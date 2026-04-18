Фомино воскресенье 19 апреля: почему нельзя рвать яблоневый цвет, носить черное и сидеть дома, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 апреля — день Евтихия Тихого да Ерёмы Пролётного. В 2026 году на это время выпадает православный праздник Красная горка (Антипасха). День включает в себя как церковное торжество, посвящённое апостолу Фоме, так и обычаи, связанные с почитанием святителя Евтихия и мученика Иеремия.
История праздникаЕщё в дохристианскую эпоху наши предки встречали весну на возвышенностях. Те холмы, что первыми освобождались от снега, именовали «красными» — в те времена это слово означало «красивые». Там водили хороводы, кликали перелётных птиц, разводили огни в честь набирающего мощь солнца. В народе верили: чем радостнее отпразднуешь пробуждение земли, тем обильнее будет урожай.
Когда на Русь пришло христианство, старинные ритуалы не ушли в прошлое. Они переплелись с новой верой. Так языческая Красная горка обернулась Антипасхой — первым воскресным днём после Светлого Христова Воскресения. С греческого «Антипасха» переводится как «вместо Пасхи». Тут нет противостояния, здесь лишь продолжение праздника, словно долгое эхо главного торжества, звучащее ещё восемь дней.
«Пока не увижу на Его руках следов от гвоздей, не вложу пальца в эти раны и не коснусь пронзённого ребра — не поверю». Эти слова апостола Фомы разлетелись повсему миру. За ними стоит не гордыня и не упрямство, а самое настоящее горе. Фомы не оказалось среди учеников в тот миг, когда воскресший Учитель впервые явился им. Вернувшись и услышав ликующие крики товарищей: «Мы видели Господа!», он просто не сумел принять эту весть. За что и получил прозвище Фома Неверующий.
Но спустя восемь дней Христос пришёл вновь. Он обратился прямо к нему: «Протяни сюда палец, взгляни на Мои руки; дай свою руку и приложи к Моему ребру. И не будь сомневающимся, но верующим». Фома упал на колени и выдохнул: «Господь мой и Бог мой!» Церковь не осуждает его колебания. Напротив — именно через это сомнение Фома обрёл несокрушимую веру. После Пятидесятницы апостол отправился проповедовать дальше всех своих братьев. Он прошёл с Благой вестью Палестину, Месопотамию, Парфию, Эфиопию и добрался до Индии. Там он основал христианские общины, живущие по сей день. Там же и принял мученическую кончину: по приказу царя Маздея его пронзили копьями.
Мученик Иеремия жил в III веке — в эпоху жестоких гонений на последователей Христа. За отказ принести жертву идолам его схватили и потребовали отречения. Иеремия не сломился. Тогда его подвергли страшным пыткам, а затем забросали камнями до смерти. К этому святому обращаются с молитвами о мужестве, стойкости в вере и защите от ложных обвинений.
Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, появился на свет около 512 года. Возглавив патриарший престол, он руководил Собором, осудившим ересь Нестория. Однако под закат дней император Юстиниан увлёкся ложным учением, утверждая, что тело Христово не ведало страданий. Евтихий смело обличил правителя. За правду его отправили в ссылку — на двенадцать долгих лет в монастырь. Там он врачевал больных и помогал неимущим. Когда святителя наконец вернули, жители Константинополя встречали его как победителя. В 582 году, в день Пасхи, Евтихий тяжело заболел и отошёл ко Господу — и это случилось именно в Фомино воскресенье. Святому молятся об избавлении от тяжёлых недугов и о даровании детей.
Традиции дня19 апреля — день, когда начинали цвести яблони. У славян это дерево считалось символом девичьей красоты и невинности. Наши предки в этот день кланялись деревьям, подпирали ветки, чтобы те выдержали тяжесть будущего урожая. Считалось: если не уважишь яблоню — засохнет или плодов не даст.
Незамужние девушки на Евтихия выходили к цветущей яблоне. Если цветок упадёт на голову — быть свадьбе в этом году. Если на плечо — жених будет из другой деревни. Если мимо — ещё год сидеть в девках.
Если к 19 апреля на повислой берёзе появлялись серёжки, их собирали для лекарственных сборов. Отвар из них помогал при кашле и бронхите.
В этот день обычно стихал ветер, и рыбаки выходили на промысел, веря, что лучше всего ловится окунь.
На Красную горку молодёжь собиралась на пригорках, водила хороводы, пела веснянки. Парни приглядывали невест. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет долгим и счастливым. На Красную горку традиционно играли много свадеб.
Народные запретыПредки верили: нарушишь запрет — накликаешь беду на целый год.
- Нельзя рубить яблони и берёзы. Наносить увечья этим деревьям считалось смертным грехом. Можно было «поранить» свою судьбу или навлечь болезнь на семью;
- Нельзя срывать цветы с яблони. Девушка, сорвавшая цветок, рисковала остаться без жениха. Яблоневый цвет — символ невинности, его нельзя тревожить;
- Нельзя надевать тёмную одежду. Чёрный, тёмно-синий, зелёный цвета — цвета траура. В день весеннего торжества они отталкивают удачу и радость;
- Сидеть дома на Красную горку считалось дурной приметой — верили, что это может привести к одиночеству или несчастливому браку;
- Нельзя пересчитывать деньги и давать в долг. Пересчитаешь мелочь — «выплачешь» свои слёзы. Дашь в долг — отдашь достаток из дома;
- Нельзя ссориться и ругаться. Красная горка — день любви и примирения. Громкий крик может спугнуть весну и счастье;
- Нельзя отказывать в милостыне. В этот день особенно важно поделиться с нуждающимися — хлебом, деньгами, добрым словом. Откажешь — сам останешься без помощи в трудный час.
Приметы
- Если на Евтихия безветренно и солнечно — урожай яровых будет богатым;
- Если ветер 19 апреля — будет скудный урожай зерна;
- Густой утренний туман — до конца апреля простоит сухая и ясная погода;
- Паук сидит в углу, завернувшись в паутину — к ночным заморозкам;
- Утки строят гнёзда близко к воде — лето будет засушливым.