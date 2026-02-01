Ефимов день 2 февраля: как привлечь благополучие, здоровье и согласие в дом, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 2 февраля отмечается Ефимов день, или Ефим Зимний, Метельный. На Руси считалось, что именно с этой даты начинается самая вьюжная пора зимы, а февраль, известный своими лютыми метелями, крестьяне в сказаниях описывали лохматым и сварливым стариком, повелевающим ветрами. Православная церковь в этот день чтит память одного из основателей палестинского монашества — преподобного Евфимия Великого, жившего в IV–V веках. О традициях, запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник имеет глубокие православные корни, связанные с именем преподобного Евфимия Великого. Он появился на свет в 377 году в городе Мелитине, расположенном в римской провинции Малая Армения, в семье, отличавшейся глубокой религиозностью. Его родители долго молились о рождении ребенка и, получив сына, обещали посвятить его Богу. После смерти отца Евфимий воспитывался дядей-священником и вскоре принял монашеский постриг.
Стремясь к уединению, он отправился в Палестину, где поселился в пустыне близ Иерусалима. Однако слава о его подвижничестве и чудесах (исцелениях больных, умножении хлеба для голодных) быстро распространялась, и к нему стали стекаться ученики. Со временем Евфимий стал духовным наставником для многих, основал несколько монастырей, участвовал в защите православной веры от ересей и почитался как великий целитель и чудотворец. Преподобный Евфимий скончался 20 января 473 года и был погребён в основанной им лавре в Палестине.
Традиции и обряды Ефимова дняНародные традиции 2 февраля были тесно связаны с попытками «унять» февральскую непогоду и защитить дом от зимних напастей. День был наполнен обрядами, направленными на очищение, защиту и привлечение благополучия.
Самым известным обрядом дня было символическое изгнание злого духа вьюги — метелицы. Чтобы вредная старуха не могла напакостить и «занести дом снегом», мужчины брали метлы и тщательно подметали снег у ворот, создавая таким образом защитный круг вокруг жилища.
День считался благоприятным для генеральной уборки и избавления от старого хлама. Считалось, что это помогает расчистить дорогу для благополучия в семье. Для телесного очищения и защиты от хворей рекомендовалось сходить в баню.
Хозяйки пекли свежий хлеб, который затем съедала вся семья. Считалось, что горячий кусок свежеиспеченного каравая, съеденный в этот день, дарует здоровье и защищает от болезней на весь год. Это также был ритуал единения, оберегающий семью от ссор.
Ефимов день был одним из последних дней перед Великим постом, когда можно было назначать свадьбы. Считалось, что брак, заключенный в это время, будет крепким и счастливым.
Наши предки верили, что ребёнок, появившийся на свет 2 февраля, может не встретить старости. Чтобы изменить эту участь, повитухи проводили специальный ритуал. Пуповину младенца приносили к дуплу старого дерева и обращались к нему с просьбой о том, чтобы птица свила гнездо. Полагали, что это обеспечит младенцу долгую и счастливую жизнь.
Что нельзя делать в Ефимов деньС днем было связано несколько строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду:
- Подбирать монеты с земли. Это сулило финансовые потери и три года бедности;
- Петь после заката солнца. Считалось, что это приведет к слезам и разочарованиям;
- Ругаться на ветер. Нельзя было злиться на февральскую вьюгу, чтобы не «разозлить» ее еще больше и не навлечь на хозяйство серьезный ущерб, например, сорванную крышу;
- Поддаваться унынию и лени. Плохое настроение в этот день могло, по приметам, «программировать» весь год на неудачи;
- Заниматься тяжелым трудом и рукоделием с острыми предметами. День был предназначен для обрядов, а не для изнурительной работы, также существовал запрет на шитье и вязание, чтобы не «зашить» удачу.
Приметы
- Метель на Ефима — к холодной и затяжной весне, а также к такой же вьюжной погоде на Масленицу;
- Солнечный полдень — предвещает раннюю и теплую весну;
- Пасмурное небо и ветер — сулят затяжные метели до самого марта и сырое, дождливое лето;
- Иней на деревьях — обещает частые ночные заморозки следующей осенью;
- Если кошка свернулась клубком — жди усиления морозов, а если скребет пол — будет метель.