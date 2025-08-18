Цифровой психолог объяснила, почему Анна и Ольга Бузовы не могут стать мамами

18 августа 2025, 16:32

Психолог Ганеева: Анна и Ольга Бузовы могут иметь детей, нужно снять блок

Анна Бузова (Фото: Telegram, @annabuzova1)

За помощью к цифровому психологу Вере Ганеевой обращались некоторые представители шоу-бизнеса, среди которых – Анна Бузова, сестра ведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом рассказала сама Ганеева в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».





Запрос Анны — стать мамой. Ранее ходили слухи о том, что Анна не может забеременеть из-за условий, которые были установлены в семье: мол, у Ольги не получается в личной жизни, и Анне пока не стоит думать о радостях материнства. Вера Ганеева опровергла все эти домыслы.

«Существуют родовые программы, например, когда на фамилии заканчивается продолжение рода. Это всё трансформируется, меняется, и этот вопрос можно решить», — пояснила цифровой психолог.

«Если мы говорим про противозачаточные таблетки, то это тоже вроде блока. Блок, который нужно размотать», — отметила Ганеева.