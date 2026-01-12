На Кипре умер российский дипломат
На Кипре ушел из жизни сотрудник посольства России Андрей Панов. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в своем телеграм-канале.
Там добавили, что смерть дипломата наступила 8 января. Причина трагедии не уточняется.
Представители посольства отметили, что семье покойного оказывается вся необходимая помощь. Сейчас дипмиссия совместно с местными властями решает организационные вопросы для возвращения тела дипломата на родину.
