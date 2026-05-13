Еремей Запашник 14 мая: почему нельзя бездельничать, есть рыбу и жаловаться на жизнь, народные приметы
Согласно народному календарю, 14 мая отмечается Еремей Запашник, или Еремей Запрягальник. Название праздника связано с началом активных полевых работ. В это время крестьяне запрягали лошадей и выходили в поля — сеять яровые культуры. Православная церковь в эту дату чтит память пророка Иеремии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник Еремея Запашника — яркий пример переплетения древних языческих обычаев с христианской традицией. У славян к середине мая наступало «пролетье», рубеж между весной и летом. Язычники проводили обряды, чтобы задобрить духов земли и обеспечить богатый урожай. С приходом христианства эти обычаи стали соотноситься с днём памяти пророка Иеремии.
Иеремия — один из четырёх великих ветхозаветных пророков. Он жил в Анафофе Иудейского царства в VII–VI веках до н. э. Бог призвал его на служение ещё в юности, но Иеремия не хотел брать на себя тяжкое бремя, ссылаясь на косноязычие. Однако Господь коснулся его уст и поставил пророком над народами.
Жизнь его была трагична. Он предсказал разрушение Иерусалима и Вавилонское рабство за то, что люди забыли Бога.
В знак грядущего ига Навуходоносора пророк, по велению Божию, надел на шею сначала деревянное, а затем железное ярмо. Его преследовали, бросали в темницу, но он не отступал от своего служения. Позже иудеи насильно увели Иеремию в Египет, где он прожил четыре года, после чего был убит.
Наши предки, слыша в церкви о «ярме» пророка, сразу поняли смысл. Имя «Еремей» (народная форма имени Иеремия) звучало как «ярем» — хомут, крестьянская упряжь. Так небесный пророк стал покровителем земли, который «запрягает» лето и помогает пахарям в их тяжелом труде.
Традиции дня14 мая крестьяне приступали к севу яровых культур. День начинался с молитвы пророку Иеремии, люди просили благословения на труды. Затем хозяин дома обходил двор и поле, окропляя их святой водой для защиты от нечистой силы и вредителей. Перед выходом в поле всей семьёй садились за стол — совместный завтрак символизировал единство рода и общую ответственность за урожай.
В поле первым шёл старший мужчина семьи, бросая горсть зерна «на удачу». Следом запрягали лошадей. Особое внимание уделяли сбруе, её украшали лентами, чтобы работа спорилась. Женщины в это время готовили «обетную кашу» — её раздавали нищим и путникам, чтобы привлечь благодать в дом.
С этого дня начинал цвести крыжовник, и появлялись «овсяные мухи» — пока они летали и цвели фруктовые деревья, можно было смело сеять овёс.
Хотя многие древние обычаи утратили актуальность, некоторые традиции до сих пор актуальны. Считается, что всё посаженное в этот день даст крепкие всходы и богатый урожай. Даже если нет огорода, можно посвятить время уборке дома или другим полезным делам, направленным на созидание. День, наполненный добрыми делами, принесет счастье и процветание трудящемуся.
Народные запретыПредки верили, что нарушение правил в Еремеев день может стоить целого года достатка.
- «На Еремея и самая ленивая соха в поле выезжает». Тот, кто отлынивал от работы, рисковал остаться без хлеба зимой;
- Запрещалось грустить, ссориться и особенно жаловаться на жизнь. Считалось, что негатив может задержаться на весь год;
- Если приснился кошмар, о нём молчали до полудня, чтобы сон не сбылся наяву;
- Отказаться от поедания рыбы. Существовало поверье, что такая трапеза 14 мая может лишить человека дара речи;
- Начатые на Еремея задачи нужно было закончить в тот же день, иначе удача покинет дом.
Приметы
- Погожий, ясный день — к хорошему урожаю и уборке хлеба без дождя;
- Непогода, дождь или холод — к суровой и морозной зиме;
- Тёплая звёздная ночь — к ветреному и засушливому лету;
- Много комаров — к отличному урожаю ржи;
- Муравьи суетятся — к затяжным дождям.