Фёдор Житник 29 мая: почему нельзя ссориться, примерять чужие кольца и заплетать волосы в косы, народные приметы
Согласно народному календарю, 29 мая отмечается Фёдор Житник. Такое название праздник получил потому, что на Руси житом называли все злаковые культуры, а этот день считался крайним сроком для их посева. Православная церковь в это время чтит память преподобного Феодора Освященного. О приметах, традициях и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника29 мая — живой пример сплетения древних славянских верований с православной традицией. Для русского крестьянина окончание сева было важным событием, и церковный день памяти святого естественным образом соединился с земледельческим календарём.
Небесный покровитель дня — преподобный Феодор Освященный. Он родился в IV веке в Египте, в богатой и знатной христианской семье. Уже в 12 лет отрок проявил твёрдость духа. В праздник Богоявления он отказался от роскошной трапезы, заявив, что не хочет «тленной пищи» и боится утратить небесные блага. В 14 лет Феодор тайно покинул отчий дом и ушёл в монастырь. Он стал учеником и ближайшим последователем великого Пахомия, основателя общежительного монашества.
Феодора назвали «Освященным» за то, что в своей обители он первым из иноков принял сан священника. После смерти учителя возглавил все фиваидские монастыри. Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений. Скончался преподобный в 368 году в Египте и был погребён рядом со своим наставником.
Православные христиане молятся Феодору Освященному об исцелении недугов, защите от печали и укреплении веры. Особенно часто обращаются к нему при головных болях — сам святой страдал этим недугом в юности. Земледельцы же просят его о защите урожая от стихийных бедствий.
Традиции дняНа Фёдора Житника крестьяне начинали день с посещения церкви. Затем спешили в поле — предстояло завершить главное: последний посев яровых. «У Житника забота — ячменное поле заборонить», — наставляли старики. Тот, кто не успевал к этому сроку, рисковал остаться без урожая.
Вернувшись с полей, хозяйки принимались за кашу. Обязательно готовили гречневую, пшённую, ячменную или манную кашу. Чем сытнее семья поест, тем благополучнее будет год. Ложку каши оставляли за печкой для Домового. А недоеденные остатки не выбрасывали, а отдавали птице или скотине. Супы же 29 мая не варили и ложками старались не пользоваться, чтобы не привлечь в дом неприятности.
Фёдор Житник открывал свадебный сезон. Девушки начинали готовиться к замужеству: шили наряды, вышивали рушники. Считалось, что помолвка или свадьба в этот день сулят браку особую крепость.
С утра было принято умываться росой. Наши предки верили, что она на Фёдора исцеляет и дарит красоту. После отправлялись в лес за лекарственными травами: собранные 29 мая растения обладали особой целебной силой. Цветущую рябину тоже не обходили стороной — из неё готовили отвары и настои.
Народные запретыДень считался неспокойным. Крестьяне помнили: «На Фёдора сиди да гляди в оба». Чтобы не накликать беду, предки соблюдали строгие правила.
- Не оставляли еду недоеденной. Остатки отдавали животным, иначе год выдастся голодным;
- Не планировали важных дел. Планы обязательно сорвутся, и впустую будет потрачено время;
- Не ссорились и не сквернословили. Иначе конфликты не прекратятся до следующей весны;
- Не надевали красную одежду. Особенно незамужним девушкам — красный цвет мог отпугнуть женихов и навлечь долгое одночество;
- Не заплетали косы. Считалось, что это тоже мешает замужеству;
- Не примеряли чужие обручальные кольца. Иначе в семейной жизни воцарятся ложь и недоверие.
Приметы
- Рябина обильно цветёт — к дождливой осени;
- Гром гремит — к хорошему урожаю зерна;
- Листья кувшинки появились на прудах — заморозков больше не будет;
- Черёмуха отцвела — холода окончательно отступили;
- Облака быстро плывут в одну сторону с тучами — к ясной и сухой погоде;
- Большая красная луна ночью — к сильному ветру.