Евдокимов день 13 августа: как не разгневать домового и подготовиться к Успенскому посту, народные приметы
13 августа в народном календаре отмечается Евдокимов день или, как его еще называли, «Евдокимово заговенье». Праздник получил такое название из-за того, что приходится на канун Успенского поста. Православные христиане в это время чтут праведного Евдокима Каппадокиянина — святого, прославившегося своей добродетельной жизнью и заботой о нуждающихся. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Евдокимово заговенье — день, связанный с именем святого Евдокима Каппадокиянина и подготовкой к Успенскому посту. Однако до принятия христианства на Руси этот день входил в цикл праздников, посвящённых окончанию летних работ и началу сбора урожая. С приходом православия языческие обычаи слились с церковными, и дата стала ассоциироваться с памятью праведного Евдокима, покровителя семьи и домашнего очага.
Святой Евдоким родился в IX веке в Каппадокии (Малая Азия) в знатной христианской семье. Его родители, Василий и Евдокия, были приближены к византийскому императору Феофилу, но главным их богатством стала глубокая вера. С юности Евдоким дал обет безбрачия и целомудрия, избегая даже взгляда на женщин — исключение делал лишь для матери, с которой вёл душеполезные беседы. За добродетельную жизнь император назначил его правителем Харсианской области, где святой прославился справедливостью, заботой о бедных, сиротах и вдовах.
Евдоким умер в 33 года, предчувствуя кончину. Он завещал похоронить себя в той одежде, в которой его застанет смерть, и просил, чтобы никто не видел его последних минут, как никто не знал о его тайных подвигах при жизни. После погребения у гроба начали происходить чудеса исцеления, а через 18 месяцев мощи были обретены нетленными и благоухающими. Их перенесли в Константинополь, где поместили в храме Пресвятой Богородицы, построенном родителями святого.
Традиции дня
До крещения Руси в середине августа отмечали праздники, связанные с завершением жатвы и почитанием земли. Например, крестьяне «заговаривали» орудия труда, особенно борону, чтобы та служила исправно в будущем году. Этот обряд сохранился и в христианскую эпоху, слившись с почитанием Евдокима.
С принятием христианства день стал называться Евдокимовым заговеньем и являлся последним днем перед Успенским постом (в 2025 году будет длится с 14–28 августа). В этот день готовили богатые угощения, особенно из репы — «второго хлеба» русских крестьян. Её парили, пекли, варили квас, а также устраивали гулянья, так как с началом поста веселье прекращалось.
Поскольку Евдокимово заговенье было последним днем, когда разрешалось веселиться и есть скоромную пищу, крестьяне устраивали гулянья: молодежь водила хороводы, пела песни, а девушки и парни присматривались друг к другу, ведь после поста наступала пора свадеб. В этот день также было принято ходить в гости, угощать соседей и родственников, чтобы следующий год прошел в мире и согласии.
Что нельзя делать 13 августа
В Евдокимов день категорически запрещалось убирать, стирать, шить или заниматься ремонтом. Считалось, что в этот день домовой отдыхает, и если его потревожить, он начнет мстить: бить посуду, путать нитки, пугать скот или даже насылать беспокойные сны. Особенно опасно было выметать мусор — верили, что вместе с ним можно вынести из дома благополучие.
Еще одним строгим запретом было отказывать в помощи, особенно родственникам или соседям. Считалось, что любая просьба в этот день — испытание милосердия, и если человек проявляет жадность или равнодушие, то в будущем сам окажется в беде без поддержки. Напротив, щедрость и отзывчивость сулили удачу и благословение святого Евдокима.
Хотя Евдокимово заговенье и последний день перед постом, когда еще разрешена скоромная пища, объедаться или пить спиртное не рекомендовалось. Считалось, что излишества в еде приведут к болезням, финансовым потерям и даже неудачам в любви. Особенно опасно было злоупотреблять жирной пищей — это могло «завязать» удачу на весь год.
Кроме того, в этот день запрещалось ругать усопших родственников или вспоминать о них плохо — только добрые слова и молитвы. Считалось, что в Евдокимов день души предков особенно близки к живым, и любое дурное слово могло навлечь их недовольство. Также нельзя было рассказывать плохие сны, иначе они могли сбыться на седьмой день.
Приметы
- Сильный ветер 13 августа сулил снежную зиму, а если ветра не было вовсе — ожидали сильных морозов.
- Туман над лесом утром указывал на богатый урожай грибов осенью.
- Если ласточки начинали улетать или в последний раз облетали гнёзда — это означало раннее наступление осени.
- Гроза в Евдокимов день указывала на затяжную осень с частыми дождями.