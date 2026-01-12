Достижения.рф

На Кипре умер российский дипломат

Фото: iStock/Diy13

На Кипре ушел из жизни сотрудник посольства России Андрей Панов. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в своем телеграм-канале.



Там добавили, что смерть дипломата наступила 8 января. Причина трагедии не уточняется.

Представители посольства отметили, что семье покойного оказывается вся необходимая помощь. Сейчас дипмиссия совместно с местными властями решает организационные вопросы для возвращения тела дипломата на родину.

Лидия Пономарева

