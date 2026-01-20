Емелин день 21 января: почему не стоит проводить время в одиночестве, бездумно тратить деньги и работать с утра, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 января отмечается Емелин день, более известный как Емельян Перезимник. Такое название появилось потому, что к этому времени зима «переваливала» за середину, и впереди у людей была вторая половина холодного сезона, которую предстояло пережить. Православная церковь в это время чтит память сразу 26 святых, среди которых особо почитаются преподобная Домника Константинопольская и святитель Емилиан, епископ Кизический, чье имя, переосмысленное на русский лад, и дало название празднику. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЕмельян Перезимник — это яркий пример сплетения церковного предания и народного мировоззрения. В основу легла память о святителе Емилиане, епископе Кизическом, жившем в IX веке. В 815 году, во времена правления императора-иконоборца Льва Армянина, святитель Емилиан мужественно отказался подчиниться требованию властей отвергнуть почитание святых икон. Он открыто заявил, что вопросы веры должны решаться не во дворце, а в Церкви ее духовными пастырями. За свою твердую позицию и исповедание православной веры он был лишен сана и сослан в заточение, где и скончался, почитаемый как исповедник.
В этот же день церковь вспоминает и преподобную Домнику Константинопольскую. Она прибыла в Константинополь из Карфагена в конце IV века. Приняв крещение от патриарха Нектария, она полностью посвятила себя служению Богу, основала женский монастырь и прославилась строгими подвигами. Церковное предание сохранило сведения о ее даре исцелять больных, предсказывать будущее и даже укрощать стихии, спасая моряков от бури.
Традиции и обряды Емельянова дня21 января считался важной вехой в крестьянском году — окончательным завершением Святок и возвращением к привычному трудовому укладу. С этим днем было связано несколько ключевых традиций. Утром в Емелин день работать строго запрещалось — говорили «до обеда Коляда», подразумевая, что праздничное время еще не полностью ушло. Однако после полудня уже приступали к делам. Женщины доставали прялки и возвращались к ткачеству и прядению, которые были запрещены на протяжении всех зимних праздников.
Одной из главных традиций было обязательное приглашение в дом кума и кумы (крестных родителей). Их щедро угощали, веря, что это принесет здоровье и благополучие их крестнику. В свою очередь, крестные приносили подарок: новый рушник (полотенце) и брусок мыла, приговаривая: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника». Это мыло затем использовали при первом же купании ребенка, чтобы «смыть» все недуги и сглаз.
Вечером наши предки собирались на посиделки, рассказывали сказки, бывальщины и делились впечатлениями от праздников. Именно из этой традиции родилась известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!» — так говорили тому, кто умел красочно и интересно вести рассказ.
Считалось, что если супруги долго в ссоре, то в этот день их следовало одарить новыми полотенцами, что должно было помочь восстановить мир в семье. Также в этот день особо заботились о больных, веря, что человек, заболевший на Емельяна, скоро поправится.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя беды и неудачи в наступившем году, наши предки строго соблюдали ряд запретов.
- Ссориться, спорить и сквернословить в Емельянов день считалось крайне опасным. Слово, сказанное в гневе, обладало особой силой. Конфликт, начатый 21 января, по поверьям, был очень сложно уладить, и вражда могла затянуться надолго. Сквернословие же привлекало нечистую силу и болезни в дом. Люди верили, что негативная энергия, выпущенная в этот день, обязательно вернется бумерангом к тому, кто ее породил.
- Этот день не рекомендовалось проводить в одиночестве. Считалось, что тот, кто весь Емельян день просидит один, может навлечь на себя тоску и одиночество на весь будущий год. Дом должен был быть наполнен разговорами и добрыми пожеланиями.
- После щедрых праздников наступало время бережливости. Бездумно тратить деньги, еду или припасы в Емельянов день означало «потерять» свое благополучие. Считалось, что расточительность приведет к нужде и финансовым проблемам в будущем. Это был день умеренности, когда наслаждались оставшимися угощениями, но уже начинали экономить припасы до нового урожая.
- Если 21 января стояла метель или вьюга, отправляться в дальний путь было строжайше запрещено. Такая вьюга считалась не простой, а «емельянской» — особенно коварной и опасной. Путника в дороге могли подстерегать не только природные опасности, но и встречи с нечистой силой, бродящей, по поверьям, в последние дни святочного периода.
- Хозяйки не могли позволить себе безделье. Лень, как полагали наши предки, могла вызвать боли в суставах. В то же время не рекомендовалось заниматься уборкой и стиркой, поскольку это могло «вымыть» или «вымести» удачу и даже навлечь болезни на членов семьи. Кроме того, считалось опасным долго смотреть в зеркало, особенно после наступления темноты, чтобы не увидеть в отражении нечистую силу.
Приметы
- Ветер с юга в этот день предвещал лето с частыми грозами и дождями.
- Если 21 января идет снег — значит, август будет дождливым. И наоборот, солнечный день сулил жаркий и сухой последний месяц лета.
- Иней на деревьях предсказывал пасмурное и дождливое лето.
- Сильная метель на Емельяна указывала на холодный и затяжной февраль, а весна в таком случае ожидалась поздней.
- Если запотели окна в доме, это верный знак скорой оттепели, а вот крепкий мороз, напротив, говорил о том, что холода продлятся еще как минимум пару недель.