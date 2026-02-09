Ефремов день 10 февраля: как защитить дом от бед, задобрить домового и привлечь благополучие, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 10 февраля наступает Ефремов день, в народе более известный как «Именины домового» или «Кудесы». Этот праздник — яркий пример древнерусского двоеверия, когда церковное почитание одного из великих учителей церкви, преподобного Ефрема Сирина, сплелось с более древними языческими верованиями в духа-хранителя жилища. Для наших предков это был день особого внимания к домашнему очагу, когда незримый хозяин дома требовал почтения и уважения. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
Житие преподобного Ефрема СиринаПреподобный Ефрем Сирин — один из величайших богословов и проповедников христианской традиции IV века. Родился он около 306 года в городе Нисибия (на территории современной Турции) в семье христиан.
В юности Ефрем Сирин вёл беспечную жизнь, но, по преданию, после несправедливого обвинения и заключения в темницу переосмыслил свой путь, обратился к Богу и полностью изменился. Он стал учеником святителя Иакова Нисибийского, принял монашество и прославился глубокой аскетической жизнью, несмотря на предложения, отказался от сана епископа, считая себя недостойным.
Главное наследие святого — его многочисленные труды: толкования Священного Писания, проповеди, гимны и поэтические произведения. Он является автором знаменитой «Молитвы Ефрема Сирина», которая читается в храмах во время Великого поста. За свою кротость и дух смирения его называли «учителем покаяния». Скончался святой около 373 года.
Останки тела преподобного Ефрема Сирина находятся во многих монастырях и храмах по всему миру. Частица мощей хранится в мраморном ковчеге Данилова монастыря в Москве, а также в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге, монастыре святого Марка в Иерусалиме, сирийском монастыре и в греческой Великой Лавре. К святому обращаются с молитвами о даре покаяния, помощи в учении и борьбе со страстями, о духовном прозрении, защите от искушений, семейном благополучии и милосердии к ближним.
Традиции и обряды Дня домовогоВ народной традиции день памяти преподобного Ефрема Сирина слился с чествованием домашнего духа — домового, которого считали настоящим «хозяином» избы. Считалось, что без него не может стоять ни один дом, а благополучие семьи напрямую зависело от его расположения. 10 февраля в народной традиции связывалась с моментом, когда домовой «просыпается» после зимнего покоя и особенно нуждается во внимании хозяев. Поэтому именно в этот день ему старались угодить, поблагодарить и задобрить. Чтобы обеспечить мир и порядок в жилище на весь год, существовал целый ряд обычаев.
Мужчины сутра обходили свои владения, стучали топором по косякам дверей и углам дома, приговаривая: «Домовой, домовой, побереги мой дом!». Это был обряд защиты от сглаза и злых сил.
Вечером 10 февраля для домового в печи (на загнетке или под ней) обязательно оставляли угощение — миску с молоком или сметаной и горшочек с горячей кашей, обложенный углями, чтобы к полуночи, когда дух выходит полакомиться, еда не остыла.
В этот день было принято тщательно убираться в доме, чтобы угодить чистюле-домому. Однако подметали пол не обычным, а особенным веником из полыни, который, по поверьям, защищал жилище не только от грязи, но и от нечистой силы и злых людей.
Кошек в Ефремов день полагалось особенно жалеть, баловать и ни в коем случае не обижать. Считалось, что они — главные друзья и соратники домового, а иногда он и сам может принимать кошачий облик.
После уборки и приготовления угощений вечер посвящали отдыху. На посиделках рассказывали байки, истории и прибаутки о проделках Домового, чтобы задобрить его весельем. Существовало также поверье, что если после обеда часто смотреться в зеркало, дмовой подарит долгую молодость и красоту.
Что нельзя делать 10 февраля
Основываясь на древних верованиях, в День домового существовал строгий свод запретов, нарушение которых могло разгневать духа-хранителя и навлечь беду на весь дом. В этот день запрещалось:
- Ссориться, ругаться и произносить проклятия. Поскольку домовой не терпит свар и негативную энергию, семейный конфликт в его день мог обернуться настоящей катастрофой. Считалось, что услышать в ответ его стон или плач — к тяжелой болезни или смерти в доме. А проклятие, брошенное в сердцах родителем ребёнку, давало духу право забрать дитя к себе;
- Оставлять беспорядок, особенно на кухне и у печи. Неряшливость и лень воспринимались как личное оскорбление для домового. В наказание он не просто прятал вещи, а мог устроить настоящий погром: опрокинуть лавки, разбить посуду или погасить огонь в печи, лишив семью тепла и горячей еды;
- Шуметь и активно работать. Любые громкие работы (ремонт, рубка дров, стирка) были под запретом. Шум тревожил и сердил духа. Его ответный топот, крики или стук по ночам могли сделать жизнь домочадцев невыносимой, лишив их покоя и сна;
- Быть невнимательным к домашнему скоту. Поскольку домовой считался главным смотрителем за животными, в его праздник к скотине нужно было относиться с особым вниманием. Запрещалось кричать на лошадей, бить их или оставлять без воды. Неугодное животное дух мог загнать под ясли, спутать гриву и заездить до полусмерти, вынуждая хозяев продать его;
- Нарушать покой у печи и на чердаке. Эти места считались священной территорией домового. Категорически запрещалось грубо мести возле печи, шумно перебирать утварь на полатях или беспокоить духа в его «спальне» на чердаке. Такое вторжение он воспринимал как враждебное и отвечал агрессией;
- Не ложиться спать слишком поздно. Следовало завершить все дела до темноты и лечь спать в положенный час. Согласно поверьям, в ночь своих именин домовой обходит владения и пересчитывает домочадцев. Того, кого он не найдет на своём месте, мог постичь недуг.
Приметы
- Сильный ветер в Ефремов день — к дождливому, сырому лету;
- Ясная, солнечная погода сулила раннюю и теплую весну;
- Снегопад предвещал богатый урожай пшеницы и затяжную весну;
- Если лес вдали кажется темным, «почерневшим», или над лесом висит синяя дымка — это верная примета скорой оттепели;
- Безветренная погода, когда дым от костра стелется по земле, указывала на сильный снегопад.