Камера на участке может нарушать неприкосновенность частной жизни

20 января 2026, 07:57

Фото: iStock/Fokusiert

В Московской области разгорелся спор из-за видеокамеры, установленной на участке соседей. Владелица земельного участка заметила, что устройство фиксирует ее передвижения и движения гостей. Камера с широким углом обзора и функцией записи звука оказалась направлена на ее территорию.