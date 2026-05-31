Духов день 1 июня: почему нельзя работать на земле, стирать белье и ходить в лес, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 1 июня отмечается Духов день — праздник, тесно связанный с окончанием Троицкой недели. Название восходит к почитанию Святого Духа, сошедшего на апостолов. В народной традиции он также ассоциировался с началом «русальей недели» — временем, когда, по поверьям, активизировались духи природы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДухов День отмечается на 51‑й день после Пасхи, сразу за Троицей (Пятидесятницей). В христианской традиции этот день посвящён прославлению Святого Духа — третьего лица Святой Троицы. Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, даровавшего им силу и мудрость для проповеди Евангелия среди народов.
В народной культуре праздник переплёлся с древними языческими верованиями. Славяне считали, что в Духов день земля готовится к будущему урожаю, и поэтому её следовало оберегать от любых воздействий. Наши предки верили, что в этот период открываются границы между мирами, и духи предков, а также духи природы, русалки, лешие могут появляться среди людей. Так сформировалось особое отношение к земле, воде и лесу. Их почитали, задабривали и одновременно опасались.
Молились в этот день о духовном просвещении, защите от злых сил, плодородии земли и благополучии семьи. Просили Святого Духа укрепить веру, дать мудрость и направить на путь истинный.
Традиции дняВ Духов день люди старались проявить особое уважение к земле и духам природы. Утром посещали церковную службу, освящали травы и воду. После возвращения домой хозяева обходили двор с зажжённой свечой, окропляли углы святой водой — так защищали дом от нечистой силы.
Важной традицией было украшение домов и дворов берёзовыми ветками, оставшимися с Троицы. Зелень символизировала жизнь и обновление, а также служила оберегом. На стол ставили особые блюда: пироги с зеленью, яйца, каши — как знак благодарности земле за дары.
Крестьяне выходили в поле, кланялись ниве и оставляли на меже угощение — хлеб с солью. Это делалось, чтобы задобрить духов земли и обеспечить богатый урожай. В некоторых местностях устраивали «кормление земли»: женщины раскладывали на пашне кусочки еды, шепча заговоры на плодородие.
Особое внимание уделяли колодцам и родникам. Их очищали, украшали цветами и лентами, бросали монеты «на удачу». Вода в этот день считалась целебной: ею умывались, поили скот, окропляли хозяйственные постройки.
Особая магия была связана с росой и целебными травами. С утра девушки босиком бежали в луга «кататься по росе». Это делало лицо белым и убирало хвори на год вперёд.
Народные запретыВ Духов День строго соблюдались запреты:
- Нельзя было работать в поле, пахать, сеять или копать землю — это могло потревожить духов и привести к неурожаю;
- Запрещалось стирать и полоскать бельё в реках и озёрах. Вода считалась «одушевлённой», а такое действие оскорбляло водяных и русалок;
- Не рекомендовалось ходить в лес в одиночку. Люди раньше верили, что леший может завести в чащу;
- Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи;
- Незамужним девушкам запрещалось купаться в открытых водоёмах. Считалось, что русалки могут утащить на дно или наслать бесплодие;
- Нельзя было отказывать в милостыне — скупость в этот день сулила бедность на весь год;
- Строго запрещалось сквернословить, ссориться и громко кричать. Это могло привлечь злых духов и навлечь беду на всю семью.
Приметы
- Если утром на траве много росы — лето будет тёплым, а урожай ягод богатым;
- Ветер с юга 1 июня — к жаркому и засушливому лету;
- Дождь в Духов день — к грибному лету и сытной осени;
- Если птицы летают низко — жди ненастья в ближайшие дни;
- Цветение рябины в полную силу к 1 июня — к хорошему урожаю зерновых;
- Много комаров — к тёплым дням и богатому урожаю грибов;
- Ясное, солнечное утро — к удачному году для садоводов и огородников.