Гавриил Благовест 8 апреля: пять строжайших запретов, чтобы муж не ушел к другой и в дом не пришла нужда, народные приметы
Согласно народному календарю, 8 апреля отмечается Гавриил Благовест, или Гавриил — «выверни оглобли». Такое название появилось потому, что на следующий день после Благовещения крестьяне замечали: снег активно тает, дороги портятся, и пришла пора выворачивать оглобли из саней, готовя телегу. Православная церковь в это время чтит Собор Архангела Гавриила — вестника тайн Божиих, принесшего Деве Марии радостную весть о рождении Спасителя. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВосьмое апреля на Руси было днем, сотканным из противоречий. С одной стороны, земля просыпалась окончательно. Люди провожали зиму не шумными гуляньями, а хозяйственными работами.
С другой стороны — это глубокий христианский праздник. Гавриил входит в число семи архангелов, предстоящих престолу Божию, и его миссия — раскрывать пророчества и божественные замыслы. В Ветхом Завете он толкует видения пророка Даниила о будущем Мессии, а в Новом — является Иосифу во сне и мироносицам у гроба Господа. В православии его изображают с ветвью, зеркалом или свитком как символом благовестия.
Праздник Собора Архангела Гавриила возник в Византии, с упоминаниями в константинопольских рукописях IX века. Традиционно отмечается 8 апреля (на следующий день после Благовещения) и 26 июля (в память об освящении храма в Константинополе в XVII веке). На Руси эти даты вошли в церковный календарь с давних пор, с особым почитанием в Назарете и Константинополе, где строили храмы в его честь.
Архангел Гавриил почитается во всех христианских конфессиях. В иудаизме он упоминается в Книге Даниила как вестник, а в исламе известен как Джибрил — передатчик Корана пророку Мухаммеду. Православные христиане молятся Архангелу Гавриилу о покаянии, укреплении веры, защите от искушений и отпущении грехов. Кроме того, к нему часто обращаются за помощью в пророческих делах или семейных заботах.
Традиции дняЖизнь крестьянина 8 апреля подчинялась строгому ритму. Солнце вставало рано — работы было невпроворот.
«В день Гавриила выверни оглобли из саней», — говорили в давние времена. Главной мужской работой был осмотр телеги. Если восход солнца был ясным и белесым, снег вот-вот сойдет. Мужики доставали колёса, смазывали оси и убирали сани в сарай до следующей зимы.
Женщины спешили закончить прядение. Считалось, что после Гавриила прясть грешно: «Весенний день год кормит, а нитка коротка». Веретено, начатое 8 апреля, давало неровную нить. Вещь из такого материала быстро рвалась. Прялку ставили в угол до осенних Покровов.
Наши предки верили, что Архангел спускается на землю 8 апреля и исполняет искренние просьбы людей. Чтобы попросить о сокровенном, нужно было встать на заре, надеть нательный крест, выйти на крыльцо и, глядя на восток, трижды прочитать молитву и от чистого сердца произнести свою просьбу.
Кроме того, 8 апреля начинали сажать рассаду томатов, капусты и бахчевых. Природа давала добро: если черемуха распустила лист, то пора сажать ранний картофель, а зацвела верба — выставляй ульи на пасеку.
Накануне тяжелых полевых работ вся семья топила баню. Считалось, что горячий пар смывает зимнюю хворь и придает сил для весенней страды.
Народные запретыВ день Гавриила Благовеста наши предки соблюдали строгие табу, чтобы не навлечь на дом беду.
- Не давай в долг муку, соль и сахар: это самый строгий запрет дня. Если отдать соседке эти продукты, муж начнет чаще ходить к другой женщине, что может привести к разлуке и измене;
- Не носи старую одежду: чтобы не заболеть лихорадкой или «сухотой», нужно было надеть хотя бы что-то новое (рубаху или пояс). Ветхие вещи притягивает немощи;
- Не распускай волосы: чтобы муж (или будущий жених) не был «гулящим» и часто не уезжал из дому, незамужним и молодым женам предписывалось прятать волосы под платок;
- Не выкидывай крошки: остатки еды нельзя было бросать в мусор. Их отдавали птицам или скотине. Тот, кто выбросит хлеб в этот день, сам будет знать голод и нужду;
- Не начинай новых дел: считалось, что любое важное начинание 8 апреля провалится. Даже рожденные в этот день, по поверьям, будут иметь «изъян» или непростую, тяжелую судьбу. «Изъян» — не обязательно физический недостаток, но какая‑то особенность, выделяющая человека (странности характера, необычные способности,или сконность к мистике.
Приметы
- Если утром случился заморозок — весна будет холодной и затяжной, а лето не порадует теплом.
- Снег на крышах еще не сошел — он пролежит еще целый месяц, до первых майских дней.
- Какая погода на Гавриила — такой она будет и 8 октября (на Сергия Капустника).
- Ясный, белый восход солнца — к полному исчезновению снега и сухому лету.
- Если вечером звезды яркие и кажутся крупными — с той стороны, где они ярче, утром подует сильный ветер.
- Если ласточки еще не прилетели — весна затянется и будет холодной.