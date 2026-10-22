22 октября 2026, 10:26

Фото: iStock/Natalia Naberezhnaia

23 октября православные верующие вспоминают раннехристианских мучеников Евлампия и Евлампию, а также преподобного Амвросия Оптинского, одного из наиболее известных русских старцев XIX века. В народном календаре эта дата получила название Евлампий Зимоуказатель, поскольку по погоде и положению месяца предки пытались предсказать наступление морозов. С праздником связаны старинные обряды, необычные поверья и строгие запреты, нарушение которых, согласно народным представлениям, могло привести к неприятностям. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание История мучеников Евлампия и Евлампии Амвросий Оптинский и именины 23 октября Евлампий Светильник Что категорически нельзя делать 23 октября Церковные рекомендации: молитва, милосердие и воздержание Кому молиться 23 октября и о чем просить Народные приметы на Евлампия Зимоуказателя

История мучеников Евлампия и Евлампии

Фото: iStock/Diy13

Амвросий Оптинский и именины 23 октября

Евлампий Светильник

Фото: iStock/Dmytro Aslanian

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Что категорически нельзя делать 23 октября

Не рекомендуется покупать новые вещи, особенно дорогие. Считалось, что приобретения, сделанные 23 октября, быстро придут в негодность, принесут разочарование или станут причиной незапланированных расходов.

Нельзя надевать украшения. Кольца, серьги, браслеты и дорогие ювелирные изделия, согласно поверьям, могли привлечь нечистую силу и спровоцировать беду

Не следует выметать мусор из дома. Предки опасались, что вместе с сором можно случайно вымести достаток, удачу и семейное благополучие. В более поздних пересказах народных запретов к этому добавилось предостережение против подметания и уборки пылесосом.

Не рекомендуется делиться огнем. Спички, огонь от свечи или печи старались не передавать другим людям. Считалось, что вместе с огнем человек может отдать собственное счастье, домашнее тепло и благополучие.

Нельзя небрежно обращаться с огнем. По народным представлениям, грубое тушение пламени, бросание предметов в огонь и ссоры рядом с ним могли привести к бедам. Отдельное поверье гласило, что плевок в огонь предвещает пожар.

Не стоит покупать спиртные напитки. Существовало суеверие, что такая покупка может привести к появлению в семье человека, злоупотребляющего алкоголем.

Не рекомендуется гадать и пытаться узнать будущее. В народных поверьях предсказания, сделанные 23 октября, считались обманчивыми. Особенно предостерегали от гаданий на огне и любви, полагая, что подобные ритуалы принесут неприятности.

Не советуют играть свадьбу, венчаться, свататься и назначать помолвку. Согласно приметам, заключенный в этот день союз может оказаться непрочным, отношения будут сопровождаться ссорами, а расставание наступит слишком быстро.

Церковные рекомендации: молитва, милосердие и воздержание

Фото: iStock/ANNA SUNGATULINA

Кому молиться 23 октября и о чем просить

Народные приметы на Евлампия Зимоуказателя

Фото: iStock/baza178