Фаддеев день 3 сентября: почему нельзя считать деньги, готовить блюда из яблок и ходить в гости, народные приметы
Согласно народному календарю, 3 сентября отмечается Фаддеев день, или праздник Василисы Льняницы. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси начинали массовую уборку льна. Православная церковь в эту дату чтит память апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы Алонской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 3 сентября — удивительный пример того, как древние славянские верования органично переплелись с христианством. Задолго до Крещения Руси наши предки провожали лето и начинали подготовку к зиме. Символом этого перехода был лён — растение, дававшее ткань для одежды, масло и лекарства. Крестьяне верили, что поля оберегает дух Льняницы — светловолосой голубоглазой девы, которая подсказывала, когда наступает час жатвы.
С приходом православия языческие поверья не исчезли, а обрели новые смыслы. 3 сентября церковь прославляет сразу двух святых, чьи судьбы тесно связаны с проповедью и стойкостью в вере.
Апостол от семидесяти Фаддей родился в сирийском городе Едессе. Услышав проповедь Иоанна Предтечи, он принял крещение и стал учеником Самого Христа. После Вознесения Господа апостол отправился с благой вестью в Сирию и Месопотамию. Самым известным его чудом стало исцеление князя Авгаря в Едессе — после этого весь город обратился к Христу. Фаддей проповедовал с великой силой, исцелял больных и основывал церкви. Скончался он мирно в финикийском городе Вирите (современном Бейруте) около 44 года.
В этот же день православная церковь вспоминает мученицу Вассу Алонскую и трёх её сыновей — Феогния, Агапия и Писта. Они жили в начале IV века в македонском городе Едессе в царствование императора Максимиана. Происходя из знатного сенаторского рода, Васса тайно исповедовала Христа и воспитала в вере детей. Её муж, языческий жрец, донёс на жену и сыновей правителю, когда те отказались приносить жертвы идолам.
На глазах у матери детей подвергли жесточайшим пыткам: строгали железными когтями, сдирали кожу, но отроки не проронили ни звука, укрепляемые молитвой матери. После казни сыновей святую Вассу долго мучили, но огонь, вода и дикие звери не причиняли ей вреда. Когда она разбила статую Зевса в языческом капище, мученицу бросили в море, но Ангелы спасли её и перенесли на остров Алон, где ей отсекли голову. Святая стала покровительницей моряков, а в Халкидоне в её честь воздвигли храм.
Сегодня апостолу Фаддею верующие возносят молитвы об исцелении от болезней и укреплении в вере. Святой Вассе принято молиться об избавлении от уныния, о помощи в воспитании детей, о защите в путешествиях и трудных жизненных обстоятельствах.
Традиции дня3 сентября в русских деревнях наступала горячая пора. День прозвали Василисой Льняницей — в честь святой мученицы Вассы, чьё имя в народе переделали на славянский лад. И хотя святая Васса приняла мученическую смерть, в крестьянском сознании её образ слился с древним духом-покровителем льняных полей.
Главным делом дня была уборка льна. Его нельзя было передерживать, пересохшие стебли становились хрупкими и непригодными для прядения. Собранный урожай сушили, мяли и трепали, готовя к зиме.
К этому дню крестьяне старались убрать все яблоки с деревьев, чтобы «не истощить дерево» и обеспечить урожай на будущий год. Кроме того, обязательна была посадка щавеля на огородах. Считалось, что растение, посаженное именно 3 сентября, обретёт особую целебную силу и будет давать сочную зелень.
В Фаддеев день наряжались в белые льняные рубахи. Это был не только символ достатка, но и оберег: считалось, что лён защищает от сглаза и порчи. Для человека, отправляющегося в дальнюю дорогу, 3 сентября готовили льняной оберег. Сушёный стебель льна клали в карман и верили, что он поможет не сбиться с дороги и вернуться домой целым и невредимым.
Хозяйки 3 сентября начинали заготавливать капусту на зиму. Считалось, что капуста, заквашенная в этот день, получается особенно хрустящей и хранится долго, а также обладает целебными свойствами.
День также подходил для улаживания семейных ссор. Чтобы в доме был мир, женщины измельчали яичную скорлупу и рассыпали её по углам — это должно было прогнать раздоры между домочадцами.
Народные запретыПредки строго соблюдали правила Фаддеева дня, веря, что их нарушение может навлечь беду.
- Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль через порог. Передавая что-либо через порог, можно было отдать своё благополучие. В этот день особенно опасались расставаться с деньгами — это грозило нищетой и голодом;
- Не следовало подметать пол к порогу. Этим действием можно «вымести» финансовую удачу и достаток из дома;
- Нельзя считать деньги вечером. Если пересчитать купюры после заката, можно их «сглазить» — деньги быстро уйдут из кошелька;
- Не нужно ходить в гости и не приглашайте к себе. Согласно поверьям, гости могут «унести» семейное счастье или стать причиной долгой ссоры;
- Не принято готовить блюда из яблок. Хотя яблоки в этот день собирали, есть их и тем более готовить из них пироги и варенье запрещалось. Это могло привести к ссорам и разладу в семье;
- Не стоит слушать чужие советы. Особенно от посторонних людей. Считалось, что в этот день любой совет окажется ложным и приведёт к ошибкам и неприятностям;
- Под запретом сбор урожая после заката. Работа в поле должна была заканчиваться с заходом солнца, чтобы «не отнимать силу у земли» и не остаться без урожая в следующем году.
Приметы
- Ясный и тёплый день — к устойчивой хорошей погоде ещё на четыре недели;
- Южный ветер сулил продолжительное тепло, северный — скорые заморозки;
- Берёза желтеет снизу — к долгому бабьему лету, желтеет сверху — к ранней осени;
- Обильный урожай рябины — к дождливой и сырой осени;
- Паук плетёт паутину у входа в дом — к финансовой удаче и благополучию;
- Куры начинают линять — к мягкой и тёплой зиме;
- Мыши обживаются в сжатом поле — к раннему и снежному декабрю.