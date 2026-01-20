20 января 2026, 11:03

Согласно народному календарю, 21 января отмечается Емелин день, более известный как Емельян Перезимник. Такое название появилось потому, что к этому времени зима «переваливала» за середину, и впереди у людей была вторая половина холодного сезона, которую предстояло пережить. Православная церковь в это время чтит память сразу 26 святых, среди которых особо почитаются преподобная Домника Константинопольская и святитель Емилиан, епископ Кизический, чье имя, переосмысленное на русский лад, и дало название празднику. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды Емельянова дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции и обряды Емельянова дня

Народные запреты

Ссориться, спорить и сквернословить в Емельянов день считалось крайне опасным. Слово, сказанное в гневе, обладало особой силой. Конфликт, начатый 21 января, по поверьям, был очень сложно уладить, и вражда могла затянуться надолго. Сквернословие же привлекало нечистую силу и болезни в дом. Люди верили, что негативная энергия, выпущенная в этот день, обязательно вернется бумерангом к тому, кто ее породил.

Слово, сказанное в гневе, обладало особой силой. Конфликт, начатый 21 января, по поверьям, был очень сложно уладить, и вражда могла затянуться надолго. Сквернословие же привлекало нечистую силу и болезни в дом. Люди верили, что негативная энергия, выпущенная в этот день, обязательно вернется бумерангом к тому, кто ее породил. Этот день не рекомендовалось проводить в одиночестве. Считалось, что тот, кто весь Емельян день просидит один, может навлечь на себя тоску и одиночество на весь будущий год. Дом должен был быть наполнен разговорами и добрыми пожеланиями.

Считалось, что тот, кто весь Емельян день просидит один, может навлечь на себя тоску и одиночество на весь будущий год. Дом должен был быть наполнен разговорами и добрыми пожеланиями. После щедрых праздников наступало время бережливости. Бездумно тратить деньги, еду или припасы в Емельянов день означало «потерять» свое благополучие. Считалось, что расточительность приведет к нужде и финансовым проблемам в будущем. Это был день умеренности, когда наслаждались оставшимися угощениями, но уже начинали экономить припасы до нового урожая.

Бездумно тратить деньги, еду или припасы в Емельянов день означало «потерять» свое благополучие. Считалось, что расточительность приведет к нужде и финансовым проблемам в будущем. Это был день умеренности, когда наслаждались оставшимися угощениями, но уже начинали экономить припасы до нового урожая. Если 21 января стояла метель или вьюга, отправляться в дальний путь было строжайше запрещено. Такая вьюга считалась не простой, а «емельянской» — особенно коварной и опасной. Путника в дороге могли подстерегать не только природные опасности, но и встречи с нечистой силой, бродящей, по поверьям, в последние дни святочного периода.

Такая вьюга считалась не простой, а «емельянской» — особенно коварной и опасной. Путника в дороге могли подстерегать не только природные опасности, но и встречи с нечистой силой, бродящей, по поверьям, в последние дни святочного периода. Хозяйки не могли позволить себе безделье. Лень, как полагали наши предки, могла вызвать боли в суставах. В то же время не рекомендовалось заниматься уборкой и стиркой, поскольку это могло «вымыть» или «вымести» удачу и даже навлечь болезни на членов семьи. Кроме того, считалось опасным долго смотреть в зеркало, особенно после наступления темноты, чтобы не увидеть в отражении нечистую силу.

Приметы