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Ефимий Осенний 28 октября: как избавиться от чужого колдовства, отпугнуть кикимору и привлечь удачу в дом, народные приметы

Фото: Istock/ Nataliia_Melnychuk

Согласно народному календарю, 28 октября отмечается Ефимий Осенний, или «Осенник». Такое название появилось потому, что к этому времени природа окончательно засыпала, а святой Евфимий, по народному выражению, «холодом корни трав и деревьев с землей смыкал». Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Евфимия Нового Солунского, монаха и чудотворца IX века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

В народном сознании день 28 октября соединил древние славянские обряды проводов осени с христианским почитанием святого, чья жизнь была полна удивительных поворотов. Преподобный Евфимий, в миру носивший имя Никита, родился в 824 году в Галатии, в городе Анкире, в благочестивой и состоятельной семье.

Рано оставшись без отца, он стал опорой для матери, а повзрослев, по её настоянию женился и даже успел послужить в армии. Однако мирская жизнь тяготила его. После рождения дочери Никита тайно покинул дом и принял монашеский постриг, посвятив себя Богу.

Фото: Istock/ tbralnina
Пятнадцать лет он жил на горе Олимп, затем перешёл на Святую Афонскую Гору, где три года провёл в полном безмолвии в пещере, борясь с искушениями. Долгое время святой жил на столпе близ Солуни, наставляя людей и врачуя их болезни. По Божьему повелению в 863 году он основал две обители на горе Перистера, в одной из которых позже приняли постриг его мать и жена. Скончался преподобный в 898 году на островке у Афона, а его мощи были торжественно перенесены в Солунь.

К святому Евфимию верующие обращаются с молитвами об исцелении от недугов, укреплении в вере и наставлении на путь истинный, особенно в моменты сомнений и душевной слабости. 28 октября именины по православным святцам отмечают Ефим, Иван, Дмитрий, Денис, Афанасий, Лукьян и Семён.

Традиции дня

К концу октября крестьянские заботы окончательно перемещались из поля в дом и хозяйственные постройки. Главным символом Ефимова дня на Руси был лён. Женщины садились за прядение, но перед началом работы обязательно крестились и читали молитву святому Евфимию, чтобы нечистая сила не помешала труду.

Из льняной нити, спрядённой именно 28 октября, делали особый оберег: если кто-то в семье заболевал, этой нитью обвязывали запястье больного и носили до полного выздоровления.

Прядение сопровождалось песнями и шутками: считалось, что весёлый смех и доброе слово задобрят домового и отпугнут кикимору, которая в этот день, по поверьям, особенно любила проказничать — путать пряжу и бить посуду.

Фото: Istock/ Aidart
Мужчины тем временем приводили в порядок ульи, убирая их на зимнее хранение, чинили сани, укрепляли двери и заделывали щели в стенах, готовя избу к холодам. В некоторых губерниях к Ефимию начинали валять валенки.

Был и особый обряд избавления от чужого колдовства. Если в доме находили самодельную куклу, подброшенную, по поверьям, завистливой женщиной, её непременно сжигали на костре, чтобы злые чары не навредили семье.

Важной частью дня был вечерний свет: зажигали лучину или свечу и обходили с ней все комнаты, читая короткие молитвы или просто прося у святого защиты. Такой «обход света» символизировал изгнание тьмы и нечистых помыслов, а также напоминал о том, что даже в самые короткие дни в доме должно быть тепло и светло.

Народные запреты

  • Нельзя оставлять дом в беспорядке — это могло привести к семейным раздорам и бытовым неурядицам зимой;
  • Нельзя оставлять в сенях неубранные летние вещи и инструменты. Наши предки верили, что если не «закрыть» лето к Ефимию, холод быстро проникнет в жилище, а зимние дела не будут идти на лад;
  • Запрещалось выносить мусор после заката: вместе с сором можно «вынести» из дома семейное благополучие;
  • Не стоило пересчитывать деньги вслух или хвастаться запасами: считалось, что так можно накликать пустые закрома — богатство любит тишину и скромный труд;
  • Не рекомендовалось хандрить и думать о плохом, чтобы не разгневать домового. Считалось, что разгневанный хранитель дома способен привлекать в жилище нечистую силу и беды.

Приметы

Фото: Istock/ Karl Ander Adami
  • Если на Ефимия выпадает снег — следующий год будет урожайным;
  • Большие светлые круги вокруг луны на чистом небе — к сильным морозам зимой;
  • Если звёзды на небе кажутся тусклыми, тепло продержится ещё две недели;
  • Сильная изморось утром предвещает позднюю весну;
  • Внезапно появившиеся комары сулят мягкую и тёплую зиму.
Елена Генералова

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