Галактионов день 18 ноября: Как защититься от нечисти и привлечь благополучие в семью, народные приметы и запреты
В народном календаре 18 ноября отмечается Галактионов день или, как его еще называли, День Млечности. Такое название связано с тем, что с этого дня в большинстве областей землю начинал укрывать белый снег. Православные христиане в это время вспоминали мучеников Галактиона и Епистимии. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаГалактионов день знаменует собой окончательное вступление зимы в свои права. Короткий световой день и длинные ночи накладывали на это время особый отпечаток: люди старались завершить все внешние работы и перейти к зимнему образу жизни, посвящая время дому, семье и рукоделию. День считался временем разгула нечистой силы, что породило множество защитных обрядов и запретов.
Церковный праздник, приходящийся на эту дату, посвящен святым мученикам Галактиону и Епистимии. Их житие, относящееся к III веку, представляет собой историю веры, любви и духовной стойкости. Галактион, знатный юноша из города Емесы. Его родители долго не могли иметь детей, но после принятия христианства на свет появился Галактион.
Повзрослевшего юношу отец обручил его с девушкой по имени Епистимия. Галактион не стал противиться воле родителя, но и с женитьбой не торопился. Узнав об этом, Епистимия отреклась от многобожия и приняла христианство, а крестил её сам Галактион. Обрученные оба избрали путь служения Богу, после чего раздали имущество бедным и удалились в раздельные монастыри на горе Публион, где провели годы в молитве и аскезе.
Во время гонений при императоре Валериане на них донесли. Воины схватили обоих. Галактиона после жестоких пыток обезглавили. Епистимию, видя ее молодость и красоту, пытались склонить к отречению и браку с одним из знатных воинов. Проявив невероятную твердость духа, она отказалась и добровольно последовала за своим мужем, приняв мученическую смерть через усечение мечом.
Традиции дняГлавные традиции дня были направлены на защиту от злых сил и поддержание семейного очага. На утренней службе было принято молиться святым Галактиону и Епистимии об укреплении семьи, о благополучии супругов и о вразумлении детей. Мучеников также просили даровать силу духа в преодолении жизненных трудностей и искушений.
В народе считалось, что в этот день нечистая сила особенно активна. Чтобы оградить дом от зла, люди проводили специальные обряды. Например, брали веретено или прялку и начинали «навивать» вокруг дома невидимую защитную нить, мысленно ограждая жилище от бед.
Люди старались провести день в кругу семьи, заниматься домашними хлопотами, утеплять жилище к предстоящим морозам. Женщины тщательно убирали дом, очищая каждый уголок, чтобы в семье и жизни царили порядок и спокойствие.
Длинные вечера располагали к посиделкам. Девушки занимались рукоделием — пряли, вышивали. Считалось, что любая работа с нитями в этот день обладает особой силой, «связывает» добро в доме. Также было принято гадать на будущего жениха.
Народные запретыС Галактионовым днем было связано несколько строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- 18 ноября наши предки старались не выходить из дома без особой нужды. Считалось, что тот, кто покинет дом вечером, может стать легкой добычей для нечисти или навлечь на себя болезни.
- Особенно строгим был запрет на одалживание чего-либо из дома: денег, продуктов или вещей. Люди верили, что вместе с этим можно отдать из семьи благополучие и удачу.
- Нельзя было оставлять на ночь неубранными веретена, прялки и мотки пряжи, чтобы нечистая сила не воспользовалась ими и не «спутала» жизнь домочадцев.
- Конфликты и бранные слова в этот день, по приметам, лишали дом защиты и привлекали злые силы.
Приметы
- Снег лежит на мерзлой земле — следующий год будет урожайным.
- Воробьи дружно расчирикались — жди оттепели в ближайшие дни.
- Деревья покрыты инеем — зима будет снежной и морозной.
- Звёзды сильно мерцают на ночном небе — к скорым метелям и стуже.
- Ветер дует с севера — ожидай сильных морозов зимой.