Почти 400 жителей Москвы и области получили помощь сурдопереводчиков
В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оплатило более 33 тысяч часов сурдо- и тифлосурдоперевода для взрослых и детей с нарушениями слуха. Профессиональной помощью переводчиков воспользовались 397 жителей региона, а общий объем финансирования превысил 27 млн рублей.
Сурдопереводчики помогают людям с нарушениями слуха свободно общаться и получать необходимую информацию. Специалисты могут сопровождать граждан в судах, при трудоустройстве, в медицинских и социальных учреждениях, а также на культурных мероприятиях — например, концертах и выставках. Получить такую услугу могут граждане, для которых сурдо- или тифлосурдоперевод предусмотрен индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА).
«В Московском регионе люди с нарушениями слуха стали активнее пользоваться услугами профессиональных сурдопереводчиков. С 2026 года их можно оплачивать по электронному сертификату», — отметил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.Помимо услуг переводчиков, Соцфонд предоставляет людям с нарушениями слуха технические средства реабилитации. В их числе слуховые аппараты, специализированные телефоны с видеосвязью и другие необходимые устройства.
Чтобы воспользоваться услугой сурдо- или тифлосурдоперевода, необходимо оформить направление в Отделении Соцфонда. Заявление можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе фонда или МФЦ.
При этом поддержка Соцфонда распространяется не только на людей с инвалидностью. Специалисты ведомства назначают десятки видов выплат и оказывают различные социальные услуги семьям с детьми, пенсионерам, участникам СВО и их близким.
Ежедневно в Отделение Соцфонда по Москве и Московской области за выплатами, пособиями и другими услугами обращаются более 16,8 тыс. человек. Значительная часть мер поддержки оформляется проактивно — без необходимости собирать дополнительные документы и неоднократно обращаться в ведомство.
Необходимые сведения фонд получает самостоятельно через государственные информационные системы. Например, данные о рождении ребенка поступают из ЗАГС, информация о доходах семьи — из налоговой службы, а сведения об инвалидности — из Федерального реестра инвалидов.
Среди наиболее востребованных проактивных услуг — оформление СНИЛС и сертификата на материнский капитал, выплаты по электронным больничным, назначение пенсий по инвалидности и потере кормильца, а также дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам старше 80 лет и людям с первой группой инвалидности.