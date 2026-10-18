Фома Хлебник 19 октября: почему нельзя лениться, давать в долг и оставлять стол пустым, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 октября отмечается День Фомы Хлебника. Название праздника напрямую связано с крестьянским укладом: к этому времени подводили итоги хлебного года, проверяли закрома, подсчитывали запасы зерна и старались не тратить хлеб попусту — бережливость в этот день считалась залогом сытой зимы. Православная церковь в эту дату чтит память апостола Фомы, известного в христианской традиции как «Фома неверующий». О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПереплетение языческих и христианских традиций в народном празднике — обычное явление для русской деревни. До принятия христианства конец октября был временем подведения итогов сельскохозяйственного года: завершались последние работы в поле, хозяева оценивали, насколько удачно сложился урожай, и старались задобрить силы природы, чтобы следующий год был не хуже. Хлеб в славянской культуре был не просто продуктом — он был сакральным символом жизни, достатка и связи поколений. Отсюда и особое отношение к хлебу: его не выбрасывали, не ломали без нужды, а бережно хранили.
С приходом христианства на Русь эти бытовые смыслы обрели новую глубину благодаря почитанию апостола Фомы. Фома был одним из двенадцати ближайших учеников Христа. По преданию, он проповедовал в Палестине, Сирии и Индии, где его проповеди встречали и интерес, и сопротивление. Известная евангельская история о «неверующем» Фоме — это рассказ не о слабости, а о стремлении к истине: он не мог принять Воскресение на веру, пока не увидел и не прикоснулся к ранам Христа. В православной традиции это воспринимается как призыв не к сомнению, а к личной ответственности: вера должна быть осознанной, а не слепой.
В православной церкви память апостола Фомы отмечается дважды в год: 19 октября и в Фомино воскресенье (первое воскресенье после Пасхи, когда церковь вспоминает его уверение). В этот день по церковному православному календарю отмечают именины: Иван, Макар, Никанор и Фома.
Традиции дняДень Фомы Хлебника на Руси был днём расчёта, проверки и бережного отношения к плодам труда. С утра хозяева шли в амбары и кладовые, чтобы пересчитать запасы зерна, муки и круп. Считалось, что именно 19 октября можно «увидеть» всю зиму: если закрома полны, то и семья не будет знать нужды, а если запасы невелики, то придётся экономить и трудиться вдвойне. При этом пересчёт делали не в одиночку, а всей семьёй, чтобы каждый член рода понимал цену труда и хлеба. Если стол 19 октября будет богатым, то и зима пройдет сыто. Поэтому хозяйки доставали лучшее из погребов и устраивали застолье, угощая домочадцев и соседей.
Особое место занимал хлеб. Утром вся семья обязательно ела хлеб — это сулило процветание и достаток в доме. Существовал и трогательный обычай: хлебной горбушкой угощали тех, кто болел или был слаб здоровьем. Верили, что такой «фомин хлеб» прибавляет сил и помогает выздороветь.
Кроме того, в этот день было принято чинить дом. Мужики проверяли крышу, заделывали щели в окнах и дверях, утепляли жилище, чтобы холода не застали врасплох. Женщины занимались заготовками: квасили капусту, солили грибы, варили варенья и пастилу. Считалось, что именно на Фому всякая заготовка идет впрок и хранится особенно долго.
Был и необычный обычай для душевного спокойствия. Если человека мучили обиды или ссора с соседом, он открывал окно и «выговаривал» свою боль ветру. Слова уносило, и конфликт считался исчерпанным. День этот считался благоприятным для примирения. Люди шли мириться, прощали старые обиды и сами просили прощения. А еще в Фомин день принято было подавать милостыню и помогать нищим — не скупиться, чтобы и в будущем не столкнуться с нуждой.
Народные запретыФомин день, как и многие праздники народного календаря, имел свои строгие запреты. В основе их лежали и практические соображения, и древние поверья.
- Категорически нельзя было лениться, бездельничать и спать до обеда. Считалось, что если проспишь Фому, то зима будет голодной и суровой, а удача отвернется на весь год;
- Нельзя было оставлять стол пустым — это грозило нуждой. Чем богаче угощение на Фому, тем сытнее пройдет зима;
- Запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что вместе с ними из дома уходит достаток и благополучие, и семья может разориться;
- Не следовало хвалиться своим богатством или достатком перед незнакомыми людьми — по поверью, это могло привести к сглазу и внезапной бедности;
- Девушкам не рекомендовалось рассказывать о своих поклонниках и сердечных делах — считалось, что откровенность может разрушить зарождающееся чувство. Кроме того, в этот день старались не начинать новых крупных дел и не заключать важных сделок — они, по приметам, не приносили успеха;
- И наконец, нельзя было работать на земле: копать, сеять, ломать ветви. Это могло, по поверьям, привести к неурожаю в следующем году.
Приметы
- Если 19 октября выпал сухой снег — следующий год будет урожайным;
- Безветренная погода на Фому предвещает скорые заморозки;
- Дым из трубы стоит столбом — к теплой и солнечной погоде;
- Ярко-красный закат в 19 октября — к непогоде на следующий день;
- Если в этот день листья ещё не опали полностью — зима будет мягкой, но долгой.