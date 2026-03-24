Рэпера Oxxxymiron* заочно обязали отработать 320 часов в Петербурге
Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.
Артиста признали виновным по части 2 статьи 330.1 УК. Также ему на два года запретили выкладывать материалы в социальных сетях. Музыканту вменили отказ ставить плашку «иноагента» на посты в Telegram, пишет канал «Осторожно, новости».
Напомним, в настоящее время Oxxxymiron* находится за пределами России, его объявили в розыск и заочно арестовали. В реестр иноагентов его внесли в 2022 году.
До этого суд в Петербурге оштрафовал исполнителя на 120 тысяч рублей за отсутствие отчетов иноагента.
