Почти 400 жителей Москвы и области получили помощь сурдопереводчиков

22 сентября 2026, 16:44

Более 27 млн рублей направили на сурдо- и тифлосурдоперевод в регионе

Фото: Istock / Oleg Elkov

В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оплатило более 33 тысяч часов сурдо- и тифлосурдоперевода для взрослых и детей с нарушениями слуха. Профессиональной помощью переводчиков воспользовались 397 жителей региона, а общий объем финансирования превысил 27 млн рублей.





Сурдопереводчики помогают людям с нарушениями слуха свободно общаться и получать необходимую информацию. Специалисты могут сопровождать граждан в судах, при трудоустройстве, в медицинских и социальных учреждениях, а также на культурных мероприятиях — например, концертах и выставках. Получить такую услугу могут граждане, для которых сурдо- или тифлосурдоперевод предусмотрен индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА).





«В Московском регионе люди с нарушениями слуха стали активнее пользоваться услугами профессиональных сурдопереводчиков. С 2026 года их можно оплачивать по электронному сертификату», — отметил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.