23 сентября 2026, 09:15

Фото: Istock/ Dmitrii Anikin

Согласно народному календарю, 24 сентября отмечаются Федорины вечерки. Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивалось бабье лето и начиналась настоящая осенняя пора с дождями и распутицей. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Феодоры Александрийской, подвижницы V века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ walencienne

Традиции дня

Фото: Istock/ Ordasi Tatyjana

Народные запреты

Категорически нельзя было поднимать найденные предметы, особенно на перекрёстках и у порога. Предки верили, что через такие вещи можно «подобрать» чужие болезни и беды;

Предки верили, что через такие вещи можно «подобрать» чужие болезни и беды; Не начинали важных дел и не подписывали договоров. Считалось, что начинания этого дня обречены на неудачу, а сделки принесут убыток;

Считалось, что начинания этого дня обречены на неудачу, а сделки принесут убыток; Замужним женщинам не следовало ярко наряжаться и прихорашиваться. По поверьям, излишнее внимание к своей внешности могло привести к ссоре с мужем и разладу в семье;

По поверьям, излишнее внимание к своей внешности могло привести к ссоре с мужем и разладу в семье; Не мыли голову — это грозило потерей памяти и помутнением рассудка;

— это грозило потерей памяти и помутнением рассудка; Молодым супругам запрещалось есть картошку , чтобы избежать частых ссор и охлаждения чувств;

, чтобы избежать частых ссор и охлаждения чувств; Не сплетничали и не лгали. День следовало провести в тишине и внутреннем покое, храня чистоту помыслов;

День следовало провести в тишине и внутреннем покое, храня чистоту помыслов; Разбитая посуда в этот день сулила полосу мелких неудач, поэтому хозяйки обращались с утварью особенно бережно

Приметы

Фото: Istock/ Mariia Ostashuk