Дорофеев день 18 июня: почему нельзя ссориться, брать в руки ножницы и выходить из дома после полуночи, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 июня отмечается Дорофеев день, или «Воробьиные ночи». Такое название появилось потому, что с этого времени наступали самые короткие ночи в году — короткие, словно воробьиный шаг. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Дорофея, епископа Тирского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДорофеев день — удивительный пример того, как древние славянские верования органично слились с христианским календарем. На Руси 18 июня называли началом «воробьиных ночей». Крестьяне подмечали: световой день достигает своего пика, а ночь становится мимолетной — «воробьиной». В это время, по поверьям, расцветала сон-трава, или прострел — мистическое растение, окутанное тайнами и легендами.
Языческая традиция наделяла сон-траву удивительными свойствами. Считалось, что она навевает вещие сны и способна показать спящему его будущую жизнь. Верили, что нечистая сила обходит сон-траву за двенадцать верст, а в старинном травнике говорилось: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит».
Православная составляющая праздника связана с жизнью священномученика Дорофея, епископа финикийского города Тира. Он жил в III–IV веках, родившись в 255 году в Антиохии. В совершенстве изучив светские и духовные науки, Дорофей был возведен в сан епископа. Во время жестокого гонения на христиан при императоре Диоклетиане он вынужден был покинуть кафедру и скрываться. Когда Константин Великий, наконец, предоставил христианам свободу вероисповедания, святитель вернулся в Тир. Там он посвятил более пятидесяти лет служению своей пастве, успешно обращая многих язычников к истинной вере.
Однако покой был недолог. Когда на престол взошел император Юлиан Отступник, на христиан вновь начались гонения. Святой Дорофей оставил Тир и удалился в Малую Азию. Но и там его настигли мучители. В городе Удском святой был схвачен, претерпел жесточайшие истязания и, приняв мученическую кончину, предал душу Господу в возрасте ста семи лет.
Святому Дорофею молятся о стойкости в вере, о защите от гонений и нападок, об укреплении духа в минуты испытаний. Его считают покровителем ученых и книжников, ведь он оставил после себя важные сочинения — жития пророков и апостолов.
Традиции дняВ Дорофеев день на Руси было заведено заниматься хозяйством, особенно огородными делами. Крестьяне верили: если 18 июня тщательно прополоть грядки, сорняки больше не вырастут до самого конца лета. Утро начинали с осмотра огурцов. Заметив множество пустоцвета, хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногой в огород и бросала на грядку с приговором: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Этот незамысловатый обряд должен был обеспечить богатый урожай огурчиков.
Еще одной важной традицией был сбор сон-травы на рассвете. Ее хранили в доме как оберег от сглаза и нечистой силы. Засушенный цветок клали под подушку, надеясь увидеть вещий сон, или носили с собой в дороге для защиты. Однако сегодня сон-траву (прострел раскрытый) редко где встретишь. Активный сбор этого растения привел фактически к его истреблению. В настоящее время за сбор сон-травы предусмотрена ответственность по законодательству РФ.
Сны, приснившиеся в Дорофееву ночь, считались особенными, и люди старались запомнить их до мельчайших подробностей.
Хозяйки пекли особый хлеб — «дорофеев каравай», часть которого отдавали нуждающимся, а остальное делили между членами семьи для укрепления родственных связей.
Дорофеев день посвящали не только труду, но и наблюдениям за природой. Люди внимательно следили за погодными знаками, ведь они предсказывали урожай. День проводили в домашних делах и заботах, стараясь не тратить время впустую.
Народные запретыПредки строго соблюдали ряд запретов 18 июня, чтобы не накликать беду:
- Категорически запрещалось выходить на улицу после полуночи. В «воробьиную ночь» активизируется нечистая сила, а долгая прогулка могла обернуться тяжелой болезнью или даже сократить жизнь, сделав ее «птичьей»;
- Нельзя брать в руки колющие и режущие предметы — ножи, иглы, ножницы. Считалось, что это может навлечь несчастье на семью;
- Строго запрещалось ссориться, спорить и ругаться. Раздоры в этот день могли навлечь гнев святого Дорофея, и тогда в семье надолго поселятся проблемы;
- Не стоило обсуждать сны. Видения на Дорофея пророческие, и их раскрытие могло привести к тому, что предсказанное осуществится, особенно если сны были неприятными;
- Не рекомендовалось общаться с незнакомцами. Верили, что под видом прохожего может скрываться нечистая сила, стремящаяся выведать секреты и навредить;
- Нельзя было начинать новые дела. Любое начинание 18 июня считалось обреченным на неудачу и не принесет желаемого результата.
Приметы
- Если 18 июня тепло и ясно — зерно уродится крупным;
- Утром большая роса — к богатому урожаю хлеба;
- Туман над водой — к обильному грибному сезону;
- Северо-западный ветер — к дождливому лету;
- Дятел стучит — к скорому дождю.