Еремей Распрягальник 13 июня: как сохранить достаток в семье, избежать болезней и привлечь удачу, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 13 июня отмечается Еремей Распрягальник, или Еремей Бобовник. Такое название появилось потому, что в этот день окончательно завершались все весенние посевные работы. Крестьяне «распрягали» лошадей, давая им отдых, и выходили в огороды сажать последнюю культуру — бобы. Православная церковь в это время чтит память апостола от семидесяти Ерма (Ермия) Далматского и мученика Ермия Команского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНаши предки жили в ладу с землей. Весь крестьянский цикл был расписан по дням, и 13 июня стояло на особой отметке. Этот день замыкал страду, начатую 14 мая — в Еремея Запашника. В народе говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает». День назвали Распрягальником, потому что лошадь, главная труженица крестьянского двора, наконец-то освобождалась от упряжи. Однако тут язычество хитро переплетается с христианством. Славяне верили, что в этот день сам Полевик (дух поля) завершает обход нив. Чтобы не рассердить хозяина угодий, нельзя было лениться — нужно было закончить дела до заката.
Православная же традиция наполняет этот день глубоким смыслом. 13 июня верующие обращают взоры к двум святым. Апостол Ерм (Ермий) Далматский был одним из тех семидесяти учеников, кого Христос избрал после двенадцати апостолов. Уроженец Греции и римский гражданин, он стал епископом в Филиппополе Фракийском. Апостол Павел упоминает его в своем Послании к Римлянам, приветствуя «Асигкриста, Флегонта, Ерма». Согласно церковному преданию, Ермий был просветителем Далмации. Он обращал местных жителей в христианство, совершая чудеса и исцеления. До наших дней дошла его книга «Пастырь». Апостол мирно, но тяжело окончил свои дни, претерпев гонения за проповедь Евангелия.
Второй святой, чья память также приходится на эту дату, — мученик Ермий Команский. Пожилой воин, живший во II веке в Каппадокии, отказался поклониться идолам при императоре Антонине Пие. За это его подвергли зверским пыткам: били камнями по лицу, сдирали кожу, бросали в раскаленную печь (где он остался невредим), поили ядами, а в конце концов повесили вниз головой. Когда палачи пришли удостовериться в его смерти, они ослепли от ужаса, увидев его живым, а святой исцелил их. Тогда рассвирепевший правитель Севастиан собственноручно отрубил мученику голову. Христиане тайно погребли тело, и от мощей стали происходить чудеса.
Традиции дняУтро 13 июня начиналось не с работы, а с наблюдения. Крестьяне выходили на крыльцо слушать лес. Считалось, что сеять бобы нужно только после того, как услышишь кукование кукушки. Если птаха подала голос — погода установится хорошая, и урожай будет богатым. Закончив последний засев, мужик оставлял на меже кусок хлеба и яйцо. Считалось, что так нужно задобрить духа поля, чтобы он охранял всходы от ветра и града.
В этот день также торжественно выводили лошадь из упряжки, купали, чистили и украшали ленточками гриву. Кормили её особым овсом с солью. Тот, кто на Еремея заставит коня работать, навлечет на него болезнь и погибель.
В этот день женщины пекли караваи в форме круга, символизирующие солнце. Эти угощения раздавались всем, кто участвовал в посевной. Когда посевная завершалась, девушки устраивали посиделки, на которых занимались рукоделием, обсуждали потенциальных женихов и перенимали житейский опыт у замужних дам.
Сновидение с 12 на 13 июня называли пророческим. Верили, что оно показывает главный жизненный путь человека.
Народные запретыПредки строго блюли границы дозволенного, чтобы не навлечь беду. На Еремея Распрягальника категорически возбранялось:
- Давать в долг хлеб и соль. Эти продукты считались символами достатка. Вынесенный из дома хлеб мог унести с собой и благополучие всей семьи;
- Поднимать острые предметы с земли. Это правило работало как магнит для негативной энергии. Вместе с острой находкой можно было поднять на себя чужую порчу или сглаз;
- Ругаться с близними. Матерная брань в этот день возвращалась болезнью на голову ругающегося. Ссора в доме могла привести к тому, что мир в семье не восстановится долгие месяцы;
- Выносить мусор после заката. Вместе с мусором можно было «вынести» удачу и здоровье домочадцев;
- Отказывать в милостыне. Помощь убогим 13 июня почиталась за святое дело. Скупой крестьянин рисковал сам оказаться в нищете.
Приметы
- Если на Еремея идет дождь — зима будет лютая и морозная, а хлеб уродится плохо;
- Если погода ясная и теплая — урожай пшеницы и овса будет отменный;
- Утром стелется сильный туман, который долго не рассеивается — к дождливому ненастью в ближайшие дни;
- Кузнечики сильно стрекочут — к засухе в середине лета;
- Цветы шиповника закрываются до вечера — жди ливня.