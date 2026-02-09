09 февраля 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 10 февраля наступает Ефремов день, в народе более известный как «Именины домового» или «Кудесы». Этот праздник — яркий пример древнерусского двоеверия, когда церковное почитание одного из великих учителей церкви, преподобного Ефрема Сирина, сплелось с более древними языческими верованиями в духа-хранителя жилища. Для наших предков это был день особого внимания к домашнему очагу, когда незримый хозяин дома требовал почтения и уважения. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Житие преподобного Ефрема Сирина Традиции и обряды Дня домового Что нельзя делать 10 февраля Приметы



Житие преподобного Ефрема Сирина

Традиции и обряды Дня домового

Что нельзя делать 10 февраля

Ссориться, ругаться и произносить проклятия. Поскольку домовой не терпит свар и негативную энергию, семейный конфликт в его день мог обернуться настоящей катастрофой. Считалось, что услышать в ответ его стон или плач — к тяжелой болезни или смерти в доме. А проклятие, брошенное в сердцах родителем ребёнку, давало духу право забрать дитя к себе;

Оставлять беспорядок, особенно на кухне и у печи. Неряшливость и лень воспринимались как личное оскорбление для домового. В наказание он не просто прятал вещи, а мог устроить настоящий погром: опрокинуть лавки, разбить посуду или погасить огонь в печи, лишив семью тепла и горячей еды;

Шуметь и активно работать. Любые громкие работы (ремонт, рубка дров, стирка) были под запретом. Шум тревожил и сердил духа. Его ответный топот, крики или стук по ночам могли сделать жизнь домочадцев невыносимой, лишив их покоя и сна;

Быть невнимательным к домашнему скоту. Поскольку домовой считался главным смотрителем за животными, в его праздник к скотине нужно было относиться с особым вниманием. Запрещалось кричать на лошадей, бить их или оставлять без воды. Неугодное животное дух мог загнать под ясли, спутать гриву и заездить до полусмерти, вынуждая хозяев продать его;

Нарушать покой у печи и на чердаке. Эти места считались священной территорией домового. Категорически запрещалось грубо мести возле печи, шумно перебирать утварь на полатях или беспокоить духа в его «спальне» на чердаке. Такое вторжение он воспринимал как враждебное и отвечал агрессией;

Не ложиться спать слишком поздно. Следовало завершить все дела до темноты и лечь спать в положенный час. Согласно поверьям, в ночь своих именин домовой обходит владения и пересчитывает домочадцев. Того, кого он не найдет на своём месте, мог постичь недуг.

