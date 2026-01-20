Камера на участке может нарушать неприкосновенность частной жизни
В Московской области разгорелся спор из-за видеокамеры, установленной на участке соседей. Владелица земельного участка заметила, что устройство фиксирует ее передвижения и движения гостей. Камера с широким углом обзора и функцией записи звука оказалась направлена на ее территорию.
Женщина попыталась решить проблему мирным путем и написала соседям в мессенджере. Однако камера осталась на прежнем месте. Тогда она обратилась в суд. После подачи иска они перевесили устройство, но дело все равно рассмотрели.
Суд изучил характеристики камеры и выяснил, что 30-40% площади участка истицы попадает в объектив. Кроме того, третьи лица могли получить доступ к записям через QR-код или приложение. Соседи признали, что нарушили права владелицы участка на неприкосновенность частной жизни. Теперь вопрос о границах частной жизни и безопасности становится особенно актуальным.
