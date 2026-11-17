Стало известно, почему люди постоянно сокращают слова в сообщениях
Психолог Абравитова: сокращения в переписке характерны для поверхностных людей
Психолог Марианна Абравитова заявила, что привычка сокращать слова в сообщениях напрямую связана с клиповым мышлением.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что такой стиль общения свойственен поверхностным людям.
«Люди не могут сосредоточиться на чём-то длинном, глубоком, листают постоянно короткие видео или переключают каналы. И вот эти сокращения — всё сюда же. Человек не видит надобности даже в том, чтобы продолжить слово, ведь и так всё понятно. И уже дошли до того, что с днём рождения поздравляют «с ДР». Обычно это характеризует человека как именно личность поверхностную», — пояснила Абравитова.По её словам, любителям сокращений тяжело глубоко воспринимать информацию и выстраивать сложные отношения с окружающими. При этом гаджеты здесь ни при чём. Такие люди существовали всегда, просто в эпоху интернета они гармонично встроились в эту среду.