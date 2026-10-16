Ерофей Лешегон 17 октября: как привлечь удачу на целый год, задобрить домового и защититься от нечистой силы, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 октября отмечается Ерофеев день, или «Ерофей Лешегон». Название сложилось из народной формы имени святого Иерофея и характерного для этого дня поверья. Считалось, что именно в начале второй половины октября леший «запирает» лес на зиму — ломает сухие сучья, разгоняет зверей по норам и напоследок буянит, прежде чем уйти на покой до весны. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория Ерофеева дня уходит корнями в первые века христианства. Священномученик Иерофей жил в Афинах в I веке и был членом ареопага — высшего совета старейшин города. Вместе с Дионисием Ареопагитом он услышал проповедь апостола Павла и принял крещение, а затем был поставлен самим апостолом первым епископом Афин. Согласно церковному преданию, святитель присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. За ревностное распространение веры среди язычников он принял мученическую кончину, не отрекшись от Христа.
На Руси церковное почитание афинского епископа причудливо переплелось с древними славянскими верованиями. К середине октября крестьяне завершали подготовку к зиме, а лесной дух, по их представлениям, готовился к зимней спячке. Покидая лес, леший буйствовал: ломал деревья, поднимал ветер и разгонял зверей по норам. Отсюда и второе название праздника — Лешегон. Православный святой Иерофей в народном сознании как бы встал на место древнего духа, а его день стал точкой перехода от осени к зиме.
В этот день верующие молятся священномученику Иерофею о укреплении в вере, защите от искушений и помощи в духовных трудах. Именины 17 октября отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Тихон и Яков.
Традиции дняЕрофеев день на Руси считался важной вехой в хозяйственном календаре. К этому времени старались утеплить избу, законопатить щели и подготовить жилище к морозам. Хозяйки доставали из сундуков зимнюю одежду — шубы, тулупы, тёплые платки — и вывешивали их на воздух, чтобы прогнать осеннюю сырость. Мужчины готовили крепкую травяную настойку, которую так и называли — «ерофеич». В её состав входили мята, зверобой, душица, тимьян и донник. Этот напиток считался лечебным и согревающим, его пили перед едой для разгона аппетита и укрепления духа.
Для защиты от нечистой силы, которая, по поверьям, в этот день особенно буйствовала перед уходом под землю, по всему дому развешивали связки лука и чеснока. Домового старались задобрить, оставляя для него кусочек масла или свежий пирог. Если же возникала срочная необходимость идти в лес, крестьяне брали с собой хлеб с солью и клали угощение на пень — чтобы задобрить лешего и благополучно вернуться.
Тяжёлую физическую работу старались отложить — считалось, что усердие в Ерофеев день может навредить здоровью. Зато полагалось подавать милостыню, помогать вдовам и сиротам, делиться остатками урожая. Мужчины иногда прибегали к небольшой хитрости: переворачивали стельку в обуви так, чтобы пятка оказалась на носке, и ходили так весь день — это, по поверью, привлекало удачу на целый год.
Народные запретыСтрогие запреты Ерофеева дня были продиктованы верой в разгул нечистой силы и желанием уберечь семью от бед;
- Нельзя было играть свадьбы и венчаться: брак, заключённый 17 октября, по поверьям, оказывался недолговечным и полным ссор;
- Запрещалось злословить — негативное слово, сказанное в этот день, возвращалось к человеку с тройной силой;
- Генеральную уборку, ремонт и перестановку мебели тоже откладывали — это могло рассердить домового, и он начинал пакостить;
- Не поддавались на лесть и уговоры незнакомцев: существовал риск быть обманутым или сглаженным злым духом, принявшим человеческий облик;
- Не рекомендовалось выбрасывать остатки еды: их либо скармливали скоту, либо закапывали в землю, чтобы не обидеть домового и не навлечь голод.
Приметы погоды
- Если 17 октября выпал первый снег — зима наступит ровно через 40 дней;
- Утренний иней предвещает сухую и солнечную погоду;
- Багряный закат — к сильному ветру;
- Если берёза ещё не сбросила листву — морозы придут не скоро, не раньше января;
- Если вечером небо чистое и звёзды яркие — ближайшие дни будут морозными и без осадков.