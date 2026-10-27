Ефимий Осенний 28 октября: как избавиться от чужого колдовства, отпугнуть кикимору и привлечь удачу в дом, народные приметы
Согласно народному календарю, 28 октября отмечается Ефимий Осенний, или «Осенник». Такое название появилось потому, что к этому времени природа окончательно засыпала, а святой Евфимий, по народному выражению, «холодом корни трав и деревьев с землей смыкал». Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Евфимия Нового Солунского, монаха и чудотворца IX века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании день 28 октября соединил древние славянские обряды проводов осени с христианским почитанием святого, чья жизнь была полна удивительных поворотов. Преподобный Евфимий, в миру носивший имя Никита, родился в 824 году в Галатии, в городе Анкире, в благочестивой и состоятельной семье.
Рано оставшись без отца, он стал опорой для матери, а повзрослев, по её настоянию женился и даже успел послужить в армии. Однако мирская жизнь тяготила его. После рождения дочери Никита тайно покинул дом и принял монашеский постриг, посвятив себя Богу.
Пятнадцать лет он жил на горе Олимп, затем перешёл на Святую Афонскую Гору, где три года провёл в полном безмолвии в пещере, борясь с искушениями. Долгое время святой жил на столпе близ Солуни, наставляя людей и врачуя их болезни. По Божьему повелению в 863 году он основал две обители на горе Перистера, в одной из которых позже приняли постриг его мать и жена. Скончался преподобный в 898 году на островке у Афона, а его мощи были торжественно перенесены в Солунь.
К святому Евфимию верующие обращаются с молитвами об исцелении от недугов, укреплении в вере и наставлении на путь истинный, особенно в моменты сомнений и душевной слабости. 28 октября именины по православным святцам отмечают Ефим, Иван, Дмитрий, Денис, Афанасий, Лукьян и Семён.
Традиции дняК концу октября крестьянские заботы окончательно перемещались из поля в дом и хозяйственные постройки. Главным символом Ефимова дня на Руси был лён. Женщины садились за прядение, но перед началом работы обязательно крестились и читали молитву святому Евфимию, чтобы нечистая сила не помешала труду.
Из льняной нити, спрядённой именно 28 октября, делали особый оберег: если кто-то в семье заболевал, этой нитью обвязывали запястье больного и носили до полного выздоровления.
Прядение сопровождалось песнями и шутками: считалось, что весёлый смех и доброе слово задобрят домового и отпугнут кикимору, которая в этот день, по поверьям, особенно любила проказничать — путать пряжу и бить посуду.
Мужчины тем временем приводили в порядок ульи, убирая их на зимнее хранение, чинили сани, укрепляли двери и заделывали щели в стенах, готовя избу к холодам. В некоторых губерниях к Ефимию начинали валять валенки.
Был и особый обряд избавления от чужого колдовства. Если в доме находили самодельную куклу, подброшенную, по поверьям, завистливой женщиной, её непременно сжигали на костре, чтобы злые чары не навредили семье.
Важной частью дня был вечерний свет: зажигали лучину или свечу и обходили с ней все комнаты, читая короткие молитвы или просто прося у святого защиты. Такой «обход света» символизировал изгнание тьмы и нечистых помыслов, а также напоминал о том, что даже в самые короткие дни в доме должно быть тепло и светло.
Народные запреты
- Нельзя оставлять дом в беспорядке — это могло привести к семейным раздорам и бытовым неурядицам зимой;
- Нельзя оставлять в сенях неубранные летние вещи и инструменты. Наши предки верили, что если не «закрыть» лето к Ефимию, холод быстро проникнет в жилище, а зимние дела не будут идти на лад;
- Запрещалось выносить мусор после заката: вместе с сором можно «вынести» из дома семейное благополучие;
- Не стоило пересчитывать деньги вслух или хвастаться запасами: считалось, что так можно накликать пустые закрома — богатство любит тишину и скромный труд;
- Не рекомендовалось хандрить и думать о плохом, чтобы не разгневать домового. Считалось, что разгневанный хранитель дома способен привлекать в жилище нечистую силу и беды.
Приметы
- Если на Ефимия выпадает снег — следующий год будет урожайным;
- Большие светлые круги вокруг луны на чистом небе — к сильным морозам зимой;
- Если звёзды на небе кажутся тусклыми, тепло продержится ещё две недели;
- Сильная изморось утром предвещает позднюю весну;
- Внезапно появившиеся комары сулят мягкую и тёплую зиму.