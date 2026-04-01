Фотинья Колодезница 2 апреля: как привлечь здоровье, сохранить молодость и достаток, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 2 апреля отмечается Фотинья Колодезница. Такое название праздник получил в честь святой мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, чья жизнь была тесно связана с водой. Та самая женщина, которой Иисус Христос у колодца Иакова сказал: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек». О приметах, традициях и запретах — в материале «Радио-1».
История праздникаДень 2 апреля — удивительный пример того, как евангельское событие и древние славянские верования слились в едином народном почитании. Ещё задолго до крещения Руси наши предки относились к колодцам с особым трепетом. Источники воды считались не просто жизненно важными объектами — им приписывали мистическую силу, связывая с миром духов и предков. Вода была границей между мирами, местом, где можно было получить исцеление или совет.
С приходом христианства это почитание обрело новый смысл. Центральной фигурой праздника стала святая Фотина — та самая самарянка, с которой Спаситель беседовал у колодца Иакова близ города Сихарь. Услышав от Иисуса, что Он — Мессия, женщина оставила свой водонос и пошла возвещать благую весть в город. Многие самаряне тогда уверовали во Христа благодаря её свидетельству.
Житие святой Фотины повествует о её подвиге спустя три десятилетия после Вознесения Господня. В годы жестоких гонений императора Нерона (54–68 гг.) святая жила в Карфагене вместе с младшим сыном Иосией, проповедуя Евангелие. Её старший сын Виктор (наречённый впоследствии Фотином) служил военачальником в городе Атталии.
Когда градоначальник Севастиан предложил Виктору тайно исповедовать веру, чтобы избежать преследований, тот ответил решительным отказом. И тут свершилось чудо: Севастиан внезапно ослеп и онемел. Лишь через три дня он прозрел и обрёл дар речи, воскликнув: «Только вера христиан истинна!» После крещения Севастиан исцелился окончательно. Слухи об этом чуде дошли до Нерона. Святая Фотина, получив извещение от Господа о грядущих страданиях, добровольно отправилась в Рим вместе с сыновьями и сёстрами. Мучеников подвергали жесточайшим пыткам, но Господь укреплял исповедников.
Конец земного пути святой Фотины был связан с колодцем — так же, как и её первая встреча со Христом. По приказу императора с неё содрали кожу и бросили в колодец. Через двадцать дней Нерон снова призвал мученицу, надеясь сломить её волю. Но святая плюнула императору в лицо и сказала: «Нечестивейший слепец! Неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от Владыки моего Христа?» После этих слов её вновь бросили в колодец, где она и предала дух Господу.
Мощи святой Фотины и пострадавших с нею мучеников обретены в Риме. В православной традиции ей молятся об исцелении от лихорадки и других болезней, о духовном прозрении и укреплении веры.
Традиции дняНа Руси к Фотинье Колодезнице готовились заранее. В этот день с раннего утра хозяйки отправлялись к колодцам и родникам. Вода, взятая 2 апреля, считалась особой. Верили: в праздник Фотины она обретает чудодейственную силу, как та живая вода, о которой говорил Спаситель.
Первым делом ею умывались. Девушки и женщины надеялись сохранить молодость и красоту, больные — излечиться от недугов. Особенно почитали святую как целительницу от лихорадки — весенней напасти, которая выкашивала целые семьи. При первых признаках болезни писали молитву на бумажке, завязывали в тряпицу и носили на шее три или девять дней. Затем записку сжигали на свече, а пепел съедали.
Водой окропляли дом, чтобы прогнать болезни, и хозяйственные постройки. Кропили землю на полях и грядках, люди верили, что это убережёт посевы от вредителей и подарит щедрый урожай. Также крестьяне закапывали в землю в этот день три пятака на привлечение богатства.
В некоторых губерниях был обычай обязательно набрать свежей воды для приготовления пищи. Воду, набранную накануне, не использовали — считалось, что она потеряла свою силу. Колодцы в этот день особенно оберегали: хозяева не подпускали к ним чужих, опасаясь дурного глаза и порчи.
Вторая важнейшая традиция Фотиньи Колодезницы — почитание льна. Утром из сундуков доставали лучшие льняные рубахи, скатерти, рушники. Всё это богатство развешивали на заборах, воротах, калитках и даже на ветвях берёз. Крестьяне верили: если лён увидит весеннее солнце, то уродится на славу.
Незамужние девушки выходили с длинными льняными полотенцами и водили хороводы. Считалось, что этот обряд приближает встречу с суженым. Рушники на Руси были не просто тканью — они хранили родовую память, оберегали невесту. Вынести их на всеобщее обозрение в особый день — значит заручиться поддержкой святых в поиске жениха.
Народные запретыПредки знали если нарушишь запреты на Фотинью — накличешь беду. Вот чего нельзя было делать 2 апреля:
- Ругаться и ссориться у колодца. Вода слышит всё. Сквернословие и скандалы рядом с источником могли, по поверьям, испортить воду на весь год. Такой колодец мог пересохнуть или стать «мёртвым».
- Бросать в колодец что-либо. Ни мусора, ни посторонних предметов. Это считалось тяжким грехом против воды и святой, пострадавшей в колодце.
- Считать деньги. Пересчитывать монеты и купюры — к пустому кошельку. Деньги, по поверью, обидятся и уйдут из дома.
- Делиться планами и мечтами. Расскажешь о задуманном — не сбудется. Заветные желания держали в тайне.
- Резать кур. Считалось, что съеденное 2 апреля куриное мясо принесёт болезни желудка. Курицу не рубили и не готовили из неё блюд.
- Великий пост также накладывал ограничения в еде. Верующие воздерживались от скоромной пищи, мяса, молока, яиц. А вот отказать в еде путнику или нищему строго запрещалось — милостыня в этот день возвращалась сторицей.
Приметы
- Если на Фотинью идёт дождь — летом будет богатый урожай грибов.
- Тёплый день с резким похолоданием к вечеру — к устойчивой хорошей погоде в ближайшие дни.
- Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет холодным.
- Кошки спят, свернувшись в клубок, — жди похолодания.
- Собаки воют на луну — к сильному ветру.
- Лёд на реках уносится быстро — к урожайному году.