25 ноября 2026, 09:52

Фото: iStock/dis1704

26 ноября православные чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей Церкви. В народном календаре этот день называют Иваном Златоустом, Осенними зябями и «пельменной порой». Подробнее об истории и традициях праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание От Антиохии до Константинополя: путь великого проповедника Иоанна Златоуста Почему день 26 ноября зовут Осенними зябями О чем просили святителя Иоанна Златоуста Главные запреты дня Что подсказывала погода на день Иоанна Златоуста Заговенье перед Рождественским постом

От Антиохии до Константинополя: путь великого проповедника Иоанна Златоуста

Фото: IStock/Diy13

Почему день 26 ноября зовут Осенними зябями

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Фото: iStock/tbralnina

О чем просили святителя Иоанна Златоуста

Главные запреты дня

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Что подсказывала погода на день Иоанна Златоуста

Ночью отчетливо виден Млечный Путь — к сильным и продолжительным морозам;

Звезды ярко мерцают на небе — ожидается снежная и ветреная погода;

Сильная метель — ночью ударит мороз;

Снег падает крупными хлопьями — к смягчению холодов и возможной оттепели;

Днем выпало много снега — к хорошему урожаю зерновых в следующем году;

Зайцы бегут из леса к деревне — вскоре заметно похолодает;

Вороны громко каркают — приближается оттепель;

Золотистый цвет солнца на восходе и закате, а также светло-розовые краски звезд — к непогоде и ветру;

Холодный день — зима будет суровой;

Иней на деревьях — к урожайному году;

Туман утром — к потеплению;

Дождь в этот день — к хорошему урожаю трав и сена в следующем году;

Шум леса — к ухудшению погоды.

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Заговенье перед Рождественским постом