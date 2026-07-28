28 июля 2026, 10:57

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Согласно народному календарю, 29 июля отмечается Финогеев день, или Финогеевы зажинки. Такое название появилось потому, что в это время на Руси начинали жатву ржи, а лето перешагивало через самую знойную пору. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и его десяти учеников, принявших смерть за веру в IV веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

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Традиции дня

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Народные запреты

Запрещалось ссориться, сквернословить и повышать голос. Особенно во время жатвы и праздничного застолья. Любой конфликт, по поверьям, мог «обидеть» Житного Дедушку и сделать поля бесплодными;

Особенно во время жатвы и праздничного застолья. Любой конфликт, по поверьям, мог «обидеть» Житного Дедушку и сделать поля бесплодными; Категорически запрещалось выбрасывать хлеб, даже крошки. Их следовало отдавать птице или скоту. Нарушение этого правила грозило потерей урожая в будущем;

Их следовало отдавать птице или скоту. Нарушение этого правила грозило потерей урожая в будущем; Нельзя было заниматься рукоделием (шитьём, прядением, ткачеством). Это, по поверьям, могло привести к тому, что поле зарастёт сорняками;

Это, по поверьям, могло привести к тому, что поле зарастёт сорняками; Нельзя брать в долг или давать взаймы, особенно хлеб, соль и деньги. Это могло привести к разорению семьи и финансовым проблемам;

Это могло привести к разорению семьи и финансовым проблемам; Запрещалось шуметь и кричать возле леса , чтобы не привлекать внимание нечистой силы, которые могли наслать болезни.

, чтобы не привлекать внимание нечистой силы, которые могли наслать болезни. Не стоило затевать ремонт. Домовой мог рассердиться на беспорядок, что могло привести к хаосу в доме, потере вещей, болезням у животных и страхам у детей.

Приметы

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