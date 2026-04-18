Немцы взбунтовались против высоких цен на бензин
Жители Германии устроили акцию протеста против растущих цен на топливо. Автоколонна, стартовавшая под Вольфсбургом с 25 автомобилей, по ходу движения выросла до 82 машин, передает Bild.
Демонстрацию сопровождали сотрудники полиции на патрульных автомобилях и мотоциклах. Колонна двигалась со скоростью 50 км/ч, проследовав через несколько федеральных земель. В Берлин участники прибыли около 20:30 по местному времени. Аналогичная акция прошла и в Лейпциге, где собралось более 90 машин.
Ситуация с топливом в Германии остается напряженной. Стоимость горючего достигла почти €2,5 за литр, установив новый антирекорд. Все это происходит на фоне действующего предписания властей, согласно которому владельцы АЗС вправе корректировать цены на бензин только один раз в сутки — строго в 12:00.
