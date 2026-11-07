07 ноября 2026, 11:49

Фото: Istock/ Iuliia Bogdanova

Согласно народному календарю, 8 ноября отмечается Дмитриев день, или Дмитров день, который в народе зовут также Большой Осениной. Такое название появилось потому, что к этой дате окончательно вступала в права зима. Предки верили, что святой Димитрий в образе всадника на белом коне объезжает земли и смиряет непогоду. Православная церковь в этот праздник чтит память великомученика Димитрия Солунского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: Istock/ Natalia Bodrova

Народные запреты

Нельзя прясть, ткать, чесать шерсть, кроить и шить: с этого дня начиналась «волчья пора», и такая работа, по поверью, накликала хищников на овец, а игла и ножницы могли «укоротить век»;

с этого дня начиналась «волчья пора», и такая работа, по поверью, накликала хищников на овец, а игла и ножницы могли «укоротить век»; Нельзя браться за топор, пилу и колоть дрова — работа в день поминовения усопших воспринималась как плохая примета и могла разозлить души умерших;

— работа в день поминовения усопших воспринималась как плохая примета и могла разозлить души умерших; Нельзя мести, мыть полы, стирать и выносить мусор — вместе с пылью и водой из дома «выметается» и «смывается» счастье и достаток;

— вместе с пылью и водой из дома «выметается» и «смывается» счастье и достаток; Нельзя отказывать нуждающимся в помощи и подаче — скупость обернётся бедностью, тогда как добро возвращается сторицей;

— скупость обернётся бедностью, тогда как добро возвращается сторицей; Нельзя посещать кладбище после заката: поминать следует утром с молитвой и благодарностью, а не со страхом;

поминать следует утром с молитвой и благодарностью, а не со страхом; Нельзя выходить на улицу в лёгкой одежде — «неуважение» к наступающей зиме обещало затяжные болезни.

Приметы

Фото: Istock/ Andi Edwards