Евлампий Зимоуказатель 23 октября: особое отношение к огню и необычный обряд с ножом, народные приметы и запреты дня
23 октября православные верующие вспоминают раннехристианских мучеников Евлампия и Евлампию, а также преподобного Амвросия Оптинского, одного из наиболее известных русских старцев XIX века. В народном календаре эта дата получила название Евлампий Зимоуказатель, поскольку по погоде и положению месяца предки пытались предсказать наступление морозов. С праздником связаны старинные обряды, необычные поверья и строгие запреты, нарушение которых, согласно народным представлениям, могло привести к неприятностям. Подробности – в материале «Радио 1».
История мучеников Евлампия и Евлампии
Евлампий и его сестра Евлампия жили в начале IV века в Никомидии — крупном городе Римской империи, расположенном на территории современной Турции. Оба исповедовали христианство и оказались в числе верующих, подвергавшихся преследованиям во времена императора Максимиана.
Однажды Евлампий увидел у городских ворот указ, предписывавший казнить христиан, отказывавшихся поклоняться языческим богам. Возмущенный решением правителя, молодой человек открыто выразил недовольство тем, что император вместо защиты государства преследует собственных подданных. Его слова услышали стражники, после чего юношу арестовали.
На суде Евлампия потребовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Он отказался, за что подвергся жестоким пыткам. Однако даже мучения не заставили его отказаться от убеждений.
В разгар истязаний Евлампий неожиданно попросил отвести его в языческий храм. Судьи решили, что узник передумал и готов подчиниться их требованиям. Но, оказавшись перед статуей бога Марса, христианин повелел ей разрушиться именем Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, изваяние упало и разбилось, а произошедшее побудило многих свидетелей уверовать.
Разгневанные судьи вновь подвергли Евлампия пыткам. Узнав о судьбе брата, Евлампия сама пришла к месту суда, открыто объявила себя христианкой и попросила разделить его страдания. После жестоких испытаний оба мученика погибли. Предание гласит, что около 200 человек, ставших свидетелями их стойкости, приняли христианство и впоследствии также претерпели мученическую смерть.
Амвросий Оптинский и именины 23 октября
Помимо памяти раннехристианских мучеников, 23 октября православный календарь связан с преподобным Амвросием Оптинским, которого считают одним из наиболее известных русских старцев XIX века.
С этой датой связаны и именины. По православным святцам 23 октября День ангела отмечают Амвросий, Андрей, Антон, Василий, Евлампия, Ефим, Илларион, Иннокентий, Киприан, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома и Яков.
Евлампий Светильник
В народной традиции праздник называли не только Евлампием Зимоуказателем, но и Евлампием Светильником. К концу октября световой день заметно сокращался, сельскохозяйственные работы постепенно завершались, а повседневная жизнь перемещалась с полей в дома.
В длинные осенние вечера крестьянам требовалось дополнительное освещение. Поскольку свечи были дорогими, в хозяйствах заготавливали лучины, которыми пользовались в темное время суток. Для этого выбирали сухие, преимущественно смолистые поленья без крупных сучков. Древесину раскалывали на длинные тонкие щепки, иногда достигавшие аршина — примерно 71 сантиметра.
За горением лучины внимательно наблюдали. Если огонь был ровным и ярким, это воспринимали как хороший знак. Если щепа постоянно гасла или сильно коптила, существовало поверье, что семью сглазили.
В этот день хозяйки старались встать пораньше, замесить тесто и испечь пироги к завтраку. Считалось, что семья, начинающая день с домашней выпечки, будет жить в достатке, а год окажется сытым и благополучным.
Женщины также проверяли запасы продуктов, занимались шитьем и прядением. Мужчины приводили в порядок хозяйственные инструменты, ремонтировали сломанные предметы и завершали работы во дворе.
Особое место в традициях Евлампия Зимоуказателя занимал огонь. Молодежь собиралась возле костров, через которые было принято перепрыгивать ради сохранения здоровья и молодости. По поверьям, такой обряд помогал избавиться от болезней и укрепить силы.
В костер бросали старую одежду и испорченные вещи. Люди верили, что вместе с ненужными предметами сгорают накопившиеся за год неприятности, неудачи и недуги. Обряд символизировал избавление от прошлого и надежду на благополучие.
С огнем связывали и другие поверья. Например, для защиты жилища от зависти, сглаза и недобрых гостей на Евлампия проводили особый обряд с ножом. Покупали новый нож, втыкали его лезвием в порог входной двери и произносили заговор. Затем нож вынимали и оставляли рядом с порогом на десять дней. После этого его прятали в амбар и больше не использовали, поскольку считалось, что он вобрал в себя чужое зло.
Существовал также старинный обряд «перепекания» ребенка. Если малыш болел или был ослаблен, его укладывали на широкую деревянную лопату, предназначенную для посадки хлеба в печь, и трижды подносили к печному устью. В некоторых местностях ребенка ненадолго помещали внутрь теплой печи. При этом произносили специальные заговоры, надеясь изгнать болезнь и словно заново «испечь» младенца, вернув ему здоровье и силы.
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Что категорически нельзя делать 23 октября
С Евлампием Зимоуказателем связано множество запретов. По народным представлениям, некоторые повседневные действия в этот день могли навлечь бедность, семейные проблемы или другие неприятности.
- Не рекомендуется покупать новые вещи, особенно дорогие. Считалось, что приобретения, сделанные 23 октября, быстро придут в негодность, принесут разочарование или станут причиной незапланированных расходов.
- Нельзя надевать украшения. Кольца, серьги, браслеты и дорогие ювелирные изделия, согласно поверьям, могли привлечь нечистую силу и спровоцировать беду
- Не следует выметать мусор из дома. Предки опасались, что вместе с сором можно случайно вымести достаток, удачу и семейное благополучие. В более поздних пересказах народных запретов к этому добавилось предостережение против подметания и уборки пылесосом.
- Не рекомендуется делиться огнем. Спички, огонь от свечи или печи старались не передавать другим людям. Считалось, что вместе с огнем человек может отдать собственное счастье, домашнее тепло и благополучие.
- Нельзя небрежно обращаться с огнем. По народным представлениям, грубое тушение пламени, бросание предметов в огонь и ссоры рядом с ним могли привести к бедам. Отдельное поверье гласило, что плевок в огонь предвещает пожар.
- Не стоит покупать спиртные напитки. Существовало суеверие, что такая покупка может привести к появлению в семье человека, злоупотребляющего алкоголем.
- Не рекомендуется гадать и пытаться узнать будущее. В народных поверьях предсказания, сделанные 23 октября, считались обманчивыми. Особенно предостерегали от гаданий на огне и любви, полагая, что подобные ритуалы принесут неприятности.
- Не советуют играть свадьбу, венчаться, свататься и назначать помолвку. Согласно приметам, заключенный в этот день союз может оказаться непрочным, отношения будут сопровождаться ссорами, а расставание наступит слишком быстро.
Церковные рекомендации: молитва, милосердие и воздержание
В отличие от народных запретов, духовные наставления, связанные с православной традицией, сосредоточены на внутреннем состоянии человека и его отношении к окружающим.
Верующим рекомендуется уделять внимание молитве, просить Божьей помощи и защиты перед важными делами. Также подчеркивается необходимость воздержания, сосредоточенности на духовной жизни и отказа от чрезмерного стремления к телесным удовольствиям.
Особое значение придается милосердию. Не следует отказываться от возможности помочь другому человеку только потому, что день кажется обычным и не связан с каким-либо особым событием. Даже небольшое доброе дело рассматривается как способ укрепить душу и проявить заботу о ближнем.
Еще одна рекомендация касается осуждения. Верующим советуют избегать злословия, сплетен, ненужных обсуждений и критики окружающих. Вместо этого предлагается проявлять смирение, сохранять мир в сердце и стараться видеть в других людях добро.
Если день сопровождается трудностями, православная традиция призывает не впадать в уныние, а встречать испытания с терпением и молитвой.
Кому молиться 23 октября и о чем просить
В день памяти мучеников Евлампия и Евлампии верующие могут обращаться к святым с молитвами о семейном благополучии, мире и взаимопонимании между родственниками. Особое значение придается отношениям между братьями и сестрами, поскольку сами мученики были родными братом и сестрой и разделили общую судьбу.
Также к ним обращаются с просьбами о духовной стойкости в тяжелые периоды жизни, укреплении веры и защите дома от внезапных трагедий и несчастных случаев.
В православной традиции молитва в этот день рассматривается прежде всего как обращение к Богу и святым за духовной поддержкой, а не как способ гарантированно избежать жизненных трудностей.
Народные приметы на Евлампия Зимоуказателя
23 октября крестьяне внимательно наблюдали за небом, ветром, состоянием деревьев и молодым месяцем. По этим признакам пытались предугадать, когда наступят морозы, насколько суровой окажется зима и когда придет весна.
Основные приметы праздника:
- Рога месяца обращены к северу — ожидали скорую морозную и снежную зиму.
- Рога месяца повернуты к югу — считалось, что холода задержатся, а осень будет долгой и слякотной.
- На улице грязно и сыро — устойчивого снежного покрова, по поверьям, не будет до ноября.
- До 23 октября не было заморозков — предполагали, что теплая погода сохранится еще примерно четыре недели.
- На верхушках деревьев остались зеленые листья — ожидали раннюю весну.
- Утром на траве появилась роса — считали это признаком приближения ночных заморозков.
- Ветер дует с востока или севера — ожидали скорого заметного похолодания.
Существовало и общее наблюдение за погодой: холодный и ветреный день, согласно народным представлениям, предвещал суровую зиму, а теплая погода давала надежду на более мягкий и короткий холодный сезон.
Эти приметы отражают традиционные способы наблюдения за природой и народные представления о погоде. Они не являются достоверным научным прогнозом.