Фото: istockphoto/ Ganna STRYZHEKIN

В народном календаре 18 ноября отмечается Галактионов день или, как его еще называли, День Млечности. Такое название связано с тем, что с этого дня в большинстве областей землю начинал укрывать белый снег. Православные христиане в это время вспоминали мучеников Галактиона и Епистимии. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Фото: istockphoto/ Natalia Naberezhnaia



Традиции дня

Фото: istockphoto/ Jurgute



Народные запреты

Фото: istockphoto/ klevo



18 ноября наши предки старались не выходить из дома без особой нужды. Считалось, что тот, кто покинет дом вечером, может стать легкой добычей для нечисти или навлечь на себя болезни.

Особенно строгим был запрет на одалживание чего-либо из дома: денег, продуктов или вещей. Люди верили, что вместе с этим можно отдать из семьи благополучие и удачу.

Нельзя было оставлять на ночь неубранными веретена, прялки и мотки пряжи, чтобы нечистая сила не воспользовалась ими и не «спутала» жизнь домочадцев.

Конфликты и бранные слова в этот день, по приметам, лишали дом защиты и привлекали злые силы.

Приметы