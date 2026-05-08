Глафира Горошница 9 мая: почему нельзя ссориться с роднёй, наводить порядок в шкафах и ужинать картофелем, народные приметы
Согласно народному календарю, 9 мая отмечается Глафира Горошница. Название появилось не случайно: наши предки именно с этого дня начинали массовый сев главного «бобового кормильца» — гороха. Православная церковь в этот день чтит память праведной Глафиры Амасийской и священномученика Василия Амасийского. В народе верили, что, если ослушаться вековых устоев, можно остаться без урожая и навлечь на дом беду. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит история трагической судьбы и высокой нравственной чистоты. Праведная Глафира жила в IV веке на востоке Римской империи. В те годы правил император Ликиний, а Глафира находилась при царском дворе. Она прислуживала супруге императора, которую звали Констанция. Ликиний воспылал к девушке нечистым чувством. Он начал открыто домогаться ее. Глафира не стала молчать. Она рассказала обо всем царице Констанции и попросила защиты. Констанция пожалела служанку и придумала хитрый план спасения.
Царица переодела Глафиру в мужское платье. Снабдила деньгами. Тайно отправила из столицы в сопровождении верных людей. А мужу сообщила, что служанка повредилась рассудком и уже при смерти. Беглянка держала путь в сторону Армении. По дороге она задержалась в городе Амасии. Там ее приютил местный епископ Василий. В ту пору святитель как раз строил в Амасии храм. Глафира отдала на возведение церкви все средства, полученные от Констанции. Кроме того, она написала царице письмо, умоляя прислать еще денег для завершения строительства. Констанция откликнулась на просьбу.
Однако письмо перехватили. Оно попало в руки разгневанного императора Ликиния. Он пришел в ярость и потребовал немедленно выслать к нему и епископа Василия, и беглянку Глафиру. Но праведница не дождалась царского приказа. Она отошла ко Господу примерно в 322 году, еще до того, как весть достигла Амасии. Святителя Василия схватили, доставили к императору и казнили после жестоких пыток.
Для крестьян на Руси Глафира стала не просто мученицей, а небесной покровительницей земледельческого труда. Ей молятся о защите от несправедливости и о помощи в женских делах.
Традиции дня9 мая крестьяне начинали с раннего утра. Перед посевом гороха старший в семье выходил в поле с горстью семян и щепоткой соли. Он произносил благодарственную молитву святой Глафире, просил благословения на труды и благополучия для семьи. Затем делал первую борозду и бросал в неё несколько горошин — как жертву духам земли.
Горох сажали особым способом: смешивая семена с золой и мелкими камешками — верили, что это защитит урожай от вредителей. Хозяйки пекли обрядовые лепёшки с гороховой мукой — символ будущего изобилия. Одну лепёшку оставляли у порога для домового, чтобы он оберегал хозяйство.
Кроме того, крестьяне начинали сажать ранний картофель. Землю удобряли торфом, веря, что это спасет корнеплоды от майских заморозков.
Наши предки в начале мая с нетерпением ждали прилета ласточек. Этих птиц почитали как хранительниц домашнего очага. Щебет ласточки над крышей уподобляли молитве. Если ласточки вили гнездо под крышей дома, где давно не слышен детский смех, это считалось благословением свыше — семью ждало прибавление. Также существовало поверье, что гнездо ласточки оберегает избу от пожара, так как птицы способны «затушить» небесный огонь.
Народные запретыВ день Глафиры любой неверный шаг мог, по поверьям, обернуться бедой. Предки строго следили за соблюдением запретов:
- Категорически нельзя было жениться или свататься. Считалось, что брак, заключенный 9 мая, окажется коротким, а супруги будут жить в ссорах и изменах;
- Запрещалось есть картофель на ужин. Это сулило крупные ссоры между домочадцами и «гнилой» язык в спорах;
- Не разрешалось стричь ногти и волосы, так как это, согласно народным поверьям, могло привести к утрате жизненной энергии и вызвать серьёзную болезнь;
- Запрещалось ссориться зятю с тещей или невестке со свекровью. Конфликт в этот день, по поверьям, мог стать непримиримым и привести к расставанию супругов;
- Под запретом были уборка в шкафах и перебирание вещей. Считалось, что этим можно «переполошить» судьбу, превратив мелкие хлопоты в череду серьезных неудач.
Приметы
- Если на рассвете солнце яркое и чистое — лето будет жарким и засушливым;
- Утренние заморозки — к богатому урожаю гречихи;
- Обильная роса утром — к отличному урожаю огурцов;
- Громко и часто кукует кукушка — готовьтесь к теплу и ясной погоде;
- Дождь в этот день — к сырому лету, но обильному урожаю грибов осенью.