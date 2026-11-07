Дмитриев день 8 ноября: почему нельзя шить, мести пол и ходить на кладбище после заката, народные приметы
Согласно народному календарю, 8 ноября отмечается Дмитриев день, или Дмитров день, который в народе зовут также Большой Осениной. Такое название появилось потому, что к этой дате окончательно вступала в права зима. Предки верили, что святой Димитрий в образе всадника на белом коне объезжает земли и смиряет непогоду. Православная церковь в этот праздник чтит память великомученика Димитрия Солунского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДмитриев день — один из самых заметных рубежей народного года. У древних славян это время называлось осенними дедами и было посвящено культу предков. В давние времена считалось, что в этот период грань между миром живых (Явью) и миром мёртвых (Навью) истончается. Души предков в Навью Седмицу (неделю перед 8 ноября) возвращались, чтобы навестить потомков. Сюда же вплеталось представление о Дмитриеве дне как о «дедовом мосте» — переправе, через которую осень переходит в зиму.
Православие наполнило древний обычай новым смыслом, а осеннее поминовение усопших соединилось с памятью великомученика. Димитрий Солунский родился в III веке в греческом городе Солуни (нынешние Салоники) в семье римского проконсула. Его родители были тайными христианами и крестили сына в домовой церкви. Позднее император Максимиан Галерий назначил Димитрия на место отца, приказав истреблять христиан. Вместо этого молодой правитель открыто проповедовал Христа и обращал в веру язычников.
Узнав об этом, император заключил Димитрия в темницу, где тот благословил христианина Нестора на бой с гладиатором Лием, нещадно сбрасывавшим побеждённых христиан на копья. Нестор победил, но был казнён; рано утром 8 ноября 306 года воины пронзили копьями и самого Димитрия, молившегося в темнице. Тело святого тайно предали земле, а в правление императора Константина Великого (324–337) над могилой святого была воздвигнута первая церковь. Спустя примерно сто лет иллирийский вельможа Леонтий, получив исцеление у гроба, решил построить новый величественный храм. При строительстве были обретены нетленные мощи святого.
Святому Димитрию молятся о защите Отечества и воинов, о мужестве и стойкости в испытаниях, об исцелении от глазных болезней. Именины 8 ноября отмечают люди с именами Дмитрий, Афанасий, Василий, Виктор, Антон и Лептина.
Традиции дняВ Дмитриев день предки прощались с осенью и готовились к зиме. Главным делом было поминовение усопших. Накануне праздника заказывали панихиду, а затем шли на кладбище — приводили в порядок могилы, зажигали свечи и рассыпали на них зерно для птиц, ведь, по поверью, души умерших прилетают в мир живых в образе пернатых.
Дома хозяйки пекли блины и варили кутью, первый блин клали на окно «для дедов», а на ночь в избе оставляли полотенце и чашку с водой, чтобы пришедшим предкам было чем умыться и утереться.
8 ноября в некоторых селениях устраивали так называемые «братчины» — совместные пиры, на которые сходилась вся деревня. Варили пиво и мёд, пекли пироги, и первый кусок непременно отдавали нуждающимся или несли в церковь. Считалось, что чем щедрее стол, тем богаче будет следующий год.
К этому дню подходил конец и свадебного сезона, открывшегося на Покров: после Дмитриева дня сватовство прекращалось до весны, поэтому парни спешили сосватать невест, а девушки покормить бездомных собак. Считалось, что после этого ритуала кормящей достанется добрый и хозяйственный муж.
Народные запреты
- Нельзя прясть, ткать, чесать шерсть, кроить и шить: с этого дня начиналась «волчья пора», и такая работа, по поверью, накликала хищников на овец, а игла и ножницы могли «укоротить век»;
- Нельзя браться за топор, пилу и колоть дрова — работа в день поминовения усопших воспринималась как плохая примета и могла разозлить души умерших;
- Нельзя мести, мыть полы, стирать и выносить мусор — вместе с пылью и водой из дома «выметается» и «смывается» счастье и достаток;
- Нельзя отказывать нуждающимся в помощи и подаче — скупость обернётся бедностью, тогда как добро возвращается сторицей;
- Нельзя посещать кладбище после заката: поминать следует утром с молитвой и благодарностью, а не со страхом;
- Нельзя выходить на улицу в лёгкой одежде — «неуважение» к наступающей зиме обещало затяжные болезни.
Приметы
- Если реки уже покрылись льдом — быть суровой зиме и ранней весне;
- Если в этот день дует северный ветер — жди сильных морозов;
- Багряная заря на закате — к ветреной и холодной погоде;
- Сильный северный ветер — к суровой и долгой зиме;
- Выпавший на Дмитриев день снег предвещает холодную Пасху.