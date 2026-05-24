Епифанов день 25 мая: как с помощью рябины привлечь здоровье, удачу и семейное благополучие, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 25 мая отмечается Епифанов день, или Рябиновка. Такое название праздник получил потому, что к этому времени рябина начинает цвести — а это дерево на Руси почитали как оберег от злых сил. Православная церковь в этот день чтит память святителя Епифания Кипрского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЕпифанов день — яркий пример того, как древние языческие верования переплелись с православными традициями. У славян рябина издревле считалась священным деревом, способным отгонять нечисть и защищать дом. Её высаживали у ворот, вешали ветки над дверями. С приходом христианства эти обычаи не исчезли, а обрели новый смысл: защиту стали связывать с молитвой и покровительством святого.
Святитель Епифаний Кипрский жил в IV веке, был епископом на острове Кипр. Он прославился как ревностный борец с ересями, автор богословских трудов и защитник чистоты христианского учения. Епифаний много путешествовал, укреплял веру в разных общинах, выступал против лжеучений, угрожавших единству Церкви. Умер он в 403 году во время морского путешествия. Мощи святителя долгое время хранились на Кипре, в монастыре, посвящённом его имени. Позже, при императоре Льве VI Мудром (886–912 годы), мощи Епифания Кипрского были перенесены в Константинополь.
К святителю Епифанию обращаются с молитвами о защите от искушений и заблуждений, об укреплении веры, о помощи в духовных поисках и наставлении на путь истины.
Традиции дняВ Епифанов день на Руси было принято совершать обряды, связанные с рябиной. Люди шли к цветущим деревьям, чтобы попросить у природы здоровья и благополучия. Девушки вплетали в косы веточки рябины — верили, что это поможет привлечь суженого. Хозяйки срывали несколько цветущих веток и ставили их в доме: считалось, что так можно защитить семью от сглаза и нечистой силы.
В этот день собирали цветы и листья рябины для сушки — их потом использовали в лечебных настоях и оберегах. Ветки рябины вешали над входной дверью и окнами, чтобы отпугнуть злых духов. В деревнях устраивали небольшие гуляния: водили хороводы вокруг рябин, пели песни, благодарили природу за её дары.
Особое внимание уделяли домашним животным: их выводили во двор, обрызгивали святой водой и обводили вокруг рябины — так обеспечивали им здоровье и плодовитость на весь год. В некоторых местностях хозяйки пекли особые хлебцы с добавлением ягод рябины: их раздавали соседям и путникам, чтобы привлечь в дом достаток и удачу.
Народные запретыВ Епифанов день предки строго соблюдали ряд запретов:
- Нельзя было рубить или ломать ветки рябины без крайней нужды. Это могло навлечь беду на семью;
- Запрещалось ссориться и браниться возле рябины. Считалось, что дерево «запомнит» злые слова и принесёт неприятности;
- Не разрешалось оставлять дом неубранным — беспорядок отпугивал удачу;
- Незамужним девушкам запрещалось проходить мимо цветущей рябины, не поклонившись ей — иначе можно было остаться без жениха;
- Нельзя было выбрасывать остатки пищи — их отдавали скоту или птицам, чтобы сохранить достаток в доме;
- Запрещалось отказывать в помощи нуждающимся. Отказ мог обернуться собственными бедами в будущем.
Приметы
- Если на Епифана цветёт рябина обильно — лето будет дождливым;
- Утренняя роса на листьях рябины — к ясному и тёплому дню;
- Цветение рябины раньше 25 мая — к жаркому лету;
- Туман утром 25 мая — к богатому урожаю грибов осенью;
- Ветер с востока в Епифанов день — к засухе в середине лета.