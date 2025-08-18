Цифровой психолог объяснила, почему Анна и Ольга Бузовы не могут стать мамами
Психолог Ганеева: Анна и Ольга Бузовы могут иметь детей, нужно снять блок
За помощью к цифровому психологу Вере Ганеевой обращались некоторые представители шоу-бизнеса, среди которых – Анна Бузова, сестра ведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом рассказала сама Ганеева в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».
Запрос Анны — стать мамой. Ранее ходили слухи о том, что Анна не может забеременеть из-за условий, которые были установлены в семье: мол, у Ольги не получается в личной жизни, и Анне пока не стоит думать о радостях материнства. Вера Ганеева опровергла все эти домыслы.
«Существуют родовые программы, например, когда на фамилии заканчивается продолжение рода. Это всё трансформируется, меняется, и этот вопрос можно решить», — пояснила цифровой психолог.Сёстры могли и неосознанно притянуть к себе карму, связанную с деторождением. Так, Ольга Бузова, будучи ещё в браке с Тарасовым, принимала противозачаточные средства, хотя на публике говорила, что хочет детей. Об этом нам известно со слов бывшего супруга звезды.
«Если мы говорим про противозачаточные таблетки, то это тоже вроде блока. Блок, который нужно размотать», — отметила Ганеева.Ранее Ольга Бузова сообщила, что поймала букет невесты во время посещения кафе. В своём блоге ведущая заявила, что согласно примете, девушка, которая поймает свадебный букет, следующей выйдет замуж.