Еремин день 17 ноября: Как защитить семейное благополучие от нечистых сил и сохранить достаток, народные приметы
В народном календаре 17 ноября отмечается Ерёмин день. На Руси говорили: «Ерема — сиди дома», потому что в этот день на улице гуляет нечистая сила, которая может проникнуть в дом. Поэтому двери и окна держали закрытыми, за порог лишний раз старались не выходить. Православные христиане в это время вспоминали сподвижников святого апостола Тита, священномучеников Никандра и Ермея Мирских. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятые Никандр и Ермей (Еремей) были современниками апостолов и жили в I веке в городе Миры, ныне территория Турции. Они являлись сподвижниками святого апостола Тита, одного из 70 учеников Христа, который был епископом на Крите и активно проповедовал Евангелие.
Никандр был епископом, а Ермей — пресвитером (священником). Оба они прославились не только как миссионеры, обращавшие язычников в христианство, но и как чудотворцы, исцелявшие больных. Согласно житию, они были схвачены по приказу правителя-язычника Ливания. После жестоких пыток, во время которых святые не отреклись от своей веры, им вбили гвозди в голову, в сердце и в живот. Ещё живых их бросили в яму и засыпали землёй.
Традиции дняНа Ерёмин день наши предки старались вести себя особенно осмотрительно. Утро было принято провести в молитве о мире в семье. Святым Никандру и Ермею молились о сохранении гармонии и лада в доме, защите от ссор и склок.
17 ноября, согласно традициям, проводили в тишине и покое. Самым благим делом считалось сидеть дома у печки, заниматься тихой работой: рукоделием, починкой инструмента, прясть или ткать. Если на улице бушевала вьюга, ей «приказывали» утихнуть специальными заговорами, чтобы не мешала жить.
На Ермея люди старались принимать важные решения. Считалось, что дела, обдуманные в тишине этого дня, будут верными и принесут удачу.
Чтобы уберечь дом от злых духов, двери запирали на все засовы. На подоконники клали ягоды рябины — это считалось мощным оберегом от нечисти. Особое внимание уделяли венику: его нельзя было ставить ручкой вниз, чтобы не навлечь финансовые трудности.
Народные запретыЗапреты дня были логичным продолжением его главной идеи — избегать любой суеты и конфликтов. Считалось, что в этот день мир наполнен незримыми опасностями, а любое неверное действие могло навлечь на семью беду.
Самым главным запретом был выход за пределы дома. Люди верили, что покидать свое жилище 17 ноября — значит добровольно идти навстречу опасности. В народном сознании этот день был временем, когда нечистая сила становилась особенно активной перед окончательным приходом зимы. Человек, вышедший за порог, мог «наткнуться на зло» — заблудиться, замёрзнуть, стать жертвой дикого зверя или попасть под действие злых сил.
Чтобы сохранить благополучие, дом нужно было не только не покидать, но и тщательно оберегать его от проникновения нечистой силы извне. Любой гость, даже сосед или родственник, рассматривался как потенциальный источник сглаза или носитель чужой, возможно, недоброй энергии. Верили, что вместе с ним в дом могла проникнуть беда — ссоры, болезни, финансовые проблемы. Кроме того, существовало поверье, что злые духи или ведьмы могли принять облик знакомого человека или нищего, чтобы обманом проникнуть в жилище и навредить ему. Поэтому двери на Ерему держали на запоре.
Запрет на вынос чего бы то ни было из избы. Дом и всё, что в нём находится, виделось нашим предкам как замкнутая система семейного счастья и достатка. Вынести что-то за порог — будь то мусор или пепел — считалось символическим актом, который означал «вынести» часть семейного благополучия и рассеять его. Выбрасывая мусор, человек мог «выбросить» своё счастье, мир в семье и удачу. Весь хозяйственный мусор, включая золу из печи, оставляли до следующего дня.
В этот день строго запрещалось одалживать соседям хлеб, соль, деньги или любой другой инвентарь. Считалось, что вместе с передаваемой вещью из дома уйдёт благополучие и спокойствие, а вместе с ними и семейное счастье может перейти к тому, кто эту вещь взял.
Приметы
- Ворона каркает неустанно — к метели.
- Если на Ерему день ясный, то и урожай хлеба в следующем году будет добрым.
- Снег выпал на мерзлую землю — жди хорошего урожая озимых хлебов.
- Мало снега на ветвях деревьев — лето будет сухое и жаркое.
- Туман утром стелется — к оттепели.