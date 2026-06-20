20 июня 2026, 11:00

Фото: iStock/ bjorn999

Согласно народному календарю, 21 июня отмечается Федоров день, или Федор Колодезник. Такое название появилось потому, что на Руси именно к этому сроку начинали искать воду для новых колодцев, а вода считалась особенно целебной. Православная церковь в это время чтит память великомученика Феодора Стратилата — храброго воина и христианского проповедника. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ redstallion

Народные запреты

Нельзя одалживать деньги и хлеб. Отдавая из дома хлеб, закваску или деньги, можно отдать и свое здоровье, так как день считается энергетически силовым;

Отдавая из дома хлеб, закваску или деньги, можно отдать и свое здоровье, так как день считается энергетически силовым; Нельзя смотреться в чужое отражение. В реку или колодец можно было смотреть только свое отражение. Увидеть чужое лицо в воде — перенять чужую судьбу;

В реку или колодец можно было смотреть только свое отражение. Увидеть чужое лицо в воде — перенять чужую судьбу; Нельзя ссориться и сквернословить у воды. Вода слышит всё. Плохие слова заставят её стать «мертвой», а если выпить такую воду — заболеешь;

Вода слышит всё. Плохие слова заставят её стать «мертвой», а если выпить такую воду — заболеешь; Нельзя оставлять грязным колодец или родник. Если у вас есть свой источник, его необходимо чистить. Пренебрежение к воде в её «именины» сулит засуху и неурожай;

Если у вас есть свой источник, его необходимо чистить. Пренебрежение к воде в её «именины» сулит засуху и неурожай; Нельзя отказывать в воде путнику. Считалось, что под видом странника сам Феодор Стратилат проверяет людей;

Считалось, что под видом странника сам Феодор Стратилат проверяет людей; Нельзя надевать темную одежду. Светлое, белое или яркое — символ летнего солнца. Темные тона притягивают неудачу и печаль в самый длинный день года.

Приметы

Фото: iStock/ Meindert van der Haven