Федорины вечерки 24 сентября: почему не стоит есть картофель, мыть голову и наряжаться, народные приметы
Согласно народному календарю, 24 сентября отмечаются Федорины вечерки. Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивалось бабье лето и начиналась настоящая осенняя пора с дождями и распутицей. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Феодоры Александрийской, подвижницы V века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНародный праздник вобрал в себя древние славянские обряды проводов тепла и православное почитание святой Феодоры. Языческая Русь в эти дни кланялась полю, благодарила землю за урожай и просила сил на будущий год. С приходом христианства древние ритуалы переплелись с церковной традицией — крестьяне шли на утреннюю службу, а после воздавали почести озимым всходам.
Преподобная Феодора жила в Александрии в V веке. Она была замужем за благочестивым человеком по имени Пафнутий, но поддалась искушению и совершила прелюбодеяние. Осознав тяжесть греха, Феодора тайно покинула дом, обрезала волосы, облачилась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Восемь лет она несла самые тяжёлые послушания, ночи проводила в покаянной молитве.
Затем её оклеветали: дочь игумена соседней обители, соблазнившаяся красотой молодого инока, обвинила Феодора в том, что он отец её незаконнорождённого ребёнка. Преподобная не стала открывать свою тайну и смиренно приняла изгнание. Семь лет она прожила в шалаше у монастыря, воспитывая чужого младенца в нужде и молитве. Лишь после возвращения в обитель и блаженной кончины игумену открылось, что под мужским обличьем скрывалась женщина.
В этот день верующие молятся преподобной Феодоре об укреплении в вере, о прощении тяжких грехов и о даровании сил для покаяния. Именины 24 сентября отмечают Фёдор, Феодора, а также Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий и Евдокия.
Традиции дняГлавной традицией Федориных вечерок были женские посиделки, которые называли «капустниками». С этого дня и ещё около двух недель женщины собирались вместе, рубили и квасили капусту на зиму. Работа сопровождалась песнями, разговорами и угощением — на стол обязательно ставили щи, пироги с капустой и голубцы. Считалось, что капуста, заготовленная в эти дни, обретёт особую силу и сохранит семью от нужды в долгую зиму.
Существовал обычай «осенщины» — помощи церковному причту. Женщины приходили в дома священников, помогали убирать двор, приносили угощения, заготовки и овощи. Так община поддерживала тех, кто служил Богу и не имел собственного хозяйства.
Хозяева убирали с грядок лук, уносили на зиму ульи с пчёлами в омшаники. Народные целители советовали в этот день носить золотистую одежду — она символизировала урожай и привлекала в дом достаток и счастье.
Особое внимание уделялось снам с 23 на 24 сентября. Считалось, что они вещие. Плохие сновидения нужно было рассказать текущей воде — у реки или ручья, чтобы она унесла дурное предзнаменование.
Народные запреты
- Категорически нельзя было поднимать найденные предметы, особенно на перекрёстках и у порога. Предки верили, что через такие вещи можно «подобрать» чужие болезни и беды;
- Не начинали важных дел и не подписывали договоров. Считалось, что начинания этого дня обречены на неудачу, а сделки принесут убыток;
- Замужним женщинам не следовало ярко наряжаться и прихорашиваться. По поверьям, излишнее внимание к своей внешности могло привести к ссоре с мужем и разладу в семье;
- Не мыли голову — это грозило потерей памяти и помутнением рассудка;
- Молодым супругам запрещалось есть картошку, чтобы избежать частых ссор и охлаждения чувств;
- Не сплетничали и не лгали. День следовало провести в тишине и внутреннем покое, храня чистоту помыслов;
- Разбитая посуда в этот день сулила полосу мелких неудач, поэтому хозяйки обращались с утварью особенно бережно
Приметы
- Дождь на Федору — к ненастной и затяжной осени, солнце — к сухой и ясной погоде;
- Пчёлы поздно убираются в ульи — зима придёт не скоро;
- Гром в этот день предвещает бесснежную зиму с частыми оттепелями;
- Листва с деревьев опадает дружно — к суровой зиме, медленно — к тёплой;
- Если утром туман стелется по земле — к затяжным дождям и сырой погоде до конца месяца.