04 июля 2026, 11:09

Фото: iStock/ Evgenii Emelianov

Согласно народному календарю, 5 июля отмечается Евсеев день, или «День встреч». Такое название появилось потому, что в эту пору, по поверьям, каждый человек мог встретить свою судьбу, а начатые знакомства сулили крепкий союз. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Не ходили в баню — считалось, что в этот день там собирается нечистая сила и парение может обернуться болезнью;

— считалось, что в этот день там собирается нечистая сила и парение может обернуться болезнью; Не начинали важных дел до полудня — любое начинание до обеда считалось рискованным и обречённым на провал;

— любое начинание до обеда считалось рискованным и обречённым на провал; Не ссорились с близкими — конфликт в этот день мог затянуться на долгие недели и привлечь недругов;

— конфликт в этот день мог затянуться на долгие недели и привлечь недругов; Не отправлялись в дальнюю дорогу — путь мог оказаться опасным. Если поездки было не избежать, соблюдали особую осторожность;

— путь мог оказаться опасным. Если поездки было не избежать, соблюдали особую осторожность; Не обижались на женщин. В старину верили, что в Евсеев день женщины могут быть особенно вспыльчивы, поэтому им предписывалось носить с собой полынь или чертополох. Эти растения воспринимались как обереги, способные усмирить нрав и защитить от негативного воздействия;

В старину верили, что в Евсеев день женщины могут быть особенно вспыльчивы, поэтому им предписывалось носить с собой полынь или чертополох. Эти растения воспринимались как обереги, способные усмирить нрав и защитить от негативного воздействия; Не расставались с любимыми. Если разлуки избежать не удавалось, дарили друг другу памятные вещи, чтобы сохранить связь.

Приметы