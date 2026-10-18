18 октября 2026, 09:35

Фото: Istock/ Nik53

Согласно народному календарю, 19 октября отмечается День Фомы Хлебника. Название праздника напрямую связано с крестьянским укладом: к этому времени подводили итоги хлебного года, проверяли закрома, подсчитывали запасы зерна и старались не тратить хлеб попусту — бережливость в этот день считалась залогом сытой зимы. Православная церковь в эту дату чтит память апостола Фомы, известного в христианской традиции как «Фома неверующий». О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь», ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: Istock/ tomonikon

Народные запреты

Категорически нельзя было лениться, бездельничать и спать до обеда. Считалось, что если проспишь Фому, то зима будет голодной и суровой, а удача отвернется на весь год;

Считалось, что если проспишь Фому, то зима будет голодной и суровой, а удача отвернется на весь год; Нельзя было оставлять стол пустым — это грозило нуждой. Чем богаче угощение на Фому, тем сытнее пройдет зима;

Чем богаче угощение на Фому, тем сытнее пройдет зима; Запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что вместе с ними из дома уходит достаток и благополучие, и семья может разориться;

Считалось, что вместе с ними из дома уходит достаток и благополучие, и семья может разориться; Не следовало хвалиться своим богатством или достатком перед незнакомыми людьми — по поверью, это могло привести к сглазу и внезапной бедности;

— по поверью, это могло привести к сглазу и внезапной бедности; Девушкам не рекомендовалось рассказывать о своих поклонниках и сердечных делах — считалось, что откровенность может разрушить зарождающееся чувство. Кроме того, в этот день старались не начинать новых крупных дел и не заключать важных сделок — они, по приметам, не приносили успеха;

— считалось, что откровенность может разрушить зарождающееся чувство. Кроме того, в этот день старались не начинать новых крупных дел и не заключать важных сделок — они, по приметам, не приносили успеха; И наконец, нельзя было работать на земле: копать, сеять, ломать ветви. Это могло, по поверьям, привести к неурожаю в следующем году.

Приметы

Фото: Istock/ Sergey Rylov