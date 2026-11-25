Иоанн Златоуст 26 ноября: почему этот день называют Осенними зябями и о чём гласит поверье про Зюзю, народные приметы и запреты
26 ноября православные чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей Церкви. В народном календаре этот день называют Иваном Златоустом, Осенними зябями и «пельменной порой». Подробнее об истории и традициях праздника читайте в материале «Радио 1».
От Антиохии до Константинополя: путь великого проповедника Иоанна Златоуста
Святитель Иоанн Златоуст родился около 347 года в Антиохии — крупном городе Римской империи, расположенном на территории современной Турции. Его отец, военачальник Секунд, умер вскоре после появления сына на свет. Воспитанием мальчика занималась мать Анфуса, которая, овдовев в 20-летнем возрасте, больше не вышла замуж и посвятила свою жизнь ребенку.
Иоанн получил хорошее образование, изучал философию и ораторское искусство у известных антиохийских наставников, однако юношу гораздо больше привлекали богословие и Священное Писание. В 367 году епископ Антиохийский Мелетий крестил 20-летнего Иоанна, а спустя три года молодой христианин стал церковным чтецом. Продолжая духовное образование, он занимался под руководством пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского, изучал богословские труды и основы подвижнической жизни.
После смерти матери Иоанн решил принять монашество. Его сочли достойным епископского сана, однако он уклонился от назначения, предпочтя уединение. Следующие четыре года будущий святитель провел среди пустынников, затем еще два года жил в пещере, практически полностью отказавшись от общения с людьми. В этот период он написал несколько сочинений о монашестве и христианском служении, в том числе труд «Шесть слов о священстве». Суровая аскеза серьезно подорвала здоровье Иоанна: из-за постоянных болезней ему пришлось оставить отшельничество и вернуться в Антиохию.
В 381 году епископ Мелетий рукоположил его во диакона. Святитель продолжил богословскую работу, создав сочинения о Божественном промысле, девстве, вдовстве и христианском воспитании. В 386 году преемник Мелетия, епископ Флавиан, возвел Иоанна в сан пресвитера и поручил ему проповедовать в храмах Антиохии. Именно тогда раскрылся его выдающийся ораторский талант: святитель умел объяснять сложные места Священного Писания понятным языком, обличал жестокость, алчность и лицемерие, призывал богатых помогать нуждающимся. За силу и выразительность проповедей прихожане прозвали его Златоустом. В течение 12 лет Иоанн выступал перед многочисленной аудиторией, иногда по несколько раз в неделю, создал обширные толкования библейских книг, включая Бытие, Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, а также послания апостола Павла. При его участии Антиохийская церковь ежедневно обеспечивала пропитанием тысячи вдов и нуждающихся.
После смерти архиепископа Константинопольского Нектария в 397 году Иоанна вызвали в столицу империи, а в феврале 398 года он возглавил Константинопольскую кафедру. На новом посту святитель потребовал от духовенства соблюдения строгих нравственных правил, выступил против роскоши и направил часть средств, предназначенных для содержания архиепископа, на помощь бедным. На эти деньги содержались больницы и два приюта для паломников. Одновременно Иоанн занимался распространением христианства за пределами столицы: по его распоряжению миссионеры отправлялись во Фракию, Финикию и другие области, святитель содействовал устройству церковной жизни в Боспоре, на территории Крыма, переписывался с духовенством разных регионов, добиваясь преодоления церковных разногласий. С его именем также связана Божественная литургия Иоанна Златоуста, которая до сих пор остается основным богослужебным чином православной церкви.
Принципиальность архиепископа вызывала недовольство придворной знати и части высшего духовенства. Особенно обострились его отношения с императрицей Евдоксией, которую задевали выступления святителя против злоупотреблений властью и чрезмерной роскоши. В 403 году противники Иоанна добились его низложения на церковном соборе, проходившем неподалеку от Халкидона. Святителя отправили в ссылку, однако вскоре император Аркадий распорядился вернуть его в Константинополь. Уже в 404 году конфликт возобновился, и архиепископа вновь лишили кафедры, на этот раз окончательно. Местом изгнания сначала стала Армения: несмотря на болезни и тяжелые условия жизни, Иоанн продолжал переписку со своими сторонниками, поддерживал священнослужителей и давал наставления верующим. Позднее власти приказали перевести его еще дальше, в Питиунт на черноморском побережье. До нового места ссылки святитель не добрался: изнуренный длительным переходом, он скончался в 407 году в Команах. Согласно церковному преданию, перед смертью Иоанн произнес слова: «Слава Богу за всё!» В 438 году по распоряжению императора Феодосия II останки святителя торжественно перенесли в Константинополь. Согласно житию, при обретении мощи Иоанна Златоуста оказались нетленными.
Почему день 26 ноября зовут Осенними зябями
На Руси день почитания святителя Иоанна в народном календаре именовался Иваном Златоустом. Было у праздника и другое название — Осенние зяби, связанное с окончанием полевых работ и наступлением холодов. Зябью крестьяне называли землю, вспаханную осенью под будущие весенние посевы. К концу ноября она обычно промерзала, свидетельствуя о том, что зима окончательно вступает в свои права. Прозвище «Зяби» связано с тем, что земля к этому времени уже промерзает, а поле стоит пустым: «На Златоуста всё поле пусто».
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Второе народное название дня — «пельменная пора». С 26 ноября устанавливались крепкие морозы, и пельмени можно было хранить прямо во дворе или в сенях, не опасаясь, что они испортятся. Со Златоустова дня начиналась пельменная пора: установившиеся морозы позволяли лепить их впрок. Существовало поверье, что большое количество приготовленных на праздник пельменей обещает семье достаток и удачу в следующем году. Поэтому за лепку садились всей семьей: старшие замешивали тесто, раскатывали тонкие пласты и готовили начинку, младшие помогали формировать пельмени и защипывать края. Иногда к работе присоединялись соседи, чтобы за один день сделать запас на несколько недель. В начинку шли говядина, свинина, птица, рыба. Часть угощения варили к обеду, собирая родных за большим столом. Остальные пельмени раскладывали на досках и выносили на мороз. Когда они замерзали, их пересыпали в холщовые мешки и убирали в холодные хозяйственные помещения. Хозяйки готовили их сотнями: с мясным фаршем, рыбным и даже грибным. Считалось: чем больше налепишь и съешь пельменей 26 ноября, тем удачливее, сытнее и счастливее будет предстоящая зима и следующий год.
До Рождественского поста, который начинается 28 ноября, оставалось всего два дня, поэтому хозяйки готовили также блюда с постными начинками. В ход шли капуста, картофель, грибы, ягоды. Такие запасы позволяли разнообразить питание в следующие постные недели. Вечером семьи собирались за общим столом, женщины рукодельничали, старшие рассказывали детям сказки, вспоминали поучительные истории, читали молитвы, учили малышей сдержанности в словах. Если между родственниками или соседями возникала размолвка, на Ивана Златоуста старались помириться и не переносить старые обиды на следующий день.
О чем просили святителя Иоанна Златоуста
По традиции утро Иванова дня начинали с церкви: ставили свечи и молились святителю. К Иоанну Златоусту обращались за мудростью, за помощью в учебе и за правду в делах. В народе святому молились о суде над мошенниками и взяточниками: его проповеди о правде и честности были известны всем, а сам он поплатился именно за прямоту, поэтому в трудных спорах к нему обращались как к защитнику справедливости. Существовала и особая традиция: лечили детей с нарушениями речи — считалось, что святитель помогает таким детям заговорить.
Златоуст прославился словом, поэтому день хорошо подходит для чтения: проповедей, книг, чего-то вдумчивого. Старые поверья советуют провести этот день спокойно. Именины в этот день у людей с именем Иван (Иоанн), а также у Германа, Антонина, Никифора, Кондрата, Леона и Сильвестра. Женских именин 26 ноября нет.
Главные запреты дня
На Руси с Иоанном Златоустом был связан ряд суеверий и запретов, в первую очередь касавшихся ссор, ругани и сквернословия. Иоанна Златоуста почитали как великого проповедника, поэтому к произнесенным в этот день словам относились очень внимательно. Предки верили, что оскорбления и злые пожелания могут обернуться для человека болезнями, потерями и семейными неприятностями, а клевета вернется к самому сплетнику и испортит его репутацию. Конфликт в день святого, прославившегося мудрым словом, считали дурным тоном: ссора, начавшаяся 26 ноября, по поверью, могла затянуться надолго. Златоуст прославился красноречием, поэтому брань в его день считалась особенно неуместной — старались следить за речью с утра до вечера. Недаром одна из примет дня называет его днем «осторожных речей». В некоторых местностях бытовали поверья о Зюзе — зимнем духе, олицетворении мороза, которого представляли суровым стариком с посохом. Люди опасались, что встреча с ним принесет болезни и несчастья, поэтому старались без необходимости не выходить на улицу после наступления темноты.
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Что еще нельзя делать на Ивана Златоуста: лгать, давать заведомо ложные обещания — обман сулит потерю доверия и затяжные конфликты; завидовать, желать другим зла — дурные намерения принесут несчастья самому человеку; начинать судебные споры и имущественные тяжбы — разбирательства затянутся и закончатся финансовыми потерями; без необходимости уходить далеко от дома поздним вечером — в темноте можно столкнуться с темными силами, олицетворяющими зимнюю стужу. Одалживать что-либо соседям не стоит: есть народное поверье, что вместе с одолженной вещью можно «отдать» достаток и удачу — не стоит давать в долг в этот день ни деньги, ни вещи. Заниматься сельхозработами тоже не рекомендовалось: считалось, что земля уже промерзла и посевные и огородные дела бесполезны — толку не будет. Это не суеверие, а практический совет: пришло время закончить.
Что подсказывала погода на день Иоанна Златоуста
На Ивана Златоуста крестьяне наблюдали за природой, осадками, ночным небом, поведением животных и птиц, чтобы понять, насколько суровой окажется зима, рано ли придет весна, будет ли следующий год урожайным.
- Ночью отчетливо виден Млечный Путь — к сильным и продолжительным морозам;
- Звезды ярко мерцают на небе — ожидается снежная и ветреная погода;
- Сильная метель — ночью ударит мороз;
- Снег падает крупными хлопьями — к смягчению холодов и возможной оттепели;
- Днем выпало много снега — к хорошему урожаю зерновых в следующем году;
- Зайцы бегут из леса к деревне — вскоре заметно похолодает;
- Вороны громко каркают — приближается оттепель;
- Золотистый цвет солнца на восходе и закате, а также светло-розовые краски звезд — к непогоде и ветру;
- Холодный день — зима будет суровой;
- Иней на деревьях — к урожайному году;
- Туман утром — к потеплению;
- Дождь в этот день — к хорошему урожаю трав и сена в следующем году;
- Шум леса — к ухудшению погоды.
Заговенье перед Рождественским постом
26 ноября 2026 года — четверг, рабочий день, Седмица 26-я по Пятидесятнице, заговенье на Рождественский (Филиппов) пост — последний день перед началом поста. В православных храмах совершают память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, а также вспоминают мучеников Антонина, Никифора, Германа и мученицу Манефу, пострадавших за веру в древности. Этот день — заговенье на Рождественский пост: последний день, когда по церковному уставу ещё разрешается скоромная пища перед сорокадневным постом.