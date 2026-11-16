16 ноября 2026, 09:39

Фото: Istock/ FotoVSmirnov

Согласно народному календарю, 17 ноября отмечается Еремин день, или «Ерема — сиди дома». Такое название появилось потому, что к этому времени осенняя непогода окончательно вступала в свои права, а короткий день и сырость заставляли крестьян искать убежища в теплой избе. Православная церковь в эту дату чтит память священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера, пострадавших за веру в первые века христианства. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ bruev

Традиции дня

Фото: Istock/ vovashevchuk

Народные запреты

Категорически нельзя было выносить из дома мусор или какие-либо вещи — вместе с ними, по поверьям, можно было отдать и свое счастье, и достаток.

— вместе с ними, по поверьям, можно было отдать и свое счастье, и достаток. Не давали в долг ни деньги, ни хлеб, ни соль , ибо отданное могло унести из семьи удачу и защиту;

, ибо отданное могло унести из семьи удачу и защиту; Опасались впускать в дом незнакомцев: существовало твердое убеждение, что под видом чужого человека в жилище может проникнуть нечистая сила и навредить домочадцам;

существовало твердое убеждение, что под видом чужого человека в жилище может проникнуть нечистая сила и навредить домочадцам; Не рекомендовалось в этот день начинать новые дела, заключать сделки или играть свадьбы — всё, начатое на Ерему, не приносило плодов и грозило разладом;

— всё, начатое на Ерему, не приносило плодов и грозило разладом; Также старались не покидать жилище без острой необходимости, особенно после заката , чтобы «не выпустить тепло» и не встретиться с темными силами;

, чтобы «не выпустить тепло» и не встретиться с темными силами; Шуметь и ссориться в избе считалось великим грехом: ссора, начатая 17 ноября, могла затянуться на долгие месяцы и выстудить дом изнутри.

Приметы

Фото: Istock/ Olga_Gavrilova