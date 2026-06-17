17 июня 2026, 11:10

Фото: iStock/ Natalia Baran

Согласно народному календарю, 18 июня отмечается Дорофеев день, или «Воробьиные ночи». Такое название появилось потому, что с этого времени наступали самые короткие ночи в году — короткие, словно воробьиный шаг. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Дорофея, епископа Тирского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ nantonov

Традиции дня

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Народные запреты

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Категорически запрещалось выходить на улицу после полуночи. В «воробьиную ночь» активизируется нечистая сила, а долгая прогулка могла обернуться тяжелой болезнью или даже сократить жизнь, сделав ее «птичьей»;

В «воробьиную ночь» активизируется нечистая сила, а долгая прогулка могла обернуться тяжелой болезнью или даже сократить жизнь, сделав ее «птичьей»; Нельзя брать в руки колющие и режущие предметы — ножи, иглы, ножницы. Считалось, что это может навлечь несчастье на семью;

Считалось, что это может навлечь несчастье на семью; Строго запрещалось ссориться, спорить и ругаться. Раздоры в этот день могли навлечь гнев святого Дорофея, и тогда в семье надолго поселятся проблемы;

Раздоры в этот день могли навлечь гнев святого Дорофея, и тогда в семье надолго поселятся проблемы; Не стоило обсуждать сны. Видения на Дорофея пророческие, и их раскрытие могло привести к тому, что предсказанное осуществится, особенно если сны были неприятными;

Видения на Дорофея пророческие, и их раскрытие могло привести к тому, что предсказанное осуществится, особенно если сны были неприятными; Не рекомендовалось общаться с незнакомцами. Верили, что под видом прохожего может скрываться нечистая сила, стремящаяся выведать секреты и навредить;

Верили, что под видом прохожего может скрываться нечистая сила, стремящаяся выведать секреты и навредить; Нельзя было начинать новые дела. Любое начинание 18 июня считалось обреченным на неудачу и не принесет желаемого результата.

Приметы