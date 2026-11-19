Федотов день 20 ноября: почему нельзя выходить на лёд, лениться и гонять птиц, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 20 ноября отмечается Федотов день, или «Федот Ледостав». Такое название появилось потому, что к этому времени реки обычно окончательно вставали подо льдом и открывались зимние дороги. Православная церковь в это время чтит память святого мученика Феодота Анкирского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Феодот жил во второй половине III века в городе Анкире, в Галатии, и содержал гостиницу — был «корчемником». Человек женатый и, казалось бы, обычный, он достиг высокого духовного совершенства: соблюдал чистоту, постился, молился и получил от Господа дар исцеления. Своими беседами он приводил язычников к вере, а грешников — к раскаянию.
Когда император Диоклетиан начал гонения, а в Анкиру назначили жестокого правителя Феотекна, Феодот не спрятался. Он давал приют бездомным христианам в своей гостинице, кормил голодных, тайно проникал в тюрьмы и выкупал у воинов тела казнённых, чтобы предать их земле. Когда семь дев — Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия — отказались отречься от Христа и были утоплены в озере, Феодот достал их тела и похоронил по-христиански. За это его схватили. После пыток он был казнён в 303 или 304 году. Тело святого тайно погрёб священник Фронтон, которому Феодот ещё при жизни отдал свой перстень.
К мученику Феодоту молятся о твёрдости в вере и стойкости перед невзгодами, о заступничестве в бедах и гонениях, о страждущих и заключённых, о здоровье болящих. Именины 20 ноября отмечают Федот, Фёдор, Иван, Николай, Сергей, Александр, Алексей, Михаил, Кирилл, Евгений, Афанасий, Валерий, Григорий, Илларион, Лазарь и Богдан, а также Елизавета.
Традиции дняК 20 ноября крестьяне заканчивали последние дела, связанные с открытой водой, и переходили на «зимнее положение». Хозяйки садились за прялку и ткацкий стан. Считалось, что вещи, изготовленные в Федотов день, будут служить долго и не порвутся. Мужчины осматривали хранилища и подсчитывали запасы: зерно, овощи, дрова. Чинили сани и рыболовные снасти.
Отдельным делом было кормление птиц: на Федота стайки синиц, воробьёв и свиристелей прикармливали крошками и зерном, детям делали кормушки — за доброту и милосердие святой, по поверьям, одаривал дом счастьем и достатком.
Детям в этот день задавали загадки про лёд — так в игровой форме передавали приметы ледостава. Вечером хозяйка готовила уху и жаркое из свежего улова, но продавать рыбу было нельзя: её подавали гостям, которых в этот день звали на ужин, — угощая, человек делился удачей и привлекал её на весь год.
Народные запретыЗапретов на Федота предки держались строго.
- Нельзя было выходить на неокрепший лёд — ни ради кратчайшего пути, ни ради промысла: первая корка, по поверьям, «слабая», и она забирала жизни чаще, чем любой другой ледостав;
- Не ходили в этот день и в дальнюю дорогу: путь по неустоявшемуся льду считался неверным, а всякое новое дело, начатое на Федота, не давало плода;
- Нельзя было гонять птиц со двора и отгонять их от кормушек — выгоняя голодную птицу, выгоняли и достаток;
- Под запретом были ссоры, споры и бранные слова: любая распря на Федота, по поверьям, тянулась весь год;
- Особую кротость держали беременные — им нельзя было ни ругаться, ни думать о дурном, ни есть на ходу, иначе, как гласило поверье, ребёнок родится беспокойным;
- Нельзя было лениться и долго спать: лень на Федота, по примете, «прилипала» на всю зиму.
Приметы
- Если 20 ноября дорога идёт бугром, то и хлеб уродится знатным;
- Гололедица на Федота — холода затянутся надолго;
- Снегна Федота лег плотно к стенам дома — к скудному урожаю;
- Галки и вороны галдят и беспорядочно летают — к скорому снегопаду;
- Ясный и морозный день — к ранней весне.