Ермолаев день 8 августа: почему нельзя одалживать инструменты, рукодельничать и ходить по росе, народные приметы
Согласно народному календарю, 8 августа отмечается Ермолаев день, который также называют Марьевым днем – от слова «марево», означающего утренний туман и росу. Православная церковь в эту дату чтит память священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских – иереев, пострадавших за веру во Христа в начале IV века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория Ермолаева дня уходит корнями в рубеж III–IV веков, когда в Никомидии, одном из крупнейших городов Восточной Римской империи, разразились жестокие гонения на христиан. В 303 году по приказу императора Максимиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч верующих. Святые Ермолай, Ермипп и Ермократ чудом избежали расправы и, скрываясь в разных местах, продолжили тайно проповедовать христианское учение.
Особую роль в истории сыграл святой Ермолай. Он стал духовным наставником юноши Пантолеона, которого обратил в христианство после беседы. Позднее ученик прославился как великомученик Пантелеимон – один из самых почитаемых святых-целителей. Когда Пантелеимон был схвачен и на допросе назвал имя своего наставника, власти взяли и Ермолая с соратниками. Им предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но святые иереи мужественно отказались. Во время допроса произошло землетрясение – идолы в капище упали и разбились. Разгневанный император подписал им смертный приговор, и около 305 года священномученики были обезглавлены.
На Руси день памяти этих святых органично переплелся с языческими представлениями славян. Крестьяне видели в августе время сбора урожая и проводов лета. Так возникло второе название праздника – Марьев день, связанное с туманами и росами, которые, по поверьям, придавали травам чудодейственную силу.
Традиции дняЕрмолаев день на Руси отмечали как важную хозяйственную дату – время завершения жатвы и начала новых заготовок. Если утро выдавалось ясным, крестьяне спешили в поле, чтобы закончить уборку зерновых. Однако женщины в этот день в поле с серпом не выходили – это считалось мужским делом.
Одной из главных традиций был сбор лекарственных трав. Женщины отправлялись в леса и поля до полудня, пока травы еще хранили целебную утреннюю росу. Особую ценность придавали душице обыкновенной, пижме обыкновенной, ромашке и тысячелистнику. Крестьяне верили, что они помогают при недугах и оберегают дом от злых сил. Собранные растения сушили, заваривали чаи и делали настойки для всей семьи.
Начинался и сбор первого урожая картофеля и лесных грибов. На столах появлялись блюда из свежих овощей: жаркое, вареники, оладьи, окрошка и винегрет – щедрое угощение в благодарность природе за урожай. Также 8 августа начинали собирать ранние яблоки, однако до Яблочного Спаса их не ели – плоды шли на заготовки: варенье, компоты и домашние наливки.
Выходя на работу, мужчины часто повязывали на запястье красную шерстяную нить – этот простой обряд, по поверьям, защищал от усталости и недугов.
Считалось, что особое везение 8 августа сопутствует тем, чьи имена начинаются с буквы «Е», а рожденные в этот день – настоящие любимцы судьбы.
Народные запретыС Ермолаевым днем связано множество строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду, болезнь и разлад в семье:
- Нельзя давать в долг инструменты и деньги. Считалось, что вместе с ними можно отдать свою удачу и благополучие;
- Женщинам запрещалось заниматься рукоделием и шитьем. Взяв в руки иголку, можно было лишиться женского счастья и накликать несчастья на семью;
- Нельзя убивать животных, рыбачить и охотиться. Любое насилие над живыми существами в этот день могло вызвать гнев святых;
- Нельзя печь хлеб из прошлогодней муки. Верили, что вместе со старой мукой в дом вернутся старые беды и проблемы;
- Нельзя ходить по сырой траве и земле до высыхания росы – это могло привести к тяжелой болезни;
- Мужчинам нельзя откладывать обещанные дела. Несдержанное слово в Ермолаев день грозило чередой неудач на весь год;
- Нельзя ссориться и ругаться – это могло привлечь в дом крупные неприятности.
Приметы
- Если 8 августа духота и жара — осень будет сырой и дождливой;
- Холодное утро предвещает раннюю и морозную зиму;
- Много паутины — к сухой и долгой осени;
- Обилие желудей на дубе — к урожайному году;
- Кукушка продолжает петь — осень будет теплой и поздней;
- Желтеют листья на липе — похолодание не за горами.