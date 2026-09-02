02 сентября 2026, 09:27

Фото: iStock/ nemeziya

Согласно народному календарю, 3 сентября отмечается Фаддеев день, или праздник Василисы Льняницы. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси начинали массовую уборку льна. Православная церковь в эту дату чтит память апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы Алонской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Andrey Nikitin

Традиции дня

Фото: iStock/ symbiot

Народные запреты

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Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль через порог. Передавая что-либо через порог, можно было отдать своё благополучие. В этот день особенно опасались расставаться с деньгами — это грозило нищетой и голодом;

Передавая что-либо через порог, можно было отдать своё благополучие. В этот день особенно опасались расставаться с деньгами — это грозило нищетой и голодом; Не следовало подметать пол к порогу. Этим действием можно «вымести» финансовую удачу и достаток из дома;

Этим действием можно «вымести» финансовую удачу и достаток из дома; Нельзя считать деньги вечером. Если пересчитать купюры после заката, можно их «сглазить» — деньги быстро уйдут из кошелька;

Если пересчитать купюры после заката, можно их «сглазить» — деньги быстро уйдут из кошелька; Не нужно ходить в гости и не приглашайте к себе. Согласно поверьям, гости могут «унести» семейное счастье или стать причиной долгой ссоры;

Согласно поверьям, гости могут «унести» семейное счастье или стать причиной долгой ссоры; Не принято готовить блюда из яблок. Хотя яблоки в этот день собирали, есть их и тем более готовить из них пироги и варенье запрещалось. Это могло привести к ссорам и разладу в семье;

Хотя яблоки в этот день собирали, есть их и тем более готовить из них пироги и варенье запрещалось. Это могло привести к ссорам и разладу в семье; Не стоит слушать чужие советы. Особенно от посторонних людей. Считалось, что в этот день любой совет окажется ложным и приведёт к ошибкам и неприятностям;

Особенно от посторонних людей. Считалось, что в этот день любой совет окажется ложным и приведёт к ошибкам и неприятностям; Под запретом сбор урожая после заката. Работа в поле должна была заканчиваться с заходом солнца, чтобы «не отнимать силу у земли» и не остаться без урожая в следующем году.

Приметы

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