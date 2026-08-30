Флор и Лавр 31 августа: почему в этот день не запрягали лошадей, а найденная подкова сулила счастье, народные приметы и запреты
31 августа православные вспоминают мучеников Флора и Лавра, а в народном календаре этот день считался особенным праздником лошадей. Животных освобождали от работы и украшали лентами, а некоторые приметы обещали нашедшему подкову удачу на весь год. Подробнее о традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Флор и Лавр: братья-каменщики, бросившие вызов язычникам
Святые Флор и Лавр жили во II веке в римской провинции Иллирик на территории современных Балкан. Братья были искусными каменщиками и еще в юности приняли христианство, посвятив жизнь труду и проповеди веры в Иисуса Христа.
По поручению правителя Ликиона Флор и Лавр отправились в соседнюю область, чтобы построить языческий храм. Полученное за работу вознаграждение они отдавали нуждающимся, а среди местных жителей тайно проповедовали христианство.
Согласно преданию, во время строительства произошло чудо: осколок камня серьезно повредил глаз сына языческого жреца. Флор и Лавр молитвой исцелили юношу, после чего он и вся его семья приняли христианство.
Когда храм был построен, братья вместе с новообращенными христианами уничтожили языческих идолов, установили внутри святой крест и совершили молебен. За это Ликион приказал казнить участников событий: сподвижников Флора и Лавра сожгли, а самих братьев заживо засыпали землей в глубоком колодце.
По преданию, после гибели святых на месте их мученической кончины стали происходить чудеса. Позднее нетленные мощи Флора и Лавра были обретены и перенесены в Константинополь. После обретения мощей, согласно преданию, прекратился падеж скота.
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Именно с этим связывали особое почитание Флора и Лавра на Руси. Святых стали считать покровителями лошадей, молиться им о здоровье животных, а их иконы хранили не только в домах, но и в конюшнях.
31 августа лошадей не запрягали, не использовали для пахоты, перевозки грузов и верховой езды. Животным давали полноценный отдых, сытно кормили свежим сеном и овсом, чистили и купали в реках или озерах.
Гривы заплетали и украшали лентами. Затем лошадей отводили к обедне, где священник благословлял животных и окроплял святой водой. После этого их могли вывести на луг и дополнительно угостить овсом.
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Также существовал обычай поить лошадь водой, в которой находилась серебряная монета. После этого монету прятали под яслями или в стойле, рассчитывая таким образом защитить животное от падежа, болезней и сглаза.
Подкова 31 августа могла принести удачу на весь год
Праздник сопровождался специальной выпечкой. Хозяйки готовили хлеб, печенье и пироги в форме подковы или конского копыта, а конепасам и табунщикам полагался праздничный пирог.
В некоторых местах устраивали конные соревнования. При этом существовала примета: тот, кто найдет подкову 31 августа, будет удачлив и счастлив весь год.
Также считалось, что привлечь удачу может одежда светлых тонов.
Особое внимание уделяли полыни. Женщины собирали растение с корнем и раскладывали его веточки в доме, поскольку верили, что оно способно отгонять дурное, нечистую силу, зависть и злых людей. При этом толстый корень полыни считался предвестником богатого урожая хлеба в следующем году.
Почему после Флора и Лавра нельзя было сеять озимые
31 августа связывали не только с лошадьми, но и с окончанием летних сельскохозяйственных работ. Крестьяне стремились завершить посев озимых, поскольку дальнейшее промедление считалось опасным для будущего урожая.
В некоторых губерниях начинались и «помочи» — совместная помощь вдовам и обездоленным. Односельчане поддерживали семьи, где не было мужчин, помогая справиться с хозяйственными и полевыми работами.
Какие запреты старались не нарушать в день Флора и Лавра
- Главным запретом было использование лошадей для работы. Считалось, что тяжелый труд в этот день способен привести к болезни или гибели животного.
- Нельзя было также кричать на коней и грубо с ними обращаться — злые слова могли, по поверью, лишить животных защиты святых покровителей.
- Не рекомендовались ремонтные работы: существовало поверье, что 31 августа во время ремонта легко получить травму.
- От рыбалки также советовали отказаться, поскольку она могла обернуться проблемами со здоровьем и потерей накопленных денег.
- Запрещалось лениться, распространять сплетни и злословить.
- Считалось, что дурные слова способны вернуться к тому, кто их произносит.
- Женщинам не советовали проводить вечер вне дома — по приметам это могло привести к безденежью и болезням.
Как предки считывали погоду 31 августа
В последний день августа крестьяне внимательно наблюдали за природой и поведением животных. Погодные приметы связывали с небом, облаками, звездами и даже лошадьми.
- Прозрачный и свежий воздух, низкие облака или красная звезда на небе — к ненастью.
- Жаркая погода — к затяжным осенним дождям.
- Лошадь трясет головой — скоро пойдет дождь.
- Лошадь храпит — к ветреной и ненастной погоде.
- Лошадь фыркает и перебирает ногами — к плохой погоде.
- Низко плывущие облака — к продолжительным ливням.
- Толстые корни у полыни — следующий год будет урожайным.
- Погожий и ясный день — к скорому ненастью и дождливому сентябрю.