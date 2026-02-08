Экзотическая рептилия пробралась в дом москвички через корзину с фруктами
Жительница Москвы неделю пытается поймать в своей квартире экзотическое животное. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам 22-летней москвички, она обнаружила геккона в корзине с фруктами, которую купила в Таиланде. Когда девушка открыла покупку уже дома, ящерица, прятавшаяся среди манго, выпрыгнула и куда-то убежала.
Россиянка переживает, что рептилия могла не перенести перелет и новый климат, испытав сильный стресс. Поиски незваного гостя она продолжает.
