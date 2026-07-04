Евсеев день 5 июля: как укрепить семейные узы, привлечь в дом достаток и обрести здоровье, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 5 июля отмечается Евсеев день, или «День встреч». Такое название появилось потому, что в эту пору, по поверьям, каждый человек мог встретить свою судьбу, а начатые знакомства сулили крепкий союз. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 5 июля — яркий пример того, как в русской деревне переплелись языческие наблюдения за природой и христианское почитание святого. Ещё до прихода христианства середина лета была временем напряжённой работы и тревожного ожидания: крестьяне «читали» небо и землю, чтобы угадать, каким будет урожай. Именно тогда складывались приметы и запреты, призванные уберечь хозяйство от бед.
С принятием православия эта дата обрела новое значение, придав древним традициям духовное наполнение. В основе праздника лежит житие священномученика Евсевия, епископа города Самосаты (IV век). Это был человек несгибаемой воли. Он прославился как ревностный защитник православия от арианской ереси. Когда император Констанций потребовал у него отдать соборный акт, изобличающий еретиков, святой Евсевий отказался. Разгневанный правитель пригрозил отсечь ему правую руку. Святитель ответил: «Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам».
В годы гонений при Юлиане Отступнике Евсевий, скрыв священнический сан, в одежде воина обошел Сирию и Палестину, рукополагая православных епископов и укрепляя верующих. Мученическую кончину святитель принял около 380 года. В городе Долихины женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая пробила голову епископу. Умирая, он по примеру Спасителя простил свою убийцу.
На Руси святого Евсевия почитали как заступника от распрей и покровителя семейного мира. Ему молились о примирении враждующих и укреплении веры.
Традиции дняНачинался Евсеев день с посещения храма. Крестьяне верили: утренняя молитва священномученику Евсевию обеспечит порядок в доме и мир в семье на весь год. После службы принимались за хозяйственные дела — день считался благоприятным для работы в огороде, сенокоса и повторного посева редиса.
Главное женское занятие этого дня — сбор купальницы, или кошачьей дремы. Это растение из семейства лютиковых наши предки называли «дремой» за его свойства. Девушки отправлялись в лес за целебной травой, чтобы на следующий день, в Аграфену Купальницу, связать из неё банные веники. Считалось, что пар от таких веников изгоняет хвори и прибавляет силы.
Другая важная традиция — чистка колодцев. В Евсеев день вода в источниках становилась «здоровой» и целебной. Хозяева приводили колодцы в порядок, и после этого вода в них обретала особую силу. Умывание утренней росой или свежей колодезной водой сулило красоту и ясный взор.
Считалось, что 5 июля нельзя запираться в четырёх стенах. Это день встреч, знакомств и романтических свиданий. Говорили, что отношения, начавшиеся в Евсеев день, будут крепкими и удачными.
Родившиеся в этот день по особым обычаям отправлялись в лес обнимать дерево-оберег — пихту, ель или сосну — и просить у него здоровья и совета.
Народные запретыПредки соблюдали строгие ограничения, чтобы не навлечь беду:
- Не ходили в баню — считалось, что в этот день там собирается нечистая сила и парение может обернуться болезнью;
- Не начинали важных дел до полудня — любое начинание до обеда считалось рискованным и обречённым на провал;
- Не ссорились с близкими — конфликт в этот день мог затянуться на долгие недели и привлечь недругов;
- Не отправлялись в дальнюю дорогу — путь мог оказаться опасным. Если поездки было не избежать, соблюдали особую осторожность;
- Не обижались на женщин. В старину верили, что в Евсеев день женщины могут быть особенно вспыльчивы, поэтому им предписывалось носить с собой полынь или чертополох. Эти растения воспринимались как обереги, способные усмирить нрав и защитить от негативного воздействия;
- Не расставались с любимыми. Если разлуки избежать не удавалось, дарили друг другу памятные вещи, чтобы сохранить связь.
Приметы
- Дождь 5 июля обещает богатый урожай хлеба и льна;
- Яркий месяц в ночь на 5 июля — к хорошему урожаю;
- Если день выдался знойным, декабрь будет морозным и лютым;
- Рой комаров предвещает ясную и тёплую погоду;
- Туман, стелющийся над рекой, сулит сырость и дожди;
- Обильная вечерняя роса — к ясному следующему дню.