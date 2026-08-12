Евдокимов день 13 августа: как подготовится к Успенскому посту и не потерять расположение домового, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 13 августа отмечается Евдокимов день, или Евдокимово заговенье. Такое название праздник получил потому, что в эту дату на Руси начинали готовиться к Успенскому посту, устраивая «заговенье» – веселые гулянья и обильные застолья перед ограничениями. Православная церковь в это время чтит память праведного Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семейного очага. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит глубокая народная традиция, в которой христианский святой стал покровителем повседневных крестьянских забот. Праведный Евдоким, уроженец Каппадокии, жил в IХ веке. Сын благочестивых христиан Василия и Евдокии, он с юности дал обет безбрачия и целомудрия, посвятив свою жизнь служению Богу и людям. Император назначил его правителем Харсианской области, где он проявил себя как справедливый судья, защитник сирот, вдов и всех обиженных.
Свой христианский подвиг Евдоким совершал в тайне. Господь призвал его в возрасте 33 лет. Перед кончиной он завещал похоронить себя в той одежде, в какой его застанет смерть, и просил, чтобы никто не видел его последних мгновений. Сразу после погребения у гроба святого стали совершаться чудеса: многие больные получали исцеления. Когда через полтора года мать вскрыла гроб, тело святого оказалось нетленным, лицо – светлым, как у живого, а от мощей исходило благоухание.
На Руси святого Евдокима стали почитать как хранителя семейного благополучия. Именно к нему обращаются с молитвами о мире в доме, о защите от ссор и о даровании благочестивых детей.
Традиции Евдокимова дня13 августа – последний день перед Успенским постом, поэтому на Руси его встречали широким застольем. Люди накрывали обильные столы, угощались мясом, молочными продуктами, яйцами и свежими овощами нового урожая. Хозяйки готовили пироги с капустой, грибами и непременно с репой – главной «крестьянской кормилицей» до появления картофеля. Репу парили, варили из нее кашу и квас. Считалось, что обилие блюд из репы в этот день привлечет в дом достаток. В этот день было принято приглашать соседей и устраивать молодежные гулянья, чтобы до Покрова успеть сыграть свадьбу.
Перед наши предки обязательно ходили в храм для исповеди и причастия, чтобы войти в новый период с очищенной совестью. В пост было важно разрешить все старые конфликты и попросить прощения у тех, кого могли обидеть.
Для девушек этот день имел особое значение — он считался благоприятным для гаданий и заговоров на суженого. До восхода солнца они выходили в поле или к реке, умывались росой и шептали: «Евдоким, Евдоким, подай мне милого, доброго, честного — не раба, а хозяина». Считалось, что вода в этот день «заговоренная» — очищает душу и притягивает любовь.
Особый обряд был связан с «заговариванием» бороны. Крестьяне кланялись этому важнейшему орудию, очищали его и просили о защите от поломок, чтобы в поле ладилась работа. Даже лошадь, по поверьям, не сдвинется с места, пока мужик не отблагодарит свою борону.
13 августа — преддверие Медового Спаса (14 августа). Поэтому в этот день уже начинали готовиться к освящению мёда. Хозяйки выставляли мёд на окно, чтобы он «впитал» солнечный свет, а также готовили медовые напитки: сбитень, медовуху, настои с травами.
Народные запретыСлавянские поверья и церковные правила сформировали ряд строгих запретов на Евдокимов день. Считалось, что их нарушение может принести беду в дом.
- Категорически нельзя заниматься домашними работами. Уборка, стирка и ремонт — всё может подождать. Считалось, что в этот день отдыхает хранитель очага — домовой. Потревожив его, можно лишить дом его защиты, и достаток с благополучием уйдут. При этом работа в поле или огороде, наоборот, приветствовалась;
- Нельзя делать предложение руки и сердца. Поверье гласит, что брак, заключенный по помолвке в этот день, будет несчастливым или основанным на корысти, а не на любви;
- Строжайший запрет на ссоры и конфликты. Считалось, что ссора, возникшая 13 августа, затянется надолго, и примириться будет крайне сложно;
- Не стоит подбирать чужие вещи, особенно деньги. По поверьям, с находкой можно принести в дом чужие несчастья и болезни;
- Нельзя отказывать в помощи и угощении. Проявленная скупость или грубость по отношению к просящему могли обернуться разорением и голодом для всей семьи;
- Не начинайте новых важных дел и не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Затеи, начатые в этот день, обречены на провал, а путешествие будет полным неприятностей;
- Не хвастайтесь своими успехами. По народным поверьям, в Евдокимов день хвастовство может обернуться против, и удача покинет хвастуна.
Приметы
- Если в этот день сильный ветер – зима будет снежной и суровой;
- Утренний туман над лесом или водой предвещает богатый урожай грибов;
- Если в этот день пошел дождь – осень будет дождливой, а зима мягкой;
- Листья на деревьях начали резко желтеть – осень придет рано;
- Много осиных гнезд в саду – к очень суровой, лютой зиме;
- Пчелы роем летят в поле – к ясной и теплой погоде в ближайшие недели.