05 сентября 2026, 11:12

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Согласно народному календарю, 6 сентября отмечается день священномученика Евтихия, известный в народе как Евтихий Тихий. Это имя связано с греческим словом «евтихия» — «благополучие», «счастливая доля». Но на Руси его прозвали Тихим не случайно: считалось, что в этот день природа замирает, ветер стихает, и наступает пора внутреннего покоя. Люди замедляли ритм, избегали суеты и шума, веря: как проведёшь Евтихия — так и пройдёт осень. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздика Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздика

Фото: iStock/ MindStorm-inc

Традиции дня

Фото: iStock/ Bob Douglas

Народные запреты

Категорически нельзя шуметь, кричать или ругаться — это могло «вспугнуть удачу» и привлечь в дом ссоры на весь год. Даже громкий смех считался дурным предзнаменованием;

— это могло «вспугнуть удачу» и привлечь в дом ссоры на весь год. Даже громкий смех считался дурным предзнаменованием; Запрещалось начинать новые дела, особенно строительство, посадку деревьев или сватовство. Всё, начатое в этот день, шло наперекосяк, как «без благословения».

Всё, начатое в этот день, шло наперекосяк, как «без благословения». Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи. Даже если просили на «время», отказывали вежливо: «Не в этот день, не в этот час»;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи. Даже если просили на «время», отказывали вежливо: «Не в этот день, не в этот час»; Запрещалось судиться или подавать жалобы. Считалось, что тяжба, начатая в Евтихия, затягивается на годы и заканчивается несправедливо;

Считалось, что тяжба, начатая в Евтихия, затягивается на годы и заканчивается несправедливо; Нельзя рубить деревья, рвать цветы или копать землю — это нарушало покой природы. Земля в этот день «отдыхала», и кто её потревожит, тот лишится урожая;

— это нарушало покой природы. Земля в этот день «отдыхала», и кто её потревожит, тот лишится урожая; Не рекомендовалось стричь волосы или бриться — можно было «срезать удачу» и привлечь болезни. Особенно это касалось женщин: считалось, что обрезанные пряди становятся приютом для злых духов;

— можно было «срезать удачу» и привлечь болезни. Особенно это касалось женщин: считалось, что обрезанные пряди становятся приютом для злых духов; Нельзя плакать — слёзы в этот день не утешали, а «открывали дверь бедам». Даже по умершему не причитали громко — только тихо молились.

Приметы

Фото: iStock/ Bob Douglas