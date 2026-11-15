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В Новосибирской области увидели семикилометровую аномалию

В Новосибирской области ученые нашли семикилометровую аномалию в диаметре
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Под Новосибирском обнаружили загадочную впадину диаметром около семи километров, получившую название Новополянской аномалии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



По форме объект напоминает кратер от падения метеорита: на спутниковых снимках он выглядит почти идеальным кругом. По краям впадины расположен земляной вал, внутри — заболоченная низина.

Участники Новосибирского астрономического общества, отправившие к месту аномалии небольшую экспедицию, рассматривают несколько версий ее происхождения. Помимо метеорита, специалисты не исключают, что это может быть старое русло реки или проседание почвы. В настоящее время эксперты изучают собранные образцы в лаборатории.

Ранее метеорит, который разрушился в районе Черноморского побережья России, сняли на видео. Небесное тело наблюдали жители нескольких городов.

Никита Кротов

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