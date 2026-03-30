«Синька — зло»: В Госдуме призвали проверять покупателей алкоголя на трезвость

30 марта 2026, 17:36

Депутат Милонов призвал ввести тест на трезвость при покупке спиртного

Сотрудники магазинов и баров в Таиланде получат право тестировать покупателей на трезвость при покупке алкоголя. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал внедрение этих мер и в России.





В беседе с «Газетой.Ru» политик назвал тайскую инициативу абсолютно правильной идеей. Он объяснил свою позицию не административными ограничениями, а человеколюбием.

«Если он еле на ногах стоит, а мы ему ещё алкоголь продадим, он помрёт, на улице заснёт, его ограбят, изобьют или просто от передозировки алкоголя кони двинет. А так мы, в общем, человека защищаем, потому что человек в состоянии крайнего опьянения за себя уже не отвечает. Это не он говорит, это алкогольный бес в нём говорит. Поэтому хорошая идея. Вообще русский — значит трезвый. Новый год без алкоголя — в этом радость, сила воли. И вообще, синька — зло», — заявил Милонов.