглаза, над окнами и дверями развешивали лук и чеснок. Их резкий запах, по поверьям, не переносит никакая нечисть. На стол ставили соль и редьку, которым приписывали чудесное свойство «выедать» дурные слова. Хозяйки обрызгивали одежду домочадцев святой водой с растворёнными в ней углём и солью — это был обряд очищения от злых духов.
К этому дню крестьяне старались завершить все работы по дому. Мужчины проверяли и утепляли жилище, особое внимание уделяли погребам и кладовым, где хранились запасы на зиму. Женщины заканчивали последние заготовки: квасили капусту, солили грибы, сушили травы.
В этот день старались делать как можно больше добрых дел. Считалось, что помощь нуждающимся, поданная на Дениса Позимнего, вернётся в двойном размере.
Особое значение придавали снам в ночь на 16 октября. Их считали вещими. Проснувшись, старики советовали вспомнить каждую деталь — в сновидении могла скрываться подсказка, чего остерегаться и к чему стремиться.
Народные запретыДень Дениса Позимнего на Руси считался «дурным» и несчастливым. Существовал целый свод запретов, нарушение которых могло навлечь беду.
- Категорически нельзя было подолгу держать окна открытыми. Вместе с холодом в дом могли проникнуть духи болезней. На подоконник для защиты клали чеснок, лук, полынь или чертополох. По той же причине не следовало одеваться слишком легко, даже если день выдавался тёплым — можно было в тело «впустить» простуду;
- Не выбрасывали мусор вечером — это грозило неудачами на весь дом;
- Запрещалось долго смотреться в зеркало, посещать парикмахерские и салоны красоты. Любые перемены во внешности в этот день, по поверьям, могли повлиять на судьбу, а стрижка — «укоротить жизнь»;
- Нельзя было произносить слово «нет», особенно в разговоре с близкими. Считалось, что отказ или резкое слово приведёт к долгой ссоре и отчуждению.
- Женщинам не рекомендовалось долго стоять на пороге — можно было попасть в поле зрения нечистой силы;
- Избегали контактов с незнакомцами и старались не встречаться с ними взглядом. Предки верили: в этот день нечисть может обернуться человеком, а встреча с ней не сулит ничего доброго.
Приметы
- Если луна потемнела и выглядит мутной — жди дождя;
- Тёплый день Дениса — морозов не будет до 2 ноября;
- Галки собираются в стаи и громко кричат — к ясной и тёплой погоде;
- Воробьи мечутся с места на место — к ненастью;
- Низкие тёмные облака — к затяжным дождям и скорому снегопаду;
- Повторно зацвёл шиповник — осень будет тёплой и затяжной;
- Полевые мыши забрались в дом — зима будет суровой.