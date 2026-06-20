Федоров день 21 июня: как зарядиться энергией солнца, обрести крепость духа и защитить дом от злых духов, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 июня отмечается Федоров день, или Федор Колодезник. Такое название появилось потому, что на Руси именно к этому сроку начинали искать воду для новых колодцев, а вода считалась особенно целебной. Православная церковь в это время чтит память великомученика Феодора Стратилата — храброго воина и христианского проповедника. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаФедоров день — удивительный пример мирного соседства языческих корней и христианской веры. За неделю до летнего солнцестояния наши предки чувствовали пик силы природы. Земля цвела, вода в реках нагревалась, а солнце достигало своего максимума. В этот магический момент славяне совершали обряды, связанные с источником жизни — водой. С приходом православия древние верования не исчезли, а обрели глубокий смысл через образ святого воина.
Великомученик Феодор жил в городе Евхаит (Малая Азия) на рубеже III–IV веков. Он был наделен редкой красотой, милосердием и храбростью. Самым известным его подвигом стало убийство громадного змея, жившего в пропасти. Чудовище держало в страхе округу, пожирая людей и скот. Феодор, вооружившись мечом и молитвой, победил чудовище и прославил имя Христово.
За отвагу его назначили военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. Феодор нес двойное послушание: он защищал город мечом и проповедовал Евангелие. Своей жизнью он обратил в христианство почти всю Гераклею. Когда император Ликиний начал жестокое гонение, святой не испугался. Он пригласил правителя к себе, пообещав принести жертву идолам. Феодор собрал в своем доме золотые статуи языческих богов, но вместо поклонения разбил их на куски и раздал золото нищим. За это его подвергли страшным пыткам: распяли на кресте, выкололи глаза и раздробили кости.
Оставленного на ночь умирать Феодора Ангел исцелил и снял с креста. Утром воины, пришедшие за телом, увидели его живым и невредимым. Пораженные чудом, они тут же крестились. После святой добровольно склонил голову под меч во имя Христа. Сегодня к Феодору Стратилату обращаются с молитвами о защите воинов, об укреплении веры и мужества.
Традиции дняФедоров день на Руси считался временем обрядов с водой. Крестьяне вставали до зари, чтобы провести главные ритуалы. В первую очередь, Федор считался покровителем колодезников. Если семья планировала копать новый колодец, место выбирали именно 21 июня. Делали это просто и мудро. Вечером хозяйка брала чугунную сковороду, переворачивала её вверх дном и клала на предполагаемое место копки. Утром смотрели: если сковорода запотела (покрылась конденсатом) — вода близко и будет чистой, сладкой и целебной. Такой колодец копали сразу, веря, что вода из него лечит лихорадку и снимает сглаз.
Второй важной традицией было умывание «стратилатовыми росами». С утра девушки и парни «купались» в росе, катались по траве или собирали влагу холщовой тряпицей. Считалось, что утренняя роса 21 июня смывает болезни, дарит коже белизну, а парням — силу. Эта роса была предвестницей главного колдовского праздника — Ивана Купалы.
Стоит отметить, что на этом ритуалы с водой не заканчивались. В русских селеньях набирали Федорову воду про запас. Ею окропляли скотину, чтобы та не болела, и поливали углы дома для защиты от злых духов.
Поскольку день приходился на три самых долгих дня в году (летнее солнцестояние чаще всего выпадает на 20, 21 или 22 число), люди встречали рассвет всей семьей. Считалось, что увиденный на Федора восход солнца дарует энергию на весь год.
Женщины старались прясть или вышивать. Нить, скрученная в этот день, обладала особой крепостью, а узоры получались «живыми». На стол хозяйки готовили яичницу или лепешки на родниковой воде. Круглые блюда символизировали Солнце. Лепешками угощали домочадцев — это привлекало удачу и блага в дом.
Народные запретыСуществовали и строгие табу. Нарушить их значило накликать беду.
- Нельзя одалживать деньги и хлеб. Отдавая из дома хлеб, закваску или деньги, можно отдать и свое здоровье, так как день считается энергетически силовым;
- Нельзя смотреться в чужое отражение. В реку или колодец можно было смотреть только свое отражение. Увидеть чужое лицо в воде — перенять чужую судьбу;
- Нельзя ссориться и сквернословить у воды. Вода слышит всё. Плохие слова заставят её стать «мертвой», а если выпить такую воду — заболеешь;
- Нельзя оставлять грязным колодец или родник. Если у вас есть свой источник, его необходимо чистить. Пренебрежение к воде в её «именины» сулит засуху и неурожай;
- Нельзя отказывать в воде путнику. Считалось, что под видом странника сам Феодор Стратилат проверяет людей;
- Нельзя надевать темную одежду. Светлое, белое или яркое — символ летнего солнца. Темные тона притягивают неудачу и печаль в самый длинный день года.
Приметы
- «Федор Стратилат грозами богат» — если 21 июня гремит гром и идет дождь, ненастная погода затянется надолго, а уборка сена будет испорчена.
- Обильная роса утром — к отличному урожаю льна и конопли (даже если лето будет сухим).
- Яркие звезды в ночь на 21 июня — жди богатого урожая грибов осенью.
- Тихий и ясный день — к хорошему приплоду скота.
- Если лебеди кричат по воде — быть сильному дождю или грозе вечером.