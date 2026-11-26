Филиппов день 27 ноября: почему предки опасались «волчьих свадеб» и не начинали важные дела после заката, народные приметы и запреты
27 ноября православные верующие отмечают день апостола Филиппа, а в народном календаре эта дата известна как Филипповки или Куделица. С праздником связаны необычные обряды, гадания на будущего супруга, угощения для домового и многочисленные запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности. Что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы предсказывают погоду и кому отмечать именины — в материале «Радио 1».
Филиппов день: почему 27 ноября называли Куделицей
В народном календаре 27 ноября занимало особое место. Филиппов день, также известный как Филипповки, Куделица или Филиппово заговенье, знаменовал завершение осеннего периода свадеб, гуляний и обильных застолий. Кроме того, эта дата становилась последним днем перед началом Рождественского (Филиппова) поста, который продлится 40 дней – с 28 ноября 2026 года до 6 января 2027 года.
В народе говорили: «На Филиппа объедайся». Считалось, что перед продолжительным постом можно позволить себе сытную пищу и устроить праздничную трапезу. Хозяйки готовили мясные блюда, пекли пироги, доставали из погребов припасы и приглашали за стол родственников и соседей.
Одной из важных традиций было задабривание домового. Хлеб и молоко оставляли для невидимого хранителя жилища, надеясь, что он будет оберегать дом, домашний скот и хозяйство в зимние холода. В некоторых местностях существовал обычай делать специальную куклу Филипповку, которая, согласно поверьям, должна была принести семье счастье.
Название «Куделица» произошло от слова «кудель» – так называли подготовленное для прядения волокно льна или конопли, а также шерсть. С наступлением холодов женщины приступали к изготовлению пряжи и тканей, необходимых для пошива одежды.
Рукодельницы собирались вечерами в одной избе, вместе пряли и ткали, пели песни и обсуждали новости. Считалось, что одежда из изготовленной в этот период ткани способна защитить человека от болезней и хворей на всю зиму. Готовое полотно дарили младенцам и невестам, закладывали в фундамент нового дома, а также вешали на деревьях и возле родников.
Еще одной необычной традицией было символическое изгнание тараканов из жилища. Крестьяне верили, что проведенный обряд поможет избавиться от насекомых на всю зиму.
Филиппов день также считался временем девичьих гаданий. Незамужние девушки пытались узнать, каким будет их будущий супруг. Для одного из обрядов под подушку прятали кусочек говядины с праздничного стола, надеясь увидеть во сне суженого.
Какие церковные праздники отмечают 27 ноября
В 2026 году 27 ноября приходится на пятницу, 26-ю седмицу по Пятидесятнице. В этот день православная церковь чтит память апостола Филиппа – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.
Согласно церковному преданию, Филипп родился в галилейском городе Вифсаиде. До встречи со Спасителем он изучал Священное Писание и ожидал пришествия Мессии. Услышав призыв Христа следовать за ним, будущий апостол откликнулся на него. Позднее Филипп привел к Иисусу своего друга Нафанаила, которого церковная традиция отождествляет с апостолом Варфоломеем.
Имя Филиппа неоднократно встречается в евангельских повествованиях. Он был свидетелем чудесного насыщения пяти тысяч человек и присутствовал на Тайной Вечере. После Вознесения Господня апостол отправился проповедовать христианское учение в Галилею, Грецию и другие земли. Завершил свою жизнь мученической смертью: согласно преданию, его распяли на кресте.
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Именно в честь апостола Филиппа Рождественский пост получил второе название – Филиппов. Он начинается на следующий день после церковного праздника.
Также 27 ноября верующие вспоминают преподобного Филиппа Ирапского, основателя Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни. В миру святого звали Феофилом. Он родился в 1482 году и рано остался сиротой.
В возрасте 12 лет мальчик поселился неподалеку от Комельской обители, где его заметил преподобный Корнилий Комельский. Через три года после поступления в монастырь юноша принял постриг с именем Филипп, а позднее получил священный сан.
Проведя 15 лет в монастыре, подвижник решил посвятить себя уединенной духовной жизни. Он отправился в Белозерские земли и поселился на берегу реки Андоги, неподалеку от реки Ирап. Там Филипп построил келью и часовню во имя Пресвятой Троицы. Со временем к нему стали присоединяться другие иноки, а на месте часовни появился храм. Так возникла монашеская обитель, впоследствии названная в честь преподобного.
Кроме того, в этот день почитают святителя Григория Паламу, византийского богослова и архиепископа Фессалонитского, известного как защитник исихазма, а также правоверного царя Иустиниана I и царицу Феодору.
Согласно церковному уставу, 27 ноября не является постным днем, однако венчания в церкви не проводятся.
Что можно делать 27 ноября: традиции и обычаи Филипповок
С Филипповым днем связано немало обрядов, которые, по народным представлениям, помогали привлечь благополучие, защитить семью и подготовиться к зиме.
В этот день рекомендуется:
- Посетить церковь. Верующие могут помолиться апостолу Филиппу, преподобному Филиппу Ирапскому и святителю Григорию Паламе.
- Устроить сытную трапезу. 27 ноября является последним днем перед Рождественским постом, поэтому на стол ставили мясные блюда, пироги и другие угощения.
- Заниматься рукоделием. Прядение, ткачество и подготовка кудели были главными традициями праздника. Считалось, что изготовленная ткань защитит от болезней.
- Задобрить домового. Для хранителя жилища оставляли хлеб и молоко, чтобы он оберегал дом и хозяйство.
- Сделать куклу Филипповку. По поверьям, такой оберег мог принести в дом счастье.
- Дарить готовое полотно. Его преподносили младенцам и невестам, а также использовали в обрядах, связанных с новым домом и природой.
- Гадать на суженого. Незамужние девушки проводили вечерние гадания, надеясь узнать свою судьбу.
- Заниматься умственной работой. Считалось, что утро и первая половина дня особенно подходят для интеллектуальных задач.
- Утеплить жилище и подготовить запасы. В преддверии холодов уделяли внимание домашнему хозяйству.
- Помогать нуждающимся. Щедрость и добрые поступки считались залогом благополучия.
Что нельзя делать в Филиппов день
С Филипповками было связано множество запретов и суеверий. Они касались семейных отношений, финансов, хозяйственных дел и поведения в преддверии зимы.
Одним из главных ограничений считался запрет на походы в лес. По народным поверьям, именно с этого времени начинались «волчьи свадьбы»: хищники собирались в стаи, становились особенно опасными и могли приближаться к человеческому жилью в поисках пищи. Поэтому крестьяне старались без необходимости не покидать безопасную территорию.
Также считалось, что 27 ноября нельзя ссориться, конфликтовать и сквернословить. Люди опасались, что разногласия и обиды затянутся на весь Рождественский пост, а негативные поступки вернутся к тому, кто их совершил.
Другие запреты Филиппова дня:
- Давать или брать деньги в долг. Считалось, что финансовые операции в этот день могут привести к безденежью и материальным проблемам.
- Считать деньги. По поверьям, пересчет средств мог навлечь финансовые трудности.
- Отказывать нуждающимся в помощи. Такой поступок, согласно суевериям, грозил потерей достатка.
- Оставлять иглы на виду. Считалось, что это может принести семье неприятности и беды.
- Заниматься тяжелым физическим трудом. Особенно этот запрет касался женщин.
- Шить и вязать. Несмотря на традицию прядения и подготовки кудели, отдельные поверья запрещали некоторые виды рукоделия, опасаясь потери финансового благополучия.
- Предаваться лени. Молодежи полагалось веселиться и участвовать в застольях, а не бездельничать.
- Начинать крупные хозяйственные работы. Считалось, что новые начинания могут оказаться неудачными.
- Начинать важные дела после заката. По поверьям, это могло привести к неприятностям.
- Оставлять немытую посуду после застолья. Незаконченные домашние дела связывали с бедностью и голодом.
- Оставлять двери и ворота незапертыми на ночь. Это считалось плохой приметой для домашнего хозяйства.
- Трогать бездомных животных. Люди верили, что в этот период звери могут быть агрессивнее обычного.
- Играть свадьбу. Существовало поверье, что если не успеть заключить брак до 27 ноября, то создать семью получится только в следующем году.
- Стричь волосы и ногти. Считалось, что такие действия могут «укоротить» удачу.
Народные приметы на 27 ноября
В Филиппов день крестьяне внимательно наблюдали за природой и погодой. По осадкам, состоянию деревьев, поведению птиц и животных пытались определить, каким будет следующий год, удастся ли собрать хороший урожай и когда наступят морозы.
Особое значение придавали инею. Если утром ветви деревьев покрывались белыми кристаллами льда, это считалось предвестником богатого урожая овса. Дождь, напротив, сулил обилие пшеницы.
Среди других погодных примет выделяли следующие:
- Вороны громко каркают – скоро наступит оттепель.
- Идет снег – май будет ненастным.
- Много снега выпало 27 ноября – летом ожидаются проливные дожди.
- Стоит пасмурная погода – можно рассчитывать на хороший урожай хлеба.
- Небо ясное и солнечное, а на деревьях нет инея – год будет неурожайным.
- Утром стелется густой туман – скоро потеплеет.
- Ударили сильные морозы – зима наступит рано.
- Птицы прячут клювы под крылья – приближаются холода.
- На реке или озере появился лед – рыбы в водоемах будет много.
- День теплый, но инея нет – урожай окажется скудным.
- Кошка умывается дома – незамужней девушке это сулит скорую свадьбу.
Кто отмечает именины 27 ноября 2026 года
В Филиппов день свои именины отмечают мужчины с именами Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил (Гаврила), Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман и Сергей. Женских именин 27 ноября нет.