Евтихий Тихий 6 сентября: как привлечь удачу в дом, сохранить покой и здоровье домочадцев, народные приметы
Согласно народному календарю, 6 сентября отмечается день священномученика Евтихия, известный в народе как Евтихий Тихий. Это имя связано с греческим словом «евтихия» — «благополучие», «счастливая доля». Но на Руси его прозвали Тихим не случайно: считалось, что в этот день природа замирает, ветер стихает, и наступает пора внутреннего покоя. Люди замедляли ритм, избегали суеты и шума, веря: как проведёшь Евтихия — так и пройдёт осень. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздикаДень 6 сентября на Руси — это удивительное переплетение древних славянских поверий и христианского благочестия. Наши предки верили, что именно в это время осень окончательно вступает в свои права. Лето отступало, природа замирала в ожидании холодов. Тишина, стоявшая в полях и лесах, казалась людям не просто погодным явлением, а временем, когда тонкая грань между мирами истончается, а в лесах активизируется нечистая сила.
В христианской традиции этот день связан с жизнью священномученика Евтихия. Он родился в городе Севастии Палестинской в I веке. Услышав проповедь о Христе, Евтихий стал учеником апостола Иоанна Богослова. Позже он присоединился к апостолу Павлу и вместе с ним проповедовал в разных странах, утверждая основы новой веры.
Жизнь Евтихия стала примером несокрушимой веры. Во время гонений на христиан его подвергали жестоким мучениям: томили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого выпустили льва, но зверь, приведя всех в ужас, заговорил человеческим голосом, прославляя Бога. Свой подвиг священномученик Евтихий окончил в родном городе, где в начале II века был усечён мечом.
На Руси к Евтихию Тихому обращаются с молитвами о мирном житии, о прекращении ссор в семье, о даровании терпения и умении слышать ближнего. Особенно к нему взывают те, чья жизнь полна тревог и споров: педагоги, врачи, священники, члены многодетных семей. Считается, что молитва в этот день обладает особой силой, если произносится в тишине, без суеты и с искренним покаянием.
Традиции дняВ день Евтихия Тихого крестьяне старались завершить все громкие дела. Пахоту, молотьбу, рубку леса откладывали — шум мог «спугнуть удачу» со двора. Вместо этого шли в церковь, зажигали свечи за упокой усопших и за здравие близких. После службы возвращались домой и устраивали тихий обед. Стол накрывали скромно: каша из овса, квашеная капуста, хлеб с мёдом. Даже дети знали: в этот день нельзя кричать, играть в шумные игры или драться. Считалось, что кто нарушит тишину — тот привлечёт в дом несчастья на весь год.
К этому дню завершали сбор последних яблок. Не потому что они портились, а потому что дерево должно было «отдохнуть». Говорили: «Яблоня — как мать: если её истощить, не родит в следующий год». Плоды, собранные 6 сентября, хранили отдельно — их называли «евтихиевскими» и использовали как оберег.
Во многих деревнях в Евтихия Тихого сеяли лук-чернушку. Семена брали из прошлогоднего урожая, не покупали. Сажали на закате, молча, три грядки — одну на мир в семье, вторую — на здоровье, третью — на достаток.
Ещё одной важной традицией было прощение обид. Хозяйка дома собирала семью и говорила: «Сегодня день тишины. Кто чем обидел — простим». Даже если обида была давняя, в этот день её старались отпустить. Кто не мог простить — тот выходил во двор, бросал камень в реку и говорил: «Как вода унесла камень, так и злоба пусть уйдёт». Считалось, что, не простив в Евтихия, человек будет тянуть эту тяжесть целый год.
В некоторых русских селеньях проводили обряд очищения порога. Брали веник из осиновых прутьев, трижды выметали порог, приговаривая: «Что злое, то на улицу; что доброе, то в дом». Потом подметённый мусор сжигали, а пепел зарывали под старое дерево. Этот обряд должен был очистить жилище от накопившейся за лето суеты и злобы.
Народные запретыВ день Евтихия Тихого существовало множество строгих запретов, нарушение которых могло нарушить хрупкое равновесие между человеком и природой.
- Категорически нельзя шуметь, кричать или ругаться — это могло «вспугнуть удачу» и привлечь в дом ссоры на весь год. Даже громкий смех считался дурным предзнаменованием;
- Запрещалось начинать новые дела, особенно строительство, посадку деревьев или сватовство. Всё, начатое в этот день, шло наперекосяк, как «без благословения».
- Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи. Даже если просили на «время», отказывали вежливо: «Не в этот день, не в этот час»;
- Запрещалось судиться или подавать жалобы. Считалось, что тяжба, начатая в Евтихия, затягивается на годы и заканчивается несправедливо;
- Нельзя рубить деревья, рвать цветы или копать землю — это нарушало покой природы. Земля в этот день «отдыхала», и кто её потревожит, тот лишится урожая;
- Не рекомендовалось стричь волосы или бриться — можно было «срезать удачу» и привлечь болезни. Особенно это касалось женщин: считалось, что обрезанные пряди становятся приютом для злых духов;
- Нельзя плакать — слёзы в этот день не утешали, а «открывали дверь бедам». Даже по умершему не причитали громко — только тихо молились.
Приметы
- Тихий день и ясное небо на Евтихия — осень будет тёплой и сухой;
- Дождь 6 сентября — к сухой осени и хорошему урожаю в будущем году;
- Утренний холод и туман — зима будет ранней и суровой;
- Дым из труб идёт прямо вверх — к долгой тёплой осени;
- Много желудей — зима будет мягкой и снежной.