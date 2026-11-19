19 ноября 2026, 10:06

Фото: Istock/ Andrei Goi

Согласно народному календарю, 20 ноября отмечается Федотов день, или «Федот Ледостав». Такое название появилось потому, что к этому времени реки обычно окончательно вставали подо льдом и открывались зимние дороги. Православная церковь в это время чтит память святого мученика Феодота Анкирского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Wirestock

Народные запреты

Нельзя было выходить на неокрепший лёд — ни ради кратчайшего пути, ни ради промысла: первая корка, по поверьям, «слабая», и она забирала жизни чаще, чем любой другой ледостав;

— ни ради кратчайшего пути, ни ради промысла: первая корка, по поверьям, «слабая», и она забирала жизни чаще, чем любой другой ледостав; Не ходили в этот день и в дальнюю дорогу: путь по неустоявшемуся льду считался неверным, а всякое новое дело, начатое на Федота, не давало плода;

путь по неустоявшемуся льду считался неверным, а всякое новое дело, начатое на Федота, не давало плода; Нельзя было гонять птиц со двора и отгонять их от кормушек — выгоняя голодную птицу, выгоняли и достаток;

— выгоняя голодную птицу, выгоняли и достаток; Под запретом были ссоры, споры и бранные слова: любая распря на Федота, по поверьям, тянулась весь год;

любая распря на Федота, по поверьям, тянулась весь год; Особую кротость держали беременные — им нельзя было ни ругаться, ни думать о дурном, ни есть на ходу, иначе, как гласило поверье, ребёнок родится беспокойным;

— им нельзя было ни ругаться, ни думать о дурном, ни есть на ходу, иначе, как гласило поверье, ребёнок родится беспокойным; Нельзя было лениться и долго спать: лень на Федота, по примете, «прилипала» на всю зиму.

Приметы

Фото: Istock/ Елена Бабенкова