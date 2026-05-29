Евдокия Свистунья 30 мая: почему нельзя оставлять окна открытыми, стричь волосы и пить спиртное, народные приметы
Согласно народному календарю, 30 мая отмечается День Евдокии Свистуньи. Название «Свистунья» связано с характерными ветрами, которые часто дули в этот период — их свист был предвестником перемен в погоде. Православная церковь в этот день чтит память преподобной Евфросинии Московской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобная Евфросиния Московская (в миру — Евдокия Дмитриевна) появилась на свет в 1353 году в семье суздальского князя. В 1366 году её отдали в жены московского князя Дмитрия Донского. Этот союз примирил два враждовавших княжества. Супруги воспитали 12 детей, включая будущего Василия I.
В пору Куликовской битвы княгиня горячо молилась о русском воинстве. После победы она открыла лазарет для раненых и возвела в Кремле храм в честь Рождества Богородицы. Когда в 1389 году Дмитрий скончался, вдова тайно приняла суровую монашескую жизнь: под пышными одеждами носила вериги и власяницу, строго постилась и каждый день бывала в церкви. Жертвовала на храмы и обители, щедро помогала нищим.
В 1387 году Евдокия основала в Кремле Вознесенский женский монастырь. А в 1395 году, по её совету, во время нашествия Тамерлана во Владимир принесли чудотворную икону Богоматери. Считается, что именно этот образ спас Русь: захватчику во сне явилась Светоносная Жена, и он отступил.
В 1407 году княгиня, увидев архангела Михаила во сне, который возвестил ей о скорой кончине, приняла монашеский постриг и получила имя Евфросиния, что в переводе означает «радость». Спустя полтора месяца она мирно отошла к Господу.
У её гробницы веками творились чудеса: сама собой возгоралась свеча, больные исцелялись от паралича и беснования. Евфросиния стала символом женского подвига на Руси. Она доказала, что святость возможна в браке и при дворе, если соединять долг с молитвой. Она установила обычай, которому следовали многие русские княгини: после вдовства они принимали монашеский постриг, отказываясь от власти ради смирения и от мирской суеты в пользу молитвы.
Евфросиния считалась небесной покровительницей Москвы. Её образ стал воплощением слов Христа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Верующие обращаются к святой с молитвами об избавлении от бед, об исцелении (особенно от слепоты, бесплодия, паралича), об утешении в скорбях и о мирной христианской кончине.
Традиции дня30 мая крестьяне внимательно следили за погодой и поведением животных, чтобы предугадать, каким будет лето и урожай. В этот день было принято выходить в поле и «слушать землю» — прислушиваться к звукам природы, чтобы понять, достаточно ли влаги в почве.
Хозяйки пекли особые хлебцы в форме свистулек — считалось, что это умилостивит ветры и обеспечит хорошую погоду для созревания хлебов. За обеденным столом главным угощением были блюда из картофеля. Его жарили, варили, пекли — чем больше картофельных угощений, символизирующих плодородие и достаток.
Мужчины осматривали орудия труда, чинили инвентарь — верили, что работа в этот день принесёт удачу в полевых делах. Женщины собирали первые весенние травы и цветы, плели из них венки и развешивали в домах — по поверьям, это защищало жилище от злых духов.
В некоторых деревнях устраивали «обход полей»: жители вместе обходили посевы, шепча заговоры на богатый урожай. Дети запускали воздушных змеев — чем выше взлетит змей, тем выше вырастут хлеба.
Особое внимание уделяли колодцам: их очищали и освящали, чтобы вода оставалась чистой и целебной всё лето.
Народные запретыВ День Евдокии Свистуньи предки строго соблюдали ряд запретов:
- На ночь нельзя было оставлять двери и окна открытыми, так как считалось, что через них могут пробраться злые духи и навредить домочатцам;
- Женщинам запрещалось стричь волосы — по поверью, это могло привести к потере красоты и здоровья;
- Запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль — это могло привести к разорению семьи;
- Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие в этот день могло оказаться неудачным и даже опасным;
- Запрещалось пить спиртное. Издревле читалось, что в этот день нечистая сила особенно активна, и легкой ее добычей станет человек «во хмелю».
Приметы
- Какая погода на Евдокию Свистунью — таким и лето будет;
- Сильный северный ветер в этот день предвещает холодное и неурожайное лето;
- Дятел стучит по дереву в ясный день — к скорому затяжному дождю;
- Свиньи роют землю и тянутся к болоту — к дождливому лету;
- Если кукушка кукует громко и часто на Евдокию — лето будет тёплым и долгим.