В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

18 апреля 2026, 08:25

В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

Фото: iStock/XavierMarchant

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.





По его словам, в настоящее время авиагавани не отправляют и не принимают рейсы. Такие меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов. Срок их действия не называется.

«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов) и Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства.