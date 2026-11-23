Фёдор Мороз 24 ноября: как привлечь удачу в дом, сохранить достаток и пережить зиму без болезней, народные приметы
Согласно народному календарю, 24 ноября отмечается Фёдоров день, или «Фёдор Мороз». Такое название появилось потому, что к этому времени земля окончательно замерзала, а морозы крепчали с каждым днём. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Феодора Студита — византийского монаха и исповедника иконопочитания. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании день 24 ноября соединил древние славянские наблюдения за природой с церковным почитанием святого, чья жизнь стала символом стойкости духа. На Руси говорили: «Фёдор Студит землю студит».
Преподобный Феодор родился в 758 году в Константинополе в благочестивой и знатной семье. Получив блестящее образование, он рано избрал путь иночества. Вместе с дядей, преподобным Платоном, он подвизался в обители Сакудион, где позже стал настоятелем. Но главным делом его жизни стала защита православной веры от иконоборческой ереси, охватившей Византию в VIII–IX веках.
В 798 году императрица Ирина передала ему запустевший Студийский монастырь в Константинополе. Благодаря строгому общежительному уставу, который составил Феодор, обитель вскоре собрала под своими сводами до тысячи иноков. Этот устав, названный Студийским, впоследствии был принят преподобным Феодосием Печерским в Киево-Печерском монастыре и распространился по всем русским обителям.
За обличение императора Льва V Армянина, вновь поднявшего иконоборчество, святой претерпел жестокие гонения. Его били, морили голодом в смрадных темницах Метопы и Бонита, но он оставался непреклонен. Скончался преподобный в 826 году в изгнании, в городе Херсонесе Вифинском, со словами псалма на устах.
В этот день православные христиане молятся святому Феодору об исцелении от болезней груди и болей в желудке, а также просят защиты от пожаров и нападения диких зверей. Именины 24 ноября отмечают люди с именами Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Фёдор, Яков, Стефания.
Традиции дняКо дню Фёдора зима уже устанавливалась. На севере страны выпал устойчивый снежный покров, после чего местные жители начали готовить сани к зиме. Они тщательно смазывали полозья и обрабатывали их, чтобы сохранить работоспособность до весны. В южных регионах к этому времени заканчивали все сельскохозяйственные работы, считалось, что если не завершить всё осенью, то весной это принесёт лишние хлопоты.
В этот день существовал обычай выходить на дорогу и кланяться на все четыре стороны, прося у матушки-зимы милости и мягкой погоды. Считалось, что Фёдор Мороз с этого дня начинает «студить землю», сковывая реки и озёра льдом, и важно было задобрить стихию, чтобы она не была слишком суровой.
В студёный день крестьяне старались не выходить из дома без нужды и грелись у печи: женщины садились за прялку, старики рассказывали были и сказки, а к вечеру собирались всем семейством за посиделками. На стол подавали горячие щи с капустой — по поверью, кто съест их на Фёдора, у того зима выйдет кроткой и тёплой. К щам заваривали чай из сушёных ягод — малины, рябины, чернильной заварки — для крепости тела и ясной головы.
В доме в этот день обязательно топили печь так, чтобы огонь горел ровно и жарко — это сулило достаток и тепло на всю зиму.
Народные запретыСтрогие правила касались и повседневных дел.
- Категорически нельзя было 24 ноября ссориться и сквернословить в доме — считалось, что бранное слово в этот день притягивает в избу холод и нужду, а мир в семье может разрушиться на весь год;
- Не разрешалось давать в долг деньги, хлеб или соль: по поверьям, отданное на Фёдора уносило из дома достаток и удачу, и вернуть его было невозможно;
- Нельзя было оставлять на ночь немытую посуду — «нечисть поест из твоей чашки, и весь год будешь голодать»;
- Запрещалось выбрасывать остатки еды со стола: их следовало отдать домашней птице или скотине, чтобы добро не уходило из дома;
- Не следовало в этот день стричь волосы и ногти — это могло «укоротить» жизненную силу и навлечь болезни;
- Также избегали любых дальних поездок без крайней нужды — дорога могла быть опасной из-за гололёда и внезапных метелей;
- Нельзя было объедаться: чревоугодие в морозы предвещало зимние хвори, а уныние — «застывшую» тоску надолго.
Приметы
- Если на Фёдора выпал снег — зима будет долгой и снежной, а весна придёт поздно;
- Если 24 ноября стоит тёплая погода — зима будет мягкой, но с частыми оттепелями;
- Если ночью на небе ярко горят звёзды — жди лютых морозов в декабре;
- Если дует сильный ветер — зима будет вьюжной и с метелями;
- Если на деревьях ещё остались листья — следующий год будет урожайным на хлеб;
- Если в этот день идёт мокрый снег — лето будет дождливым.