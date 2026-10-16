16 октября 2026, 09:43

Фото: Istock/ Lindrik

Согласно народному календарю, 17 октября отмечается Ерофеев день, или «Ерофей Лешегон». Название сложилось из народной формы имени святого Иерофея и характерного для этого дня поверья. Считалось, что именно в начале второй половины октября леший «запирает» лес на зиму — ломает сухие сучья, разгоняет зверей по норам и напоследок буянит, прежде чем уйти на покой до весны. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы погоды



История праздника

Фото: Istock/ Lyudmila Lucienne

Традиции дня

Фото: Istock/ Olena Ostapova

Народные запреты

Нельзя было играть свадьбы и венчаться: брак, заключённый 17 октября, по поверьям, оказывался недолговечным и полным ссор;

брак, заключённый 17 октября, по поверьям, оказывался недолговечным и полным ссор; Запрещалось злословить — негативное слово, сказанное в этот день, возвращалось к человеку с тройной силой;

— негативное слово, сказанное в этот день, возвращалось к человеку с тройной силой; Генеральную уборку, ремонт и перестановку мебели тоже откладывали — это могло рассердить домового, и он начинал пакостить;

— это могло рассердить домового, и он начинал пакостить; Не поддавались на лесть и уговоры незнакомцев: существовал риск быть обманутым или сглаженным злым духом, принявшим человеческий облик;

существовал риск быть обманутым или сглаженным злым духом, принявшим человеческий облик; Не рекомендовалось выбрасывать остатки еды: их либо скармливали скоту, либо закапывали в землю, чтобы не обидеть домового и не навлечь голод.

Приметы погоды

Фото: Istock/ Dmitri Toms