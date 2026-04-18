В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, в настоящее время авиагавани не отправляют и не принимают рейсы. Такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов. Срок их действия не называется.
«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов) и Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства.