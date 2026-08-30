30 августа 2026, 09:05

Фото: iStock/Carlo Prearo

31 августа православные вспоминают мучеников Флора и Лавра, а в народном календаре этот день считался особенным праздником лошадей. Животных освобождали от работы и украшали лентами, а некоторые приметы обещали нашедшему подкову удачу на весь год. Подробнее о традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Флор и Лавр: братья-каменщики, бросившие вызов язычникам «Лошадиный праздник»: день, когда коней освобождали от работы Подкова 31 августа могла принести удачу на весь год Почему после Флора и Лавра нельзя было сеять озимые Какие запреты старались не нарушать в день Флора и Лавра Как предки считывали погоду 31 августа

Флор и Лавр: братья-каменщики, бросившие вызов язычникам

Фото: iStock/Nemyrivskyi Viacheslav

«Лошадиный праздник»: день, когда коней освобождали от работы

Врач предупредила об особенности хранения домашних закруток

Подкова 31 августа могла принести удачу на весь год

Фото: iStock/igorr1

Почему после Флора и Лавра нельзя было сеять озимые

Какие запреты старались не нарушать в день Флора и Лавра

Главным запретом было использование лошадей для работы. Считалось, что тяжелый труд в этот день способен привести к болезни или гибели животного.

Нельзя было также кричать на коней и грубо с ними обращаться — злые слова могли, по поверью, лишить животных защиты святых покровителей.

Не рекомендовались ремонтные работы: существовало поверье, что 31 августа во время ремонта легко получить травму.

От рыбалки также советовали отказаться, поскольку она могла обернуться проблемами со здоровьем и потерей накопленных денег.

Запрещалось лениться, распространять сплетни и злословить.

Считалось, что дурные слова способны вернуться к тому, кто их произносит.

Женщинам не советовали проводить вечер вне дома — по приметам это могло привести к безденежью и болезням.

Фото: iStock/arkadii kotkis

Как предки считывали погоду 31 августа