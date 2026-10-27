27 октября 2026, 11:04

Фото: Istock/ Nataliia_Melnychuk

Согласно народному календарю, 28 октября отмечается Ефимий Осенний, или «Осенник». Такое название появилось потому, что к этому времени природа окончательно засыпала, а святой Евфимий, по народному выражению, «холодом корни трав и деревьев с землей смыкал». Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Евфимия Нового Солунского, монаха и чудотворца IX века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ tbralnina

Традиции дня

Фото: Istock/ Aidart

Народные запреты

Нельзя оставлять дом в беспорядке — это могло привести к семейным раздорам и бытовым неурядицам зимой;

Нельзя оставлять в сенях неубранные летние вещи и инструменты. Наши предки верили, что если не «закрыть» лето к Ефимию, холод быстро проникнет в жилище, а зимние дела не будут идти на лад;

Запрещалось выносить мусор после заката: вместе с сором можно «вынести» из дома семейное благополучие;

Не стоило пересчитывать деньги вслух или хвастаться запасами: считалось, что так можно накликать пустые закрома — богатство любит тишину и скромный труд;

Не рекомендовалось хандрить и думать о плохом, чтобы не разгневать домового. Считалось, что разгневанный хранитель дома способен привлекать в жилище нечистую силу и беды.

Приметы

Фото: Istock/ Karl Ander Adami