Достижения.рф

Федорины вечерки 24 сентября: почему не стоит есть картофель, мыть голову и наряжаться, народные приметы

Фото: Istock/ Dmitrii Anikin

Согласно народному календарю, 24 сентября отмечаются Федорины вечерки. Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивалось бабье лето и начиналась настоящая осенняя пора с дождями и распутицей. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Феодоры Александрийской, подвижницы V века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

Народный праздник вобрал в себя древние славянские обряды проводов тепла и православное почитание святой Феодоры. Языческая Русь в эти дни кланялась полю, благодарила землю за урожай и просила сил на будущий год. С приходом христианства древние ритуалы переплелись с церковной традицией — крестьяне шли на утреннюю службу, а после воздавали почести озимым всходам.

Преподобная Феодора жила в Александрии в V веке. Она была замужем за благочестивым человеком по имени Пафнутий, но поддалась искушению и совершила прелюбодеяние. Осознав тяжесть греха, Феодора тайно покинула дом, обрезала волосы, облачилась в мужскую одежду и поступила в мужской монастырь под именем Феодор. Восемь лет она несла самые тяжёлые послушания, ночи проводила в покаянной молитве.

Фото: Istock/ walencienne
Затем её оклеветали: дочь игумена соседней обители, соблазнившаяся красотой молодого инока, обвинила Феодора в том, что он отец её незаконнорождённого ребёнка. Преподобная не стала открывать свою тайну и смиренно приняла изгнание. Семь лет она прожила в шалаше у монастыря, воспитывая чужого младенца в нужде и молитве. Лишь после возвращения в обитель и блаженной кончины игумену открылось, что под мужским обличьем скрывалась женщина.

В этот день верующие молятся преподобной Феодоре об укреплении в вере, о прощении тяжких грехов и о даровании сил для покаяния. Именины 24 сентября отмечают Фёдор, Феодора, а также Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий и Евдокия.

Традиции дня

Главной традицией Федориных вечерок были женские посиделки, которые называли «капустниками». С этого дня и ещё около двух недель женщины собирались вместе, рубили и квасили капусту на зиму. Работа сопровождалась песнями, разговорами и угощением — на стол обязательно ставили щи, пироги с капустой и голубцы. Считалось, что капуста, заготовленная в эти дни, обретёт особую силу и сохранит семью от нужды в долгую зиму.

Существовал обычай «осенщины» — помощи церковному причту. Женщины приходили в дома священников, помогали убирать двор, приносили угощения, заготовки и овощи. Так община поддерживала тех, кто служил Богу и не имел собственного хозяйства.

Фото: Istock/ Ordasi Tatyjana
Хозяева убирали с грядок лук, уносили на зиму ульи с пчёлами в омшаники. Народные целители советовали в этот день носить золотистую одежду — она символизировала урожай и привлекала в дом достаток и счастье.

Особое внимание уделялось снам с 23 на 24 сентября. Считалось, что они вещие. Плохие сновидения нужно было рассказать текущей воде — у реки или ручья, чтобы она унесла дурное предзнаменование.

Народные запреты

  • Категорически нельзя было поднимать найденные предметы, особенно на перекрёстках и у порога. Предки верили, что через такие вещи можно «подобрать» чужие болезни и беды;
  • Не начинали важных дел и не подписывали договоров. Считалось, что начинания этого дня обречены на неудачу, а сделки принесут убыток;
  • Замужним женщинам не следовало ярко наряжаться и прихорашиваться. По поверьям, излишнее внимание к своей внешности могло привести к ссоре с мужем и разладу в семье;
  • Не мыли голову — это грозило потерей памяти и помутнением рассудка;
  • Молодым супругам запрещалось есть картошку, чтобы избежать частых ссор и охлаждения чувств;
  • Не сплетничали и не лгали. День следовало провести в тишине и внутреннем покое, храня чистоту помыслов;
  • Разбитая посуда в этот день сулила полосу мелких неудач, поэтому хозяйки обращались с утварью особенно бережно

Приметы

Фото: Istock/ Mariia Ostashuk
  • Дождь на Федору — к ненастной и затяжной осени, солнце — к сухой и ясной погоде;
  • Пчёлы поздно убираются в ульи — зима придёт не скоро;
  • Гром в этот день предвещает бесснежную зиму с частыми оттепелями;
  • Листва с деревьев опадает дружно — к суровой зиме, медленно — к тёплой;
  • Если утром туман стелется по земле — к затяжным дождям и сырой погоде до конца месяца.
Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0