Достижения.рф

Немцы взбунтовались против высоких цен на бензин

Bild: в Германии автовладельцы организовали протест из-за высоких цен на бензин
Фото: iStock/Yoshiharu Takei

Жители Германии устроили акцию протеста против растущих цен на топливо. Автоколонна, стартовавшая под Вольфсбургом с 25 автомобилей, по ходу движения выросла до 82 машин, передает Bild.



Демонстрацию сопровождали сотрудники полиции на патрульных автомобилях и мотоциклах. Колонна двигалась со скоростью 50 км/ч, проследовав через несколько федеральных земель. В Берлин участники прибыли около 20:30 по местному времени. Аналогичная акция прошла и в Лейпциге, где собралось более 90 машин.

Ситуация с топливом в Германии остается напряженной. Стоимость горючего достигла почти €2,5 за литр, установив новый антирекорд. Все это происходит на фоне действующего предписания властей, согласно которому владельцы АЗС вправе корректировать цены на бензин только один раз в сутки — строго в 12:00.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0