12 августа 2026, 09:25

Фото: iStock/ Konstanttin

Согласно народному календарю, 13 августа отмечается Евдокимов день, или Евдокимово заговенье. Такое название праздник получил потому, что в эту дату на Руси начинали готовиться к Успенскому посту, устраивая «заговенье» – веселые гулянья и обильные застолья перед ограничениями. Православная церковь в это время чтит память праведного Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семейного очага. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции Евдокимова дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Традиции Евдокимова дня

Фото: iStock/ filmfoto

Народные запреты

Категорически нельзя заниматься домашними работами. Уборка, стирка и ремонт — всё может подождать. Считалось, что в этот день отдыхает хранитель очага — домовой. Потревожив его, можно лишить дом его защиты, и достаток с благополучием уйдут. При этом работа в поле или огороде, наоборот, приветствовалась;

Уборка, стирка и ремонт — всё может подождать. Считалось, что в этот день отдыхает хранитель очага — домовой. Потревожив его, можно лишить дом его защиты, и достаток с благополучием уйдут. При этом работа в поле или огороде, наоборот, приветствовалась; Нельзя делать предложение руки и сердца. Поверье гласит, что брак, заключенный по помолвке в этот день, будет несчастливым или основанным на корысти, а не на любви;

Поверье гласит, что брак, заключенный по помолвке в этот день, будет несчастливым или основанным на корысти, а не на любви; Строжайший запрет на ссоры и конфликты. Считалось, что ссора, возникшая 13 августа, затянется надолго, и примириться будет крайне сложно;

Считалось, что ссора, возникшая 13 августа, затянется надолго, и примириться будет крайне сложно; Не стоит подбирать чужие вещи, особенно деньги. По поверьям, с находкой можно принести в дом чужие несчастья и болезни;

По поверьям, с находкой можно принести в дом чужие несчастья и болезни; Нельзя отказывать в помощи и угощении. Проявленная скупость или грубость по отношению к просящему могли обернуться разорением и голодом для всей семьи;

Проявленная скупость или грубость по отношению к просящему могли обернуться разорением и голодом для всей семьи; Не начинайте новых важных дел и не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Затеи, начатые в этот день, обречены на провал, а путешествие будет полным неприятностей;

Затеи, начатые в этот день, обречены на провал, а путешествие будет полным неприятностей; Не хвастайтесь своими успехами. По народным поверьям, в Евдокимов день хвастовство может обернуться против, и удача покинет хвастуна.

Приметы

Фото: iStock/ ARE Visual (Andrew R Emery)