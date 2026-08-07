07 августа 2026, 09:45

Фото: iStock/ Tatsiana Drozd

Согласно народному календарю, 8 августа отмечается Ермолаев день, который также называют Марьевым днем – от слова «марево», означающего утренний туман и росу. Православная церковь в эту дату чтит память священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских – иереев, пострадавших за веру во Христа в начале IV века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ walencienne

Традиции дня

Фото: iStock/ photonaj

Народные запреты

Фото: iStock/ radu984

Нельзя давать в долг инструменты и деньги. Считалось, что вместе с ними можно отдать свою удачу и благополучие;

Считалось, что вместе с ними можно отдать свою удачу и благополучие; Женщинам запрещалось заниматься рукоделием и шитьем. Взяв в руки иголку, можно было лишиться женского счастья и накликать несчастья на семью;

Взяв в руки иголку, можно было лишиться женского счастья и накликать несчастья на семью; Нельзя убивать животных, рыбачить и охотиться. Любое насилие над живыми существами в этот день могло вызвать гнев святых;

Любое насилие над живыми существами в этот день могло вызвать гнев святых; Нельзя печь хлеб из прошлогодней муки. Верили, что вместе со старой мукой в дом вернутся старые беды и проблемы;

Верили, что вместе со старой мукой в дом вернутся старые беды и проблемы; Нельзя ходить по сырой траве и земле до высыхания росы – это могло привести к тяжелой болезни;

– это могло привести к тяжелой болезни; Мужчинам нельзя откладывать обещанные дела. Несдержанное слово в Ермолаев день грозило чередой неудач на весь год;

Несдержанное слово в Ермолаев день грозило чередой неудач на весь год; Нельзя ссориться и ругаться – это могло привлечь в дом крупные неприятности.

Приметы