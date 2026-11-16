Еремин день 17 ноября: как сохранить тепло и достаток в доме и не пустить на порог беду, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 ноября отмечается Еремин день, или «Ерема — сиди дома». Такое название появилось потому, что к этому времени осенняя непогода окончательно вступала в свои права, а короткий день и сырость заставляли крестьян искать убежища в теплой избе. Православная церковь в эту дату чтит память священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера, пострадавших за веру в первые века христианства. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании день этот овеян мифами и легендами. Наши предки верили, что с приходом холодов и сырости мир людей становится ближе к миру духов, а нечистая сила, чувствуя приближение зимы, начинает особую активность. Отсюда и пошло древнее языческое правило — не покидать жилища без нужды, чтобы не навлечь беду. С приходом христианства этот бытовой запрет органично переплелся с церковным почитанием святых мучеников, чья жизнь также была полна испытаний.
Святые Никандр и Ермей жили в I веке в городе Миры Ликийские. Оба они были обращены ко Христу апостолом Титом, учеником самого Павла. Никандр принял епископский сан, а Ермей стал пресвитером. Они ревностно проповедовали Евангелие, и многие язычники благодаря их слову обрели истинную веру . За это святые были схвачены и приведены на суд к градоначальнику Ливанию. Тот долго склонял их к отречению, но, видя непреклонность, предал страшным мукам.
Их привязывали к диким коням, строгали тела железом, бросали в раскаленную печь, но Господь хранил Своих угодников невредимыми. В конце концов, палачи вбили им гвозди в головы и сердца, а тела бросили в яму, засыпав землей. Так святые приняли мученический венец, а место их погребения стало почитаться христианами.
17 ноября к святым Никандру и Ермею верующие обращаются с молитвами об укреплении в вере, о защите от клеветы и наветов, а также о исцелении телесных недугов. В этот день именины по православным святцам отмечают Александр, Евгения, Иван, Исмаил, Николай, Симон и Никандр.
Традиции дняПоговорка «Ерема — сиди дома» была не шуткой, а правилом дня. Главным занятием Еремина дня считалась охрана дома: хозяева запирали двери на все засовы и никого постороннего в избу не впускали. На подоконники рассыпали ягоды рябины, считавшейся сильнейшим оберегом от темных сил, а над дверью вешали подкову.
Печь в этот день была под особым надзором: по поверьям, нечисть на Ерему пытается украсть из очага раскалённые угли, а с огнём уйдут из дома тепло и счастье. Поэтому огонь ни в коем случае не выносили и не давали соседям — даже на самую горячую просьбу. Разжечь огонь в этот день заново считалось дурным знаком.
Дома работа не переводилась. Женщины готовили еду на большую семью, топили печь и наводили порядок в доме — лениться на Ерему считалось опасным: «кто ленится, тот без денег останется». Женщины же садились за прядение и ткачество. Первую нить, спряденную в этот день, считали особенно прочной: из нее потом вязали теплые вещи для всей семьи. Девушки на выданье брались за вышивку и, выводя узор на рубахе, тихо шептали имя суженого, веря, что рукоделие привяжет его сердце навеки.
Вечером вся семья собиралась у печи, слушала былины и сказки старших, передавая из уст в уста мудрость поколений. Считалось, что ровное, спокойное пламя в печи в этот день обещает тихую и сытую зиму, а вот треск дров предвещал трескучие морозы.
Народные запретыСтрогие запреты Еремина дня были продиктованы желанием сохранить благополучие и не потревожить лишний раз судьбу.
- Категорически нельзя было выносить из дома мусор или какие-либо вещи — вместе с ними, по поверьям, можно было отдать и свое счастье, и достаток.
- Не давали в долг ни деньги, ни хлеб, ни соль, ибо отданное могло унести из семьи удачу и защиту;
- Опасались впускать в дом незнакомцев: существовало твердое убеждение, что под видом чужого человека в жилище может проникнуть нечистая сила и навредить домочадцам;
- Не рекомендовалось в этот день начинать новые дела, заключать сделки или играть свадьбы — всё, начатое на Ерему, не приносило плодов и грозило разладом;
- Также старались не покидать жилище без острой необходимости, особенно после заката, чтобы «не выпустить тепло» и не встретиться с темными силами;
- Шуметь и ссориться в избе считалось великим грехом: ссора, начатая 17 ноября, могла затянуться на долгие месяцы и выстудить дом изнутри.
Приметы
- Иней, покрывающий деревья с утра, предвещает скорые и лютые холода;
- Белые круги вокруг солнца днем сулят снежную бурю и метели;
- Вечерняя заря с зелёным отливом — к ясной погоде;
- Волнистые облака, похожие на гребни морской волны, — к скорому ненастью и снегопаду;
- Если на речке лёд ложится грудами — жди урожая хлеба.