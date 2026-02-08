Достижения.рф

Экзотическая рептилия пробралась в дом москвички через корзину с фруктами

Москвичка привезла из Таиланда геккона в корзине с фруктами
Фото: iStock/Liudmila Zavialova

Жительница Москвы неделю пытается поймать в своей квартире экзотическое животное. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По словам 22-летней москвички, она обнаружила геккона в корзине с фруктами, которую купила в Таиланде. Когда девушка открыла покупку уже дома, ящерица, прятавшаяся среди манго, выпрыгнула и куда-то убежала.

Россиянка переживает, что рептилия могла не перенести перелет и новый климат, испытав сильный стресс. Поиски незваного гостя она продолжает.

Ранее сообщалось, что в Балашихе лось попытался проникнуть в многоэтажку и был накормлен жильцами.

Лидия Пономарева

