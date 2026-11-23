23 ноября 2026, 09:48

Фото: Istock/ nadiasphoto

Согласно народному календарю, 24 ноября отмечается Фёдоров день, или «Фёдор Мороз». Такое название появилось потому, что к этому времени земля окончательно замерзала, а морозы крепчали с каждым днём. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Феодора Студита — византийского монаха и исповедника иконопочитания. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Max Zolotukhin

Традиции дня

Фото: Istock/ Nataly Hanin

Народные запреты

Категорически нельзя было 24 ноября ссориться и сквернословить в доме — считалось, что бранное слово в этот день притягивает в избу холод и нужду, а мир в семье может разрушиться на весь год;

— считалось, что бранное слово в этот день притягивает в избу холод и нужду, а мир в семье может разрушиться на весь год; Не разрешалось давать в долг деньги, хлеб или соль: по поверьям, отданное на Фёдора уносило из дома достаток и удачу, и вернуть его было невозможно;

по поверьям, отданное на Фёдора уносило из дома достаток и удачу, и вернуть его было невозможно; Нельзя было оставлять на ночь немытую посуду — «нечисть поест из твоей чашки, и весь год будешь голодать»;

— «нечисть поест из твоей чашки, и весь год будешь голодать»; Запрещалось выбрасывать остатки еды со стола: их следовало отдать домашней птице или скотине, чтобы добро не уходило из дома;

их следовало отдать домашней птице или скотине, чтобы добро не уходило из дома; Не следовало в этот день стричь волосы и ногти — это могло «укоротить» жизненную силу и навлечь болезни;

— это могло «укоротить» жизненную силу и навлечь болезни; Также избегали любых дальних поездок без крайней нужды — дорога могла быть опасной из-за гололёда и внезапных метелей;

— дорога могла быть опасной из-за гололёда и внезапных метелей; Нельзя было объедаться: чревоугодие в морозы предвещало зимние хвори, а уныние — «застывшую» тоску надолго.

Приметы

Фото: Istock/ Aleksandr_Gromov