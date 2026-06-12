12 июня 2026, 11:00

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Согласно народному календарю, 13 июня отмечается Еремей Распрягальник, или Еремей Бобовник. Такое название появилось потому, что в этот день окончательно завершались все весенние посевные работы. Крестьяне «распрягали» лошадей, давая им отдых, и выходили в огороды сажать последнюю культуру — бобы. Православная церковь в это время чтит память апостола от семидесяти Ерма (Ермия) Далматского и мученика Ермия Команского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ symbiot

Народные запреты

Давать в долг хлеб и соль. Эти продукты считались символами достатка. Вынесенный из дома хлеб мог унести с собой и благополучие всей семьи;

Эти продукты считались символами достатка. Вынесенный из дома хлеб мог унести с собой и благополучие всей семьи; Поднимать острые предметы с земли. Это правило работало как магнит для негативной энергии. Вместе с острой находкой можно было поднять на себя чужую порчу или сглаз;

Это правило работало как магнит для негативной энергии. Вместе с острой находкой можно было поднять на себя чужую порчу или сглаз; Ругаться с близними. Матерная брань в этот день возвращалась болезнью на голову ругающегося. Ссора в доме могла привести к тому, что мир в семье не восстановится долгие месяцы;

Матерная брань в этот день возвращалась болезнью на голову ругающегося. Ссора в доме могла привести к тому, что мир в семье не восстановится долгие месяцы; Выносить мусор после заката. Вместе с мусором можно было «вынести» удачу и здоровье домочадцев;

Вместе с мусором можно было «вынести» удачу и здоровье домочадцев; Отказывать в милостыне. Помощь убогим 13 июня почиталась за святое дело. Скупой крестьянин рисковал сам оказаться в нищете.

Приметы

Фото: iStock/ eugenesergeev