26 ноября 2026, 10:03

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27 ноября православные верующие отмечают день апостола Филиппа, а в народном календаре эта дата известна как Филипповки или Куделица. С праздником связаны необычные обряды, гадания на будущего супруга, угощения для домового и многочисленные запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь неприятности. Что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы предсказывают погоду и кому отмечать именины — в материале «Радио 1».





Содержание Филиппов день: почему 27 ноября называли Куделицей Какие церковные праздники отмечают 27 ноября Что можно делать 27 ноября: традиции и обычаи Филипповок Что нельзя делать в Филиппов день Народные приметы на 27 ноября Кто отмечает именины 27 ноября 2026 года

Филиппов день: почему 27 ноября называли Куделицей

Фото: iStock/Wachiwit

Какие церковные праздники отмечают 27 ноября

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Что можно делать 27 ноября: традиции и обычаи Филипповок

Посетить церковь. Верующие могут помолиться апостолу Филиппу, преподобному Филиппу Ирапскому и святителю Григорию Паламе.

Устроить сытную трапезу. 27 ноября является последним днем перед Рождественским постом, поэтому на стол ставили мясные блюда, пироги и другие угощения.

Заниматься рукоделием. Прядение, ткачество и подготовка кудели были главными традициями праздника. Считалось, что изготовленная ткань защитит от болезней.

Задобрить домового. Для хранителя жилища оставляли хлеб и молоко, чтобы он оберегал дом и хозяйство.

Сделать куклу Филипповку. По поверьям, такой оберег мог принести в дом счастье.

Дарить готовое полотно. Его преподносили младенцам и невестам, а также использовали в обрядах, связанных с новым домом и природой.

Гадать на суженого. Незамужние девушки проводили вечерние гадания, надеясь узнать свою судьбу.

Заниматься умственной работой. Считалось, что утро и первая половина дня особенно подходят для интеллектуальных задач.

Утеплить жилище и подготовить запасы. В преддверии холодов уделяли внимание домашнему хозяйству.

Помогать нуждающимся. Щедрость и добрые поступки считались залогом благополучия.

Что нельзя делать в Филиппов день

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Давать или брать деньги в долг. Считалось, что финансовые операции в этот день могут привести к безденежью и материальным проблемам.

Считать деньги. По поверьям, пересчет средств мог навлечь финансовые трудности.

Отказывать нуждающимся в помощи. Такой поступок, согласно суевериям, грозил потерей достатка.

Оставлять иглы на виду. Считалось, что это может принести семье неприятности и беды.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Особенно этот запрет касался женщин.

Шить и вязать. Несмотря на традицию прядения и подготовки кудели, отдельные поверья запрещали некоторые виды рукоделия, опасаясь потери финансового благополучия.

Предаваться лени. Молодежи полагалось веселиться и участвовать в застольях, а не бездельничать.

Начинать крупные хозяйственные работы. Считалось, что новые начинания могут оказаться неудачными.

Начинать важные дела после заката. По поверьям, это могло привести к неприятностям.

Оставлять немытую посуду после застолья. Незаконченные домашние дела связывали с бедностью и голодом.

Оставлять двери и ворота незапертыми на ночь. Это считалось плохой приметой для домашнего хозяйства.

Трогать бездомных животных. Люди верили, что в этот период звери могут быть агрессивнее обычного.

Играть свадьбу. Существовало поверье, что если не успеть заключить брак до 27 ноября, то создать семью получится только в следующем году.

Стричь волосы и ногти. Считалось, что такие действия могут «укоротить» удачу.

Народные приметы на 27 ноября

Фото: iStock/Karl Ander Adami

Вороны громко каркают – скоро наступит оттепель.

Идет снег – май будет ненастным.

Много снега выпало 27 ноября – летом ожидаются проливные дожди.

Стоит пасмурная погода – можно рассчитывать на хороший урожай хлеба.

Небо ясное и солнечное, а на деревьях нет инея – год будет неурожайным.

Утром стелется густой туман – скоро потеплеет.

Ударили сильные морозы – зима наступит рано.

Птицы прячут клювы под крылья – приближаются холода.

На реке или озере появился лед – рыбы в водоемах будет много.

День теплый, но инея нет – урожай окажется скудным.

Кошка умывается дома – незамужней девушке это сулит скорую свадьбу.

Кто отмечает именины 27 ноября 2026 года